Test ojetiny: S bazarovým Mitsubishi ASX můžete vyhrát jackpot, ale i prodělat kalhoty

Nejprve se musím podělit o hořkou osobní vzpomínku na model ASX. Přestože mi jako nový prošel rukama několikrát, v paměti mi utkvěla jediná vzpomínka. Jednalo se o cestu do Alp, kterou jsem musel absolvovat na otočku.
Co se dozvíte v článku
Psal se rok 2018. U českého zastoupení japonské automobilky jsem nafasoval zbrusu nové ASX poháněné benzínovou šestnáctistovkou ve spojení s manuální převodovkou. Přestože několikátá modernizace měla vrátit stárnoucí model na výslunní, z tehdejší cesty si pamatuji zejména utrpení (minimální cestovní komfort, hluk přetočeného motoru na německé dálnici, boj s poryvy větru, hrůzostrašně hrající audio, bolest zad a také mizerně svítící světlomety).
Roky nikdo nepoznal, jestli jezdíte ojetinou, nebo novým vozem. ASX vydrželo dlouhých třináct let na trhu.
A přesně tak mohou tento model vnímat řidiči, kteří jsou zvyklí na něco luxusnějšího. Model ASX lze ale vnímat samozřejmě i úplně jinou optikou, optikou nenáročných řidičů, kteří nepotřebují okupovat levý dálniční pruh a jezdí v podstatě kolem komína. Optikou řidičů, pro které jsou spolehlivost a nízké provozní náklady zásadní.
Pokud patříte do skupiny méně náročných motoristů a chcete spolehlivý vůz s trojicí diamantů ve znaku, musíte zvolit správnou pohonnou jednotku a držet se takzvaně při zemi.
Video: Reklama na Mitsubishi ASX
Legenda v podobě šestnáctistovky
Dlouhé roky používaná šestnáctistovka MIVEC ze sebe dolovala 86 kW výkonu. Za příplatek 35 tisíc uměla spalovat dokonce LPG. Čtyřválec bylo možné mít jen s manuální pětirychlostní převodovkou. Ano, čtete správně, doopravdy jste dostali vždy jen pět rychlostí – a to kvůli plnění přísnější emisní normy. Benzínové ASX tak není žádný trhač asfaltu a prakticky se nehodí na dálnice.
Pro bezpečné předjetí je často nutné podřadit z pětky o dva rychlostní stupně. Rychleji se v praxi svezete pouze za předpokladu neustálé práce s řadící pákou a opakovaného vytáčení pohonné jednotky do vyšších otáček. Na trojku není problém letět stopadesátkou, kdežto maximální rychlosti (183 km/h) dosáhnete paradoxně na čtvrtý rychlostní stupeň.
Nutné je počítat s faktem, že pohodovým společníkem je benzínové ASX pouze v rozumných rychlostech, kdy čtyřválec točí přijatelné otáčky. Řadě řidičů tak nejvíce vyhovují cestovní rychlosti kolem 110 km/h, kdy do kabiny proniká ještě snesitelný hluk a z nádrže odtéká kolem pěti, šesti litrů benzínu. Jízda vyššími rychlostmi není nic záživného a řidič se zbytečně rychle unavuje. Jízdu stošedesátkou po německé dálnici vydržíte jen chvilku, hluk i spotřeba rychle rostou.
Benzínová šestnáctistovka s pětirychlostním manuálem je nejrozumnější volbou. Při rychlejší jízdě si budete sice nadávat, ale problémy známé z dieselů se vám vyhnou obloukem.
Na benzínové šestnáctistovce je nejlepší fakt, že dokáže pokrýt běžné potřeby nenáročných řidičů a v praxi si vystačí s běžným servisem. Nic jiného si nežádá. Rozvody výrobce vyřešil bezúdržbovým řetězem a na majiteli je pouze pravidelná výměna oleje a filtrů. Jedna-šestka umí být jak spolehlivá, tak dlouhověká.
Když benzínový motor nestačí
Pokud bydlíte na horách nebo jezdíte dlouhé trasy, benzínový motor vám nebude jednoduše stačit – v prvním případě se zážehová jednotka nemohla pojit s pohonem všech kol a v druhém případě ani se šestirychlostní převodovkou. Mezi ojetými ASX můžete narazit hned na tři vznětové jednotky různého zdvihového objemu.
