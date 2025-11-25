Test Mitsubishi ASX 1.3 DI-T Instyle (2025): Levná normální auta pořád existují

Vloni představilo japonské Mitsubishi facelift svého prodejně populárního modelu ASX. Ačkoliv se již nějakou dobu jedná o dvojče Renaultu Captur, stejně se tu najde několik zásadních prvků, které oba vozy od sebe