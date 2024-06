Test ojetiny: Škoda Fabia RS 1.4 TSI je zajímavá, ale velmi riziková

Plusy:

Škodovka s vlastním charakterem

Je to dynamicky nadané auto

Náklady za servis a díly jsou nízké

Když jí nic není, funguje báječně

Vyráběla se i jako kombi

Minusy:

Motor 1.4 TSI Twin Charger umí potrápit

Na rozbité silnici skáče jako koza



Velmi špatně se odhaduje její minulost

Prakticky ihned počítejte s preventivní investicí

Na denní courání do města to moc není

Škoda Fabia RS vyvolávala kontroverze už v momentě uvedení na trh. Kritika se snášela na dvouspojkovou převodovku DSG, protože tahle Fabia se nikdy neprodávala s manuálem. Ale plno zákazníků bylo spokojeno. Po dlouhé době totiž přišla rychlá škodovka s vlastním charakterem. Logo RS si vlastně docela zasloužila.

Škoda Fabia RS možná nemá tu nejatletičtější postavu a výhružný vzhled, ale je to auto s vlastním charakterem a dokáže řidiče bavit

Je Fabia RS sportovní auto? Optikou okruhového a zadokolkového nadšence moc ne, ale měřítkem cílové skupiny kupců rozhodně ano

Jako příklad ojeté Fabie RS nám poslouží vůz z roku 2010, který jsme si na test půjčili v Auto ESA. Fabia RS ve výrazné zelené barvě měla na začátku testu najeto jen 42 300 km a prodejce za ni chtěl docela zajímavých 235 000 korun. Konkrétní vůz je zhruba v polovině cenového spektra ojetin na českém trhu.





Aktuálně (začátek listopadu 2017) je u nás na prodej zhruba dvacítka Fabií RS s cenami od 180 do 280 tisíc korun. Autor testu toto konkrétní auto dokonce dobře zná. Několik let patřilo jeho kamarádovi, který ji koupil téměř jako novou.

Základní technické rozdíly proti běžným Fabiím se samozřejmě odehrávají pod kapotou. Koncernový motor 1.4 TSI o výkonu 132 kW (180 k) a točivém momentu 250 Nm dalece přesahuje vrchol běžné nabídky. Podvozek je snížený, Fabia RS má větší brzdy a nechybí ani větší kola.

VIDEO: Škoda Fabia RS

Zdroj: YouTube

Jezdí dobře, ale jen na dobré silnici

Škoda Fabia RS možná nemá tak vytříbený jízdní projev jako poslední atmosférické Clio RS nebo Fiesta ST, ale je to velmi schopné a dynamicky nadané auto. Motor má příjemný zvuk, i když někteří by asi uvítali trochu výraznější projev. Na druhou stranu to půjde snadno vyřešit jiným koncovým dílem výfuku.

Fabia RS stála v základu půl milionu. Vyšší cenovku se snažila obhájit výbavou a především silnějším motorem

Čtyřválec 1.4 TSI Twin Charger prodělal mnoho dětských nemocí. Ani ve Fabii nebyl po všech modernizacích zcela bez problémů

Na kvalitní silnici se dá s tímhle autem nasadit velmi svižné tempo, převodovka na pokyny tlačítky pod volantem poslouchá na slovo. Přestože od řízení nepřichází tak precizní odezva a na trochu agresivní pokyny auto nechce reagovat tak ostře jako již zmíněné Clio nebo Fiesta, pořád se dá hovořit o zábavné jízdě. Mnozí si pod termínem „sportovní“ představí něco jiného, ale jestli chcete, klidně si můžete tuhle Fabii označit jako sportovní auto.

Horší je to na průměrné silnici, kdy začne zadní vlečená náprava poskakovat a Fabia RS ztratí jistotu. Většinou jde lze vyřešit montáží menších kol s vyšším profilem pneumatik, ale na Fabii RS jsou schválená jen kola o rozměru 205/40 R17. Nicméně uvítáme případné zkušenosti s jiným rozměrem kol a pneumatik v komentářích pod článkem.

