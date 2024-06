Test ojetiny: Audi A6 gen. C6 (typ 4F) má silné stránky, ale i nemálo rizik

Ani se při pohledu na třetí generaci Audi A6 nechce věřit, že je to už více než dvanáct let, co byl „Typ 4F“ uveden na trh. Design produktů Audi se někomu může jevit fádní, jednoduchý a až příliš unifikovaný. Jenže ani po tak dlouhé době nezastaral a dříve nedostižný sen vyšší střední třídy je dnes k dispozici za opravdu lákavých cenových podmínek.