Prvních pět roků výroby bylo možné mít v Japonsku vyvinutý diesel s označením 1.8 DI-D. Jednalo se o velmi zajímavou jednotku, která dosahovala v silnějším provedení výkonu srovnatelného s větší 2.2 DI-D. Uškrcená verze dávala 85 kW, silnější pak 110 kW výkonu a k tomu pořádnou porci točivého momentu.
Rok 2013 přinesl vznětovou dva-dvojku DI-D spojenou výhradně se samočinnou převodovkou, která přinesla slušnou dynamiku a fakt, že díky automatu nedisponuje otravným systémem stop-start. Problémy s vyvažovacím hřídelem.
Přechod na emisní normu Euro 6 a stupňující se problémy vlastních dieselů přinutili japonskou automobilku v roce 2015 sáhnout po vznětové šestnáctistovce koncernu PSA, která poháněla sesterské modely. Ani tento poměrně rozšířený čtyřválec ale není jistou výhrou. Oproti japonským jednotkám je sice tišší, ale jede o poznání méně. Komplikací může být nutnost doplňovat aditiva pro regeneraci filtru nebo měnit rozvodový řemen nejdéle po osmi letech provozu nebo ujetých 180 000 km. Přesto 1.6 DI-D je asi nejlepší možnou volbou, pokud nezbytně potřebujete diesel. Nejenže může být spojen s pohonem všech kol, také servisní náklady lze udržet v rozumných mezích. Pozor na výpustní šroub oleje, olejová vana se tady upravuje.
Mohutný turboefekt, chybová hlášení a pohon všech kol
Vypůjčené ASX poháněla nejkontroverznější motorizace v podobě již zmíněné revoluční vznětové jednotky 1.8 DI-D. Diesel spojený s manuální šestirychlostní převodovkou a pohonem všech kol se ukázal být po zkušenostech s benzínovou jednotkou jako parťák, který umí ASX posunout o třídu výše. Přestože diesel je zdrojem značných vibrací a hlučného projevu po studeném startu, ASX s ním tak nějak dospělo.
Jízda s dieselem je paradoxně pohodovější. Přestože rozjezd vyžaduje více síly v levé noze (spojka klade velký odpor), samotná jízda po dálnicích je daleko komfortnější. Jednoduše zařadíte šestku a jen lechtáte plynový pedál. Díky mohutnému točivému momentu poskytuje čtyřválec slušné pružné zrychlení a delší trasy daleko snadněji přežijete. Na poskakování ve městě to není, na druhou stranu na delších trasách netrpíte.
Zajímavostí je fakt, že osmnáctistovka poměrně rychle topí. V mrazivých listopadových dnech doprovázené sněžením byly první kilometry kvůli tvrdší spojce vcelku uskákané. Úplně ideálním chodem nevynikal ani brzdový pedál. Ve vypůjčeném voze brzdový pedál opakovaně pulzoval, za což mohly zvlněné kotouče.
Turbo zatahovalo zdatně a kolem dvou tisíc otáček se dostavoval slušný kopanec doprovázený vydatným houkáním velkého turbodmychadla. Otravný stop-start systém motor vždy zhasl, k opětovnému startu potřeboval čtyřválec dobré dvě vteřiny. Lepší je tedy deaktivace systému.
Osmnáctistovka měla všechny předpoklady být jasnou volbou. Japonský motor měl řetězové rozvody, jednodušší filtr pevných částic nebo větší objem olejové náplně. Bohužel se nepovedlo naladění softwaru pro regeneraci filtru DPF pomocí dostřiku nafty za spalovací cyklus. Dochází tak k ředění oleje naftou, což může mít tragické následky. Ceny dieselových komponent jsou vysoké, levné nejsou vstřiky ani samotný filtr pevných částic. Navíc je nutné počítat se seřizováním vůlí ventilů, které přijde klidně na deset tisíc korun (demontáž vstřikovačů, těsnění, nový olej a práce).
U osmnáctistovky jsem navíc očekával daleko nižší apetit. Po ucpané Praze počítejte klidně s 11 litry a naopak mimo město srazíte spotřebu na polovinu. Pokud vjedete na okresní silnici nebo dálnici a nebudete to přehánět s rychlostí, palubní počítač ukáže hodnotu začínající pětkou.
Ještě se sluší dodat, že za vůz v době testu si pražský autobazar žádal rovných 170.000 Kč (při platbě v hotovosti), přičemž počítadlo kilometrů zobrazovalo 161.900 najetých kilometrů. Testované ASX mělo jediného majitele, který vůz zakoupil v Česku. Ve výbavě nechyběla automatická klimatizace nebo tempomat. Problémem testovaného kusu byla začínající koroze na klasických místech (u zadních dveří a na pátých dveřích).
Terén nemusí být problém
U čtyřkolek v režimu 2WD jsou poháněna pouze přední kola, přepnutím na 4WD do akce připojíte také zadní nápravu. Na tu jdou i za dokonalých trakčních podmínek minimálně dvě procenta točivého momentu a v případě náhlé změny povrchu se poměr dokáže rovnoměrně rozdělit mezi obě nápravy. Pro zcela výjimečné případy nechybí režim 4WD Lock (shodné otáčky kol přední a zadní nápravy), ten však v praxi skoro nevyužijete. Nad rámec běžného denního provozu vůz limituje snad jen přední nájezdový úhel 19,5°, zadní dosahuje díky krátkému převisu karoserie úctyhodných 31°. Stabilizaci lze navíc vypnout a užít si slušnou porci zábavy.
Tohle je silný návrat do minulosti
Zubatý klíček od vozu je lehký a při pohledu na něj se vrátíte v čase minimálně o dvacet let. Stejně tak kabina nepůsobí nijak moderně, přesto ergonomie je celkem slušná. Pokud tedy nepočítám umístění tlačítek vyhřívání předních sedadel. Ty našly své místo pod loketní opěrkou na středovém tunelu (novější modely mají tlačítka vyhřívání přímo na středovém panelu pod otočnými ovladači klimatizace). Naopak systém stop-start deaktivujete jedním stiskem tlačítka umístěného nalevo od volantu. Údaje palubního počítače pak přepínáte pomocí tlačítka INFO nalevo od volantu.
Na průměrný objem zavazadelníku šel dovozce po svém. Necelé čtyři tisíce korun stačily na sadu pro zvětšení kufru. Objem narostl z 419 litrů na velmi slušných 480 litrů.
Ojetin je dost, výběr neuspěchejte
V aktuální inzerci narazíte na 120 ojetých ASX, přičemž benzínovým motorem disponují dvě třetiny vozů, zbytek připadá na diesely. Pár kusů je předělaných na LPG. Manuálních převodovek je většina, automat je otázkou zhruba desetiny aut, pohonem všech kol disponuje třetina aut.
Často lze narazit na automatickou klimatizaci a vůbec nejčastěji se objevuje bílý lak karoserie. Následuje červená, šedá, hnědá a stříbrná a modrá barva. Většina aut má český původ, několik kusů je dovezeno z Německa nebo Itálie.
Na první pohled nevypadá zle, ale budoucí investice vás provětrají peněženku. Nutné bude podchytit korozi, vyměnit kotouče a vyměnit ztvrdlé zimáky.
Zhruba polovina aut je po prvním majitele a většina disponuje servisní knížkou. Narazit lze na vozy s malým kilometrovým proběhem, ale i na několik exemplářů, které brzy zdolají 300 tisíc km. Nejlevněji seženete diesely 1,8 litru s vyšším nájezdem. Ceny začínají na sto tisících korunách.
ASX je příjemným společníkem, který ničím vyloženě nezaujme. S benzínovým srdcem ale umí sloužit spolehlivě a relativně levně. Diesely umějí nabídnout pohon všech kol.
Plusy:
- jednoduchost a spolehlivost zejména s benzínovým motorem
- výhled z vozu
- sedm airbagů v základu
- vzhledem k rozměrům slušná prostornost
Mínusy:
- 4×4 pouze s diesely
- nutnost seřizovat ventilové vůle (1.8 a 2.2 diesel)
- horší jízdní komfort
- vyšší ceny náhradních dílů
Zdroj: autorský text, AAA Auto