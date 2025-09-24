Test Nissan Qashqai e-Power Tekna+: Elektromobil s benzinovým motorem

Třetí generace modelu Qashqai se je tu s námi již od roku 2021. Není tak divu, že loni došlo na celkem rozpoznatelný facelift a nyní tu máme v roce 2025 další drobné změny. V souladu se současnou filozofií značky například již nenajdeme na přídi chromovanou masku V-Motion. Příď tak vypadá podobně, jako u plně elektrického modelu Ariya. Nejnovější vydání Qashqaie pak prozradí hlavně průhledná optika zadních světlometů a nové designy litých kol.
Testu jsem podrobil exemplář s nejvyšší výbavou Tekna+. Ta je společně se sportovní výbavou N-Design tím nejvíc, co lze v rámci Nissanu Qashqai pořídit. Za cenu od 889 000 Kč dostane zákazník 20" litá kola s pohledným výbrusem, masážní funkci pro přední sedadla, zadní zavěšení MultiLink a nebo poměrně dobře hrající audiosystém Bose. Musím říci, že Nissan si své zákazníky umí rozmazlit a připlácet zde prakticky není za co.
Video: Představení Nissanu Qashqai
Hodně cením světlomety Matrix LED, které sice postrádají mlhové světlomety, ale to je tak jediná chyba, kterou jim lze vyčíst. Jejich světelný kužel je nečekaně široký, stínování překážek před vozem probíhalo na jedničku a v dálkovém režimu jsem se až podivoval nad tím, jak tenhle Nissan svítí. Leckterá prémiová konkurence by se u tohoto Japonce mohla učit.
Kvalita a luxusní dojem v hlavní roli
Po usednutí do kabiny jsem hned poznal, že tady budu velmi rád trávit celý testovací týden. Na dotek příjemné materiály, alcantarové čalounění nejen na palubní desce a záplava fyzických tlačítek, to byly tři hlavní důvody k tomu, proč musím nový Qashqai pochválit. Technické nadšence potěší, že palubní systém má nyní nejen větší obrazovku, ale především dostal integrované služby od firmy Google.
To přináší nesporné výhody v oblasti konektivity a využití různých doplňkových služeb. Navigační systém využívající Google Mapy pracuje přesně, ukazuje i aktuální dopravní hustotu, překážky a objížďky. Za nutné ale považuji přihlášení k systému vozidla skrze svůj osobní účet od Googlu. Kdo totiž ve voze pojede jako „host“, auto si vynuluje některá nastavení a řidič pak musí vše pracně upravovat znovu.
Nissan Qashqai je i v hybridní verzi hodně prostorný crossover. Vpředu jsem měl dostatek prostoru ve všech směrech a snad jen panoramatická střecha by byla za mě zbytečným prvkem výbavy. Naštěstí lze v konfigurátoru odstranit, protože její přítomnost je ve výbavě Tekna+ automatická. Vzadu je pak taktéž místa dostatek, což ale platí pro osoby do výšky 190 cm.
Hodně cením variabilitu zavazadlového prostoru, který nejenže nabízí dvojité dno, ale hlavně pravidelný tvar a základní objem 504 litrů. A zatímco v oblasti prostoru, výbavy a ticha na palubě je vše v pořádku, jednu věc bych testovanému Nissanu vytkl. Jde o složitý přístup k bezpečnostním systémům.
Dobrá polovina z nich je totiž schována v nitru digitální palubní desky před řidičem a něco zde vypínat a nastavovat, to je hlavně během jízdy k vzteku. Tyto funkce bych zkrátka přehodil do palubního systému, kde je pohyb rychlejší a přehlednější. A jak už bylo naznačeno zkraje testu, testovaná specifikace s označením e-Power disponovala výkonem 190 koní, avšak pořídit ji lze pouze s pohonem přední nápravy.
Jestli toužíte po čtyřkolce, máte šanci, ale nikoliv ve spojení s hybridní technikou. To je za mě velká škoda, ale třeba Nissan časem zjedná nápravu. Pod kapotou verze e-Power pracuje přeplňovaný benzinový tříválec o objemu 1,5 litru a elektromotor. Baterie má v tomto případě kapacitu 1,97 kWh a dají se s ní ujet v čistě elektrickém režimu přibližně 2,5 km. Spalovací motor zde slouží jako generátor a elektromotor je zde tedy hlavním prvkem pohonu.
Pro pořádný zátah z místa se hodí 330 Nm točivého momentu a jako řidič jsem měl možnost využívat tři jízdní režimy. Zatímco Eco umožnil plachtění kdykoliv během jízdy, jízdní nastavení Normal přidávalo lehkou rekuperaci a oživené reakce motoru na polohu pedálu plynu. Posledním nastavením je Sport, kdy je Qashqai nejživější a logicky zde nelze očekávat jízdu za
čtyři na sto.
Dynamický a přitom dostatečně úsporný
Výhodou je palivová nádrž s objemem 55 litrů, takže i dynamičtější přesuny po dálnici vás neodsoudí k náhlé návštěvě čerpací stanice. V první polovině jsem zkoušel ekonomičtější styl jízdy a za pomoci časté aktivace tlačítka EV Mode a jízdního režimu Eco jsem dosáhl na průměrnou spotřebu 3,8 litru na 100 km.
To je naprosto fantastická hodnota, které se mohou rovnat snad jen legendární motory TDI z 90. let. Druhou polovinu týdne jsem se pak často pohyboval po dálnicích, kdy došlo na časté využití zbylých dvou režimů. V ten okamžik začala spotřeba narůstat, ale trošku nečekaně ne o moc. Finální odběr 6,4 litru na 100 km stále nepatří k úplně hrozivým číslům.
Ale pozor. Sportovněji naladění řidiči si bez ohledu na aktivovaný režim mohou dopřát maximální nejvyšší rychlost pouze 170 km/h. Vůz pak ani za příplatek nenabízí adaptivní odpružení a tak se Qashqai příliš nehodí na vyloženě sportovní jízdu.
S akční cenou je skoro neodolatelný
Jeho podvozek má rád hladké silnice, ale když už dojde na rozbitější povrch, dokáže
pochytat velkou míru nerovností a do kabiny pošle jen málokdy ostřejší ránu. Překvapením byla možnost plné deaktivace systému ESP, což se v dnešní době už moc nevidí.
Kdo z vás by měl zájem o testované provedení, musí si společně s výbavou Tekna+ připravit 944 990 Kč. Jde o dočasnou akční cenu a troufám si tvrdit, že málokterá konkurence nabídne v tomto segmentu více, než právě Qashqai e-Power.
|+ velmi nízká spotřeba, bohatá výbava, vzhled, podvozek
|- pouze s pohonem přední nápravy, složité ovládání bezpečnostních funkcí
Zdroj: autorský text