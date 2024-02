Levné tuzemské dálniční známky končí už příští týden. Kdo chce ušetřit, má poslední šanci

O novém cenovém nastavení dálničních známek toho bylo napsáno dost už minulý rok. Tehdy se zdálo, že tato změna je ještě za dlouho, jenže čas letí a platnost této novinky je dnes už doslova za dveřmi. Proto stojí za připomenutí, že řidiči, kteří chtějí ušetřit a kterým takový krok dává smysl vzhledem ke konci jejich stávajících dálničních známek, mají poslední šanci. Od příštího týdne roční známka dost podraží.

Ministerstvo dopravy informovalo o chystaných změnách už v květnu minulého roku. Největší novinkou je zdražení ročního kuponu ze současných 1500 Kč na 2300 Kč, zároveň do nabídky přichází také denní známka. Změny vychází z nařízení EU.

Při zakoupení elektronické známky je možné odložit její platnost. Původně bylo možné odložit zahájení platnosti kupované známky až o tři měsíce, ale i v tomto ohledu došlo k úpravě, když MDČR zkrátilo možný odklad na jeden měsíc. Oficiálně za to mohl nezájem zákazníků, ale je zřejmé, že právě teď těsně před nástupem nových pravidel by lidé nakoupili známky za staré ceny ve velkém, což by znamenalo méně peněz do rozpočtu.





Za aktuálně pořád ještě platné ceny dálničních známek mohou řidiči nakupovat do 29. února (včetně).

Pozor na šmejdy

Ministerstvo dopravy aktuálně znovu upozorňuje na „šmejdy“. Jde o obchody, které také nabízí dálniční známky (i ty zahraniční), ale fakticky jde pouze o přeprodej, přičemž tyto obchody si samozřejmě naúčtují nesmyslné příplatky za nic.

I naší redakci se několikrát stalo, že byla přímo oslovena o možnost spolupráce s podobnými obchody. Naposledy nám psala jedna dáma dokonce ze zahraničí s tím, že její kamarád má obchod a že bychom mohli dávat do článků o dálničních známkách odkaz právě na tento obchod. Jenže opět šlo o klasického přeprodejce, takže jsme takovou spolupráci odmítli.

„Doporučujeme každému, aby ke koupi dálniční známky využil pouze oficiální webové stránky www.edalnice.cz. Známku bez dalších poplatků lze rovněž pořídit na pobočkách České pošty a na čerpacích stanicích EuroOil,“ říká ministr dopravy Martin Kupka v aktuální tiskové zprávě. Žádná jiná další oficiální místa neexistují. Pokud budete nakupovat jinde, jde o nákup neoficiální, za který si zbytečně připlatíte.

To samé platí také o dalších evropských známkách. Na tuzemském webu edalnice.cz je proto uveden seznam oficiálních místo pro prodej zahraničních známek.