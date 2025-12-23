Test Nissan X-Trail: Ano, můžete si zase koupit Kodiaq, ale tohle SUV je dost možná lepší

X-Trail na první pohled vypadá mohutně a velká maska s horizontálně dělenými světly tuto mohutnost ještě podtrhuje. Tento 4 680 mm dlouhý vůz vyčnívá ze současné produkce japonské automobilky nejen rozměry, ale i relativně konzervativními tvary. Oproti modelům Juke, Qashqai nebo Micra je největším výstřelkem právě dělení hlavních světel. Z boku i zezadu je X-Trail vlastně hodně konzervativní. Vzadu dokonce není ani nijak propracovaná světelná technika. Nenajdete tu žádné ostré křivky a lomy jako u Qashqaie.
Video: Uvedení Nissanu X-Trail
Interiér a praktičnost
Po otevření vás uvítá prosvětlený interiér, jehož zpracování a kvalita materiálů se může směle rovnat s prémiovými vozy. Především v námi testované světlé kůži Nappa s panoramatickou střechou, která interiér ještě více prosvětlí, působí skutečně luxusně. Příjemně se sedí, dobře je vidět ven, skvěle jde nastavit volant a dobře je vyřešeno ovládání klimatizace.
Okolí voliče směru vypadá jako z lesklého plastu, ale jde o kvalitně zpracovaný texturovaný materiál. Nejvíce mne však zlobila lesklá plocha pod velkou obrazovkou infotainmentu, ve které se odrážejí různé mosty a mýtné brány. Člověk pak periferně vnímá, že se něco změnilo na obrazovce, a oči tam vždy sklouznou.
Zajímavostí je obrovský úhel, v jakém je možné otevřít zadní dveře. To usnadňuje nastupování i manipulaci s dětskou sedačkou a dítětem samotným. Vypadá to jako drobnost, ale není. Potěší také o 22 cm posuvná zadní sedadla a samozřejmě nadbytek prostoru pro nohy zadních cestujících. Nejen nohy, ale celé tělo může hýčkat i vlastní nastavení teploty klimatizace nebo vyhřívání zadních sedadel.
Prostor pro zavazadla je 575 litrů, případně 485 litrů v případě složené příplatkové třetí řady sedadel. To možná nezní jako nejvíce na světě, ale důvodem je zástavbová náročnost pohonné soustavy. Máte hybrid a pohon všech kol a to prostě zabere své místo. Výbava obsahuje všechno, po čem můžete toužit, včetně head-up displeje, zpětného zrcátka vybaveného kamerou pro případ, že byste měli kufr naložený po střechu, ale chybí možnost LED matrixových světel.
Sériový hybrid e-Power
Nissan X-Trail zvenku možná vypadá docela konzervativně, ale pod kapotou vás přesvědčí o opaku. Nissan se chlubí řešením, které se nazývá sériový hybrid. To v praxi znamená, že spalovací motor pouze vytváří elektrickou energii. Na rozdíl například od Toyoty, Hyundai nebo VW se o pohon kol stará vždy elektromotor, případně elektromotory v případě pohonu obou náprav. Spalovací motor není s koly fyzicky spojen. Požadavky na okamžitý výkon pokryje baterie, kterou průběžně doplňuje spalovací motor.
Hlavní výhodou je nulová prodleva v reakci na plyn, lineární nástup síly, žádné řazení a žádné postupné nabíhání výkonu. Především na dálnici je nevýhodou, že efektivita takového řešení s rostoucí rychlostí klesá. Ale obecně to funguje skvěle.
Pohon můžete mít ve dvou konfiguracích: 150 kW s pohonem pouze předních kol nebo 157 kW s pohonem všech kol. Na stovku se X-Trail dostane za 8, respektive 7 vteřin u silnější čtyřkolky, kterou jsme měli v testu. Kombinovaná WLTP spotřeba je 5,8 až 6,2 l/100 km, respektive 6,4 až 6,7 l/100 km u čtyřkolky. Hezké hodnoty na 1,8tunové auto, nemyslíte? Prozradím, že nejsou nereálné. Není problém dostat se pod 6 litrů při cestách mimo obec, 8 litrů si vezme X-Trail na dálnici.
Komfort a technologie
Ve městě se nejvíce projeví výhody tohoto uspořádání, protože X-Trail je opravdu úsporný. Stále však považuji za největší přínos uživatelskou přívětivost. Absence převodovky znamená, že se po sešlápnutí plynu na nic nečeká a X-Trail hned vyrazí. Energii do 1,73 kWh velké baterie doplňuje benzinový tříválec vybavený turbem a unikátním technickým řešením, které umožňuje měnit kompresní poměr spalovacího prostoru. Jen když jej elektromotor výrazně zatíží výrobou proudu, ozývá se z pod kapoty sympatické a vzdálené bručení.
X-Trail je vybaven také aktivním potlačením hluku spalovacího motoru. Audiosoustava vysílá opačné zvukové frekvence, než vydává motor, takže jej prakticky neslyšíte. I díky tomu bych se vsadil, že byste objem a počet válců podle zvuku neodhadli.
Jízdní vlastnosti
Jízdně se X-Trail také blýsknul. Uvnitř je velmi tichý, na povely plynu reaguje okamžitě a 330 Nm dokáže vůz celkem působivě urychlit v jakékoli situaci. Přestože je vybaven relativně velkými koly, výjimečně si na ně nebudu stěžovat. I díky profilu 225/45 je jízda příjemná a neměl jsem pocit, že by kola byla příliš velká. I hodně rozbité silnice podvozek hezky pobere, ale zároveň je schopný i při rychlejší jízdě.
Drobnou výtku mám k velmi aktivnímu asistentovi držení v pruhu, který sice nezasahuje do řízení, ale řeší korekce směru přibrzděním jedné strany vozu. To není vždy úplně příjemné.
Testu neušel ani pohon všech kol. Ten je řešen moderním způsobem s elektromotorem na zadní nápravě. To ušetří mezinápravový kardan a spojku, ale hlavně umožní mnohem lepší řízení dodávky i regulace výkonu. A musím říct, že jsem byl ohromen. Zkoušel jsem nejdříve bahnité cesty s výjezdy, pak křížení náprav a nakonec strmé výjezdy na mokru. To, jak chytře, klidně a spolehlivě se zadní kola zapojila do hry, je zcela nesrovnatelné s běžnou haldexovou čtyřkolkou, kterou lze dostat do úzkých velmi snadno i v drobném zkřížení náprav.
Cena a konkurence
A co vás takhle dobré auto bude stát? Já bych koukal pouze po pohonu označeném jako e-Power, ten je za milion korun. Příplatek za pohon všech kol je necelých 30 tisíc korun. Za ty peníze dostanete poměrně drahou techniku pod kapotou. Baterii, elektromotor, vyspělý turbomotor s přímým vstřikem a pohon všech kol. To všechno jsou drahé komponenty. Nejdražší verze, kterou můžete mít, stojí 1 164 000 Kč. Je vlastně zajímavé, že je tak malý rozptyl mezi nejlevnější a nejdražší verzí. Rozhodování tak není úplně snadné.
Tradiční srovnání s o 10 cm delším Kodiaqem odhalí výrazně větší kufr Kodiaqu a tak nějak porovnatelné jsou i výkony a cena. Nejlevnější Kodiaq s benzinovým dvoulitrem se 150 kW a čtyřkolkou stojí 1,2 milionu. Ale nejde o žádný hybrid, nýbrž o pohon s „obyčejným“ DSG a papírovou spotřebou kolem 8 litrů. Neporovnatelný je tak projev a uživatelská přívětivost pohonů. Komfort jízdy u Kodiaqu hodně ovlivní velikost kol a volba tlumičů, každopádně na 20palcových kolech komfortem za X-Trailem zaostává.
|+ vyladěný hybrid, skvělý pohon všech kol, dobrá spotřeba ve městě, prémiový interiér, posun zadních sedadel a úhel otevření dveří, možnost výbavy
|– spotřeba na dálnici, chybí led-matrix světla