Je spolehlivá? Umí být, ale záleží na pečlivosti majitele

Jelikož se pod kapotu dával jen jeden motor a jedna převodovka, bude to dnes o trochu „jednodušší“. Nejprve se zaměříme na to, jak se na takovou Fabii dívá naše oblíbená „hračka“ ve formě kalkulátoru očekávaných nákladu JITIS. Opět připomínáme, že se jedná o orientační výpočet s nájezdem 800 km za měsíc po dobu následujících 36 měsíců. Základní data uvádíme v přiložené tabulce, celý certifikát si můžete projít (a upravit) na stránkách tco.jitis.eu.

Škoda Fabia RS 1.4 TSI DSG cena ojetiny 235 000 Kč najeto 42 300 km zanedbaná údržba 11 998 Kč celkové náklady vč. amortizace (800 km/36 měs.) 186 901 Kč náklady na měsíc 5191 Kč náklady na km 6,49 Kč

O motoru 1.4 TSI TwinCharger se často mluví jako o pojízdné katastrofě, díře na peníze a ostudě koncernu VW. Ona je to všechno pravda jen částečně. Záleží hlavně na tom, jak se s autem jezdí a jak se o něj kdo stará. Kdo nenechá motor ohřát nebo dochladit, stojí mu hned na krku, tankuje mizerný benzín a zanedbává servis, logicky si koleduje o problém.

Kondice motoru se silně odvíjí od pečlivosti servisu a způsobu používání auta. Nový olej potřebuje každých 10 000 km

Převodovka 7DSG nemá s Fabií tolik práce jako třeba s Passatem. Přesto bychom u 100 000 km počítali s investicí do opravy

Jistě, svá slabá místa tahle pohonná jednotka má, ale mnoha problémům jde předcházet pečlivým servisem a rozumným zacházením. Navíc postupem času koncern na motoru pracoval a ve Fabii RS už by měla od začátku být trochu lepší verze. Zcela bezproblémová ale není.

Hned si odbudeme rozvody. Ano, řetězy zlobí, ale díky automatické převodovce nehrozí opotřebení řetězu torzními kmity při podtáčení nebo necitlivé práci se spojkou. Pokud chcete mít klid, nechte řetěz s napínáky a vodícími lištami po nákupu vyměnit za poslední provedení, ale praxe ukazuje, že ve Fabiích RS původní řetěz drží i kolem 100 000 km. Investice v případě výměny se pohybuje kolem deseti tisíc korun.

Fabia RS potřebuje aditivovaný benzín s vyšším oktanovým číslem. Tohle není auto pro šetřílky, kteří obracejí každou korunu

I když se dá s rychlou Fabií pohodlně jezdit za méně než osm litrů, v celkových nákladech se projeví jiné položky než spotřeba

Motor s označením CAVE trpěl na vyšší spotřebu oleje a silnější zakarbonování. V průběhu roku 2010 však dostal jiné vstřikování a později přešel na nové písty, jiné pístní kroužky a modifikovanou řídící jednotku. Modifikovaná verze CTHE by měla být vychytanější. Od roku 2012 by měl být motor výrazně spolehlivější, ale už v roce 2010 koncern VW o spoustě potíží věděl a řešil je postupnými konstrukčními modifikacemi. Vždyť tenhle motor se vyrábí od roku 2005, byť v jiném výkonovém provedení.

Pro nový olej jezděte velmi brzy

Verze o výkonu 132 kW má pevnější ojnice, klikový hřídel a vačky, takže by měla ostřejší zacházení snášet lépe. Ovšem kdo jezdí svižně a občas zavítá na okruh, ten by měl přistoupit k velmi brzkým výměném oleje, klidně už po 6000 km. Jako hraniční bychom u Fabie zvolili interval 10 000 km. Snad jen kdo jezdí převážně klidně, ten by mohl posunout výměnu na 12 000 km. Tankování aditivovaného benzínu s oktanovým číslem aspoň 98 je pro Fabii RS nutností.

Problémy s únikem oleje kolem těsnění kliky a vaček by měly být ve Fabiích RS již vyřešeny, stejně tak odvětrání klikové skříně. To se řešilo už v rámci servisních akcí v době, kdy se tento motor do Fabie RS ještě ani nemontoval. Proto zvýšená spotřeba oleje (přes litr na 1000 km) a problémy s chodem motoru značí spíše prasklý píst. To ovšem není u přetěžovaných motorů nic neobvyklého.

Fabia RS není na nějaké drcení po okruhu stavěná. Kdo chce jezdit ostře, ať si nechá peníze stranou na častější preventivní servis

Přetěžování motoru spolu s oddalovaným servisem nejčastěji stojí za vážnými problémy, jako jsou prasklé písty, zakarbonování a spotřeba oleje

Nechte si u specialisty zkontrolovat kompresi ve válcích. A preventivně bychom nechali provést dekarbonizaci, ať máte klid. Kdo jezdil dlouhodobě na pětadevadesátku a olej měnil po 20 000 km, ten kondici motoru moc nepomohl. Choulostivé je také chlazení motoru, ale vše by měla odhalit důkladná diagnostika.

Citlivá bývá i dvouspojková převodovka DSG se suchými spojkami. Nemá ráda popojíždění v kolonách stylem, který provozují majitelé klasických automatů, tedy pouhým povolováním brzdy. Tohle DSG potřebuje jasný pokyn, že se chcete rozjet. Není to ale, zejména v koloně a ve městě, moc komfortní. Kdo jezdí s Fabií hlavně mimo město, ten většinou problémy mít nebude, ale někteří jsou schopni „oddělat“ převodovku už po 50 000 km.

Doporučujeme: Sedm skvělých ojetin s automatickou převodovkou

Nejvíce ale DSG trpí ve velkých a těžkých autech, třeba v Superbu či Passatu. V malé a lehké Fabii se dá očekávat životnost za 150 000 km, pokud ji nikdo netrápí každý den v kolonách. Kompletní repase spojek a mechatroniky vyjde na 30 až 50 000 Kč. Ano, je to hodně.





Převodovku DSG prověříte jednoduše. Najděte si táhlé stoupání, přepněte ji do manuálního režimu a zařadtě vyšší rychlosti, aby klesly otáčky. Pak přidejte plyn. Pokud začne převodovka z nízkých otáček škubat a otáčky kolísat, problém je na světě. Normální není ani hučení při akceleraci či deceleraci. Při řazení pak převodovka nesmí škubat a otáčky nesmí „klouzat“. Změny rychlostí musí být přesné a bleskové, jako lusknutím prstu.

Nebylo by fér ojetou Fabií RS jenom strašit. Kdo ví, co chce a co kupuje a nebojí se investovat do údržby, ten bude spokojený

Kdo chce ale „jen něco malého s automatem“, ať se raději podívá jinde. Tohle je auto pro specifickou skupinu lidí

Pokud jde o další věci, počítejte s opotřebováním podvozkových komponentů, brzd a pneumatik. To jsou ale spotřební díly. Hučení od kol je poměrně obvyklý problém. Často za to mohou jen příliš velké pneumatiky a problém s ložiskem. Někdy je potřeba vyměnit celý náboj kola. Je to prostě o investicích, které vás mohou potkat u každé ojetiny. Důležité je auto prověřit, pečlivě zkontrolovat a nechat si udělat přibližnou kalkulaci očekávaných nákladů. Pak můžete případně vyjednávat o ceně.

Ojetá Škoda Fabia RS 1.4 TSI: Verdikt

Škoda Fabia RS 1.4 TSI je rozhodně zajímavé auto s vlastní osobností. To je něco, co u škodovek moc často nevidíme. Logo RS si zaslouží už kvůli tomu, že se proti běžné motorové nabídce konzumních Fabií zásadně liší, což se třeba o Octavii RS s dieselem úplně říct nedá. Motor 1.4 TSI Twin Charger je sice trošku strašák, ale velmi záleží na pečlivosti servisu a historii konkrétního kusu. Samotná Fabia je pak poměrně robustní a kvalitní, seženete na ni všechno a ceny oprav a dílů jsou velice rozumné.

Přesto bychom Fabii RS doporučili spíše někomu, kdo je fanoušek značky a podobné auto chce pro radost třeba jako druhé nebo třetí kus do své flotily s tím, že toho za rok moc nenajede. Pro každodenní courání se v kolonách tohle moc není. Lepší bude (aspoň z hlediska nákladů) jakákoli obyčejná Fabia s automatem. A kdo chce šetřit na každé drobnosti a je mu líto si připlatit u pumpy za osmadevadesátku, ten ať na Fabii RS rovnou zapomene.