Test ojetiny: Levná vstupenka do Jaguaru klubu. XF II koupíte za super peníze

V pražském autobazaru mi padl do oka Jaguar XF z roku 2019 poháněný dvoulitrovým dieselem a spojený s automatickou převodovkou s pořizovací cenou rovných 400 000 Kč. Karoserie červeného sedanu s černými doplňky působila atraktivně a interiér vozu vypadal velmi zachovale. Uvnitř vládla kůže ve spojení s Alcantarou a nechyběla navigace. Na počítadle kilometrů svítilo 149 500 km, přičemž se vůz chlubil plnou servisní historií. Poslední prohlídku vůz absolvoval při 144 tisících km, takže tento krasavec byl jasnou volbou.
Co se dozvíte v článku
- Výběr překvapivě slušný
- Druhá generace měla všechny předpoklady kosit konkurenty
- Prémiová kabina drží, infotainment zastaral
- Uspěchanost a ošizený servis
- Novější znamená menší riziko
- Automat má šanci vydržet
- Kvalitní servis je nutností
- Aristokratická kočka není pro každého
- Plusy:
- Mínusy:
Výběr překvapivě slušný
Na českém trhu ojetin aktuálně můžete vybírat ze tří desítek kusů Jaguárů XF druhé generace. Kromě jediného exempláře všechny XFka mají pod kapotou vznětové motory a vždy automatickou převodovku. Dvě auta ze třech jsou dostupná v karosářském provedení sedan.
Video: Oficiální reklama na Jaguar XF
Třetina vozů byla koupena jako nová v ČR, další třetina připadá na sousední Německo a zbytek je po kusech dovezen z různých zemí (Belgie, Dánsko atd.). Zhruba třetina vozů je po prvním majiteli, dvě třetiny aut disponují vyplněnou servisní knížkou. Desítka vozů je nabízena v soukromé inzerci a nejčastější barvou karoserie je černá, bílá a šedá.
Pořizovací ceny ojetin začínají lehce pod hranicí 300 tisíc korun a končí u trojnásobné ceny, za kterou pořídíte tři roky starý vůz s minimálním nájezdem. Narazit můžete na kousky s desítky tisíc kilometrů na kontě, ale také na exempláře, které zvládly najet přes 200 tisíc kilometrů. Ve velké většině se udávaný nájezd v inzerci pohybuje mezi 100–150 tisíci kilometry. V zahraničí je nabídka ojetých jaguárů mnohem pestřejší a ceny začínají klidně po hranicí čtvrt milionu korun, což je ve srovnání s konkurenty, kteří mívají daleko vyšší kilometrové proběhy naprosto neodolatelná nabídka.
U dvoulitrového dieselu výrobce sliboval spotřebu čtyři litry, v praxi počítejte raději s pěti litry. Kvalitní servis a výměnu řemene po 150 tisících je dobré nepodceňovat. Jedině tak může fungovat.
Druhá generace měla všechny předpoklady kosit konkurenty
Za vzhledem druhé generace modelu XF nestojí nikdo jiný než samotný Ian Callum – designér mající na svědomí například Aston Martin DB7 nebo Ford Escort RS Cosworth. Na první pohled působí zejména sedan tuctově. Když mu ale dáte čas a začnete na něj nahlížet z různých úhlů, zaručeně se vám jeho tvary dostanou pod kůži. Vlastně ani nebudete vědět proč se vám tak líbí, a čím vás dokáže opakovaně okouzlit. Z karoserie totiž vyzařuje zaručená přitažlivost. Automobilce se podařilo snížit součinitel aerodynamického odporu na hodnotu 0,26 a natáhnout rozvor náprav o 51 mm.
Aby britská automobilka zatopila zavedeným konkurentům, přichystala pro druhou generaci zcela novou techniku. Vůz je tak ze tří čtvrtin vyroben z hliníku, což se odrazilo v nižší hmotnosti (téměř o dva metráky) a zvýšilo torzní tuhost karoserie (skoro o třicet procent). A to jsou fantastické hodnoty.
Výroba pod taktovkou koncernu Tata Motors probíhala od roku 2015 v závodě ve Velké Británii, kde byl postaven závod na výrobu nových motorů Ingenium vlastní konstrukce. Pro čínský trh existovala i prodloužená verze, kterou v Evropě ovšem neseženete.
Prémiová kabina drží, infotainment zastaral
Zkoušenému vozu nechyběla automatická klimatizace, bezklíčkové startování, multifunkční volant, tempomat, vyhřívaná přední i zadní sedadla, vyhřívaný volant a čelní sklo, parkovací senzory včetně kamery, střešní okno nebo elektricky ovládané víko kufru. Kromě toho testovaný kousek uměl rozpoznávat dopravní značky nebo automaticky přepínat dálková světla. Samozřejmostí se stala kompletní konektivita.
Široký středový tunel a vysoká palubní deska vytvářejí pocit stísněnosti, přitom s prostorností to není vůbec špatné. Sedadlo řidiče lze spustit až na zem a většinou nastavit do ideální polohy za volantem. Bohužel u testovaného kousku byla na mě sedadla příliš tvrdá a tělo po kůži klouzalo. U modelů vyrobených první dva roky výroby chybí nastavitelná bederní opěrka, pokud si tedy první majitel nepřiplatil za plně nastavitelná sedadla.
Infotainment působí při prvním setkání nepřehledně a zastarale. Časem si na něj ale člověk zvykne, stejně jako na občasný divný zvuk vycházející z útrob palubní desky.
Zavazadlový prostor sedanu je dlouhý 1200 mm a mezi podběhy v nejužším místě široký 1030 mm. Výška 440 mm je ve srovnání s konkurenty průměrná. Zadní sedadla, resp. jejich opěradla jsou dělená v poměru 40:20:40, což umožňuje samostatně sklopit například střední část a dovoluje pohodlně převážet i delší předměty. Po sklopení zadních opěradel se ložná plocha prodlouží na 1830 mm, vzniklá plocha ale není zcela rovná.
Jaguar XF se prodával při uvedení na trh v základu 20d zhruba za 1,1 milionu korun, přičemž za automat se připlácelo sedmdesát tisíc korun. Stejně tak tomu bylo i u pohonu všech kol. Vznětový třílitr byl k dispozici až od druhého výbavového stupně Prestige za cenu 1,7 milionu korun.
Uspěchanost a ošizený servis
Nabídka motorů pro Jaguar XF zahrnovala čtyři vznětové a čtyři zážehové agregáty. Jak už jsem uvedl začátkem recenze, benzínové jednotky prakticky neseženete, proto se dnes zaměřím na rozšířenější diesely. Pořídit bylo možné základní diesel E-Performance spojený s šestirychlostním manuálem, který byl určen firemní klientele s cenovkou těsně pod jedním milionem korun.
Nové motory řady Ingenium pohánějící od roku 2015 Jaguary a modely od Land Roveru si rychle pošramotily svou pověst. Nové jednotky vznikly v rekordně krátkém čase, jelikož měly za úkol nahradit stárnoucí agregáty původem od Fordu. Těm ujížděl vlak po stránce plnění stále přísnějších emisních norem.
Výsledkem byly nové jednotky s velmi slušnými parametry, jak výkonnostními, tak ohledně spotřeby paliva. Myšlenka stavby modulární konstrukce měla být převratná. Zásadní byly nižší výrobní náklady díky sdíleným komponentám motoru. Stejné díly dostávaly jak benzínové, tak vznětové motory (či dokonce mild-hybridní verze). Například válec měl vždy objem 500 cm3, ať už se jednalo o patnáctistovku nebo třílitr. Některé díly se však nehodily pro extrémní teplotní nebo tlakové podmínky u určitých verzí.
Pohonným jednotkám nepřispělo ani zacílení na fleetové zákazníky, když automobilka byla nucena natáhnout servisní intervaly na nesmyslné hodnoty (24 měsíců nebo 34 000 km). Díky tomu se daleko rychleji projevily konstrukční nedostatky v podobě poddimenzovaných rozvodů (slabý a úzký řetěz vykazoval nedostatečné mazání v horní části motorů). K tomu všemu kvalita jednotlivých dílů nebyla zrovna ideální (první série měly poddimenzované olejové čerpadlo), a proto u vozidel vyrobených první tři roky dochází k rychlému vytahování řetězu (to poznáte podle kovového klepání během studeného startu). Přeskočení řetězu pak znamená enormně drahou opravu.
Ovladač převodovky efektně vyjíždí z útrob středového tunelu. Při parkování ovšem točení doprava a zpět zdržuje a vyžaduje více pozornosti
Kromě toho se objevovaly netěsnosti EGR chladiče nebo zasekávání EGR ventilu, což se projevuje zejména u vozidel poskakujících po městě za nízkých venkovních teplot. Ideálně se nepodařilo nastavit ani regeneraci DPF filtrů u vznětových jednotek, což se projevovalo vyšší spotřebou oleje nebo nadměrnou tvorbou sazí.
Pokud v přístrojové kapličce svítí kontrolka motoru a je uložen chybový kód P0341(obvod snímače polohy sacího vačkového hřídele), bude se s velkou pravděpodobností jednat o natažený řetěz, v lepším případě pouze o vadný snímač. Výměna rozvodů je otázkou několika desítek tisíc korun, pokud tedy není problém ještě závažnější a vůz není přidřený na klice a nemá poškozená ložiska vyvažovacích hřídelí.
Novější znamená menší riziko
Až rok 2019 přinesl upravené rozvodové řetězy včetně vodítek a napínačů, nové EGR ventily i chladiče, posílené a vylepšené mazání turbodmychadel, změny v regeneraci DPF nebo nový software řízení motoru. Pokud tedy toužíte po druhé generaci modelu XF, rozhodně se zaměřte na novější kusy.
Vznětový dvoulitr Ingenium není totiž po stránce jízdních vlastností vůbec špatnou volbou. Čtyřválec poskytuje fantastický zátah, hladký projev a kromě základní verze vždy spojení s dobrým automatem ZF. Otáčky dvoulitru nevadí, jde do nich rychle a lineárně. A k tomu všemu jezdí velmi levně – nejslabší verze sice nejezdí za udávané čtyři litry, ale hodnoty začínající pětkou jsou naprosto reálné. Silnější verze si pak žádají zhruba šest litrů.
Vidlicové šestiválcové třílitry měly pošramocenou pověst, do druhé generace ale Jaguar montoval verze Euro 6 se vstřikováním AdBlue. Výměny oleje u něj byly předepsány po 26 000 km, a tak může být šestiválec oproti čtyřválci lepší volbou. Šestiválce vydrží klidně čtvrt milionu kilometrů, pokud po 160 000 km vyměníte rozvody a měníte včas olej.
Automat má šanci vydržet
Olej v automatu nemá předepsaný interval výměny, což bylo kvůli fleetovému zaměření. Automat od ZF disponuje náplní 8,5 litru oleje a pro jeho výměnu je potřeba sundat vanu převodovky s integrovaným filtrem. Olejovou náplň bych osobně měnil po pěti letech provozu nebo nájezdu 60 000 km.
Kvalitní servis je nutností
Jaguar přichystal pro servisy podrobné servisní plány a řadu poměrně drahých přípravků pro snadnější opravy. A ty mají většinou jen autorizované servisy, popř. specializovaní fachmani. Servis Jaguárů je tak obecně dražší, než u rozšířenějších vozidel.
Tady si stěžovat nebudete. Prostoru i komfortu je dostatek. Odhlučnění kabiny je skvělé a jízda sametová.
Aristokratická kočka není pro každého
Jaguar XF je krásné auto kombinující šarm, kvalitu a skvělé jízdní vlastnosti. Díky řídké síti servisů a celkové náročnosti oprav je vhodným kandidátem spíše po nadšence, kteří se chtějí odlišovat. Rozhodně se nejedná o obyčejný dopravní prostředek, do kterého lijete pouze naftu. Objevit se mohou drobnosti, ale i závažnější problémy. Jaguar XF druhé generace nemusí být sázkou do loterie. Většinu problémů se podařilo vyřešit a při dodržení pravidel mohou motory řady Ingenium fungovat spolehlivě.
Aristokratická kočka dokáže příjemně vrnět, ale i pořádně zatínat drápky. Vrní, když má všechno, na co je zvyklá (cestování na delší vzdálenosti, pravidelný kvalitní a včasný servis). Naopak ráda kouše – to když ji šidíte na servisu nebo s ní jezdíte pouze po městě. Každopádně při koupi hledejte mladší vozy s doloženou servisní historií.
Plusy:
- design a nadčasovost
- slušné jízdní vlastnosti
- hliníková karoserie
- pohon zadních nebo všech kol
- dvě karosářské verze (sedan a kombi)
- vynikající automat a možnost manuální převodovky (předchůdce měl jen automaty)
- tuhost karoserie
- odolnost podvozku
- cestovní komfort a dobré odhlučnění
- směrová stabilita
- slušná ergonomie
- kvalita materiálů
- kultivovaný projev dieselu Ingenium
- ceny ojetin
Mínusy:
- zastaralý infotainment
- nutnost pravidelného servisu
- překvapivá absence některých standardních prvků výbavy u jednotlivých kusů
- možnost drahých závad
- tvrdší sedadla
- průměrná prostornost zejména na výšku
- vyšší servisní náklady
- technické problémy motorů první tři roky výroby
Zdroj: autorský text, AAA Auto