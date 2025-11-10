Test Mitsubishi Outlander PHEV 4×4 Intense (2025): Čekání se vyplatilo

Nejnovější Mitsubishi Outlander to nemělo od začátku svého uvedení vůbec jednoduché. Světu se ukázalo již v roce 2021, kdy třetí generace značně přesluhovala a zákazníci doslova volali po velké změně. K tomu se přidaly potíže s uvedením na všechny trhy současně, takže zatímco v Japonsku či USA byl čtyřkový Outlander k dispozici již v roce 2022, do Evropy vůz dorazil až na začátku letošního roku.
Video: Představení Mitsubishi Outlander PHEV
Novinka přichází na platformě CMF-C/D a kdo se trošku více vyzná v technických řešeních automobilek, jistě mu došlo, že právě tuto platformu využívá aktuální vydání Nissanu X-Trail. Lehce znevýhodněný je Outlander na evropském trhu i po stránce výbavy. Stačí si otevřít konfigurátor pro USA a najednou zjistíte, že Američané si mohou zakoupit nejen terénně vybavenou edici, ale taktéž i sedmimístnou variantu. Ani jedno přitom v Evropě nepořídíte.
Komu však tohle nevadí, má vyhráno. Tohle auto je totiž na první pohled tak zajímavé, že si jej na silnici jen těžko spletete s čímkoliv jiným. Novinka se chlubí délkou 4720 mm, šířkou 1862 mm (bez zpětných zrcátek) a výškou 1750 mm. Rozvor náprav činí 2704 mm, což je méně, než má konkurenční Škoda Kodiaq. Jenže Japonci tohle auto vytvarovali do takové podoby, že jen málokdo by na první dobrou řekl, že zde bude málo místa.
Nafouklá příď, obrovské hlavní světlomety nebo maska chladiče, jež díky svým rozměrům vypadá, jako by chtěla sníst ostatní vozy na silnici. Cením přítomnost LED předních mlhovek a i když tvary přídě mohou v někom evokovat skoro až přehnanou odvážnost, záď je (alespoň pro mé oči) mnohem zajímavější. Své místo si zde našly LED světlomety s příjemně protaženým tvarem, o velké dávce elektrifikace vozu napovídá nápis „PHEV“ v pravém rohu víka kufru a při celkovém pohledu na vůz si nelze nevšimnout ochranných černých plastů.
Ty zde byly přítomny v rámci paketu Trail a musím říct, že v bílém laku karoserie šlo o dobře vypadající kontrast. Jestli patříte mezi ty, kteří mají rádi na svém voze pořádně velká kola, u nového Outlanderu to nebudete mít úplně jednoduché. Dvě nejnižší výbavy mají 18" disky, zbylé pak automaticky přidávají 20" disky s pneumatikami o rozměru 255/45. Ovšem pozor, Outlander nenabízí adaptivní podvozek, takže zde nastává jistý kompromis mezi krásným vzhledem a jízdním komfortem.
Stará škola, která funguje
Pryč ale od vzhledu. Mnohem zajímavější je z mého pohledu kabina. Zde jsem hned po usednutí poznal, že tady stále frčí japonská atmosféra z 90. let. To ale není myšleno ve zlém. Vše má své místo, střed palubní desky je krásně přehledný a nechybí podstatná dávka fyzických tlačítek, skrze která se ovládá hromada palubních funkcí. Obrovskou radost jsem měl z ovládání klimatizace, které se zde provádí hezky po staru skrze fyzická velká tlačítka. Ta slouží pro volbu rychlosti, teploty a směru ofuku. Ocenit musím taktéž velmi příjemná přední sedadla, která nabízela elektrický výhřev a ovládání na straně řidiče.
Je to pro vás málo a chcete například odvětrávání a masážní funkci? Pak si musíte zakoupit nejvyšší možnou výbavu Instyle+, protože příplatky zde skoro nenajdete. A vlastně je dobře, že jsem netestoval plně vybavený exemplář, protože člověk hned mnohem lépe vidí, že i v nižších výbavách vůz vypadá stále dostatečně luxusně. V kabině se mi líbil velký kruhový ovladač jízdních režimů, který nabízel sedm nastavení a jeho povrch byl zabalen do lesklého černého laku. A zatímco pro posádku byl v kabině místa dostatek ve všech směrech, s objemem kufru je to už podstatně horší.
Kvůli nové a podstatně větší baterii s hrubou kapacitou 22,7 kWh je potřeba počítat s tím, že kufr pojme 498 až 1 422 litrů zavazadel, což na špičku segmentu rozhodně nestačí. A kdo by snad chtěl dát další zavazadla pod rozměrnou výklopnou podlážku, moc by nepochodil. Pod podlážkou se totiž nacházela pouze plastová vana s různě vytvarovanými kapsami, do kterých lze uložit autolékárničku či menší drobnosti.
Nový Outlander dále boduje kvalitou zpracování veškerých dílů v kabině troufám si tvrdit, že i některé prémiové automobilky by se zde měly podívat na to, jak to má vypadat. Stejně tak si zaslouží pochvalu rychlost a přehlednost palubního systému, jenž měl velmi rychlé reakce a řidič se v něm po krátké době dokonale orientuje. To už ale neplatí pro menu ukryté v digitální 12,3" palubní desce před řidičem, kde je třeba sekce „Bezpečnostní systémy“ úplně k vzteku.
Nabídka motorizací se výrazně ztenčila
Je sice hezké, že vůz je nabitý různými bezpečnostními systémy, jenže ovládání některých z nich je tak dobře poschovávané, že vypnutí některých otravných „europípátek“ zabere klidně i 30 sekund. V tomhle ohledu by to chtělo zapracovat na logice ovládání a přidat jedno fyzické tlačítko, jaké mají třeba vozy Renault či Land Rover. Po jeho stisknutí se většina bezpečnostních funkcí utlumí a řidič má během dvou sekund klid.
Hlavním faktorem, proč se zde bavíme o nové generaci Mitsubishi Outlander, je ale samozřejmě pohonné ústrojí. Pod kapotou najdeme stále zážehový čtyřválec bez přeplňování nebo přímého vstřiku paliva, který nabízí objem 2,4 l a skromný výkon 136 koní. K tomu se přidávají dva elektromotory, kdy ten přední disponuje výkonem 85 kW a točivým momentem 255 Nm. Zadní je pak netradičně silnější, a to díky výkonu 100 kW. Současně nabízí nižší točivý moment 195 Nm. Celkem může řidič využívat výkon 225 kW (306 koní), což zajistí zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy.
Oproti předchůdci je zde novinkou systém recirkulace výfukových plynů, rozšířené kanály chlazení a integrované sběrné výfukové potrubí ve prospěch nižší spotřeby a vyššího výkonu. Outlander PHEV současně dostal tepelné čerpadlo a až do rychlosti 135 km/h umí jet čistě na elektřinu. S baterií o využitelné kapacitě 17 kWh pak není problém ujet v elektrickém režimu okolo 65 km. Je ale potřeba se hodně snažit a nešlapat na pedál plynu jako zběsilý. Lze využívat i pádla pod volantem, jimiž se ovládá síla rekuperace.
A zatímco na pátou úroveň vůz začne poměrně solidně brzdit, řidič může skrze pravé pádlo navolit i plachtění, což se taktéž hodí. Bohužel se ale v rámci elektrické jízdy dostáváme k poměrně zásadnímu mínusu. Nový Outlander sbírá cenné body za možnost nabití na rychlé nabíječce výkonem až 40 kW, jenže výrobce nevsadil na klasickou CCS přípojku, ale využil zastaralé CHAdeMO. Vůz lze nabíjet i doma střídavým proudem o výkonu až 3,7 kW, kdy nabití potrvá cca 6 hodin. Kdo ale nechce čekat, musí najít vhodnou nabíjecí stanici a za 40 minut bude baterie vozu opět nabita.
Co se týče spotřeby, během testu jsem ujel 650 km a díky občasnému nabíjení a lehčí noze na pedálu plynu jsem dosáhl průměrné spotřeby 2,5 l na 100 km. Mitsubishi Outlander čtvrté generace je samozřejmě vybaveno i propracovaným systémem pohonu všech kol 4WD S-AWC a jak jsem si mohl krátce vyzkoušet, rozbahněná polní cesta plná kaluží a děr nebyla pro testovaný vůz žádným větším problémem.
Pokud mám shrnout celkové dojmy, nemám k vozidlu žádné větší výhrady. Zamrzí přítomnost konektoru CHAdeMO a menší objem kufru, který je sice větší než u předchůdce, ale na špičku třídy to stále nestačí. Jinak se ale Outlander PHEV pro rok 2025 předvedl jako skvělé SUV, které jezdí za málo, má komfortní podvozek a nabídne bohatý vnitřní prostor.
|+ Možnost DC nabíjení, pohon všech kol, bohatý vnitřní prostor, výbava
|– Konektor CHAdeMO, vypínání bezpečnostních systémů
Zdroj: autorský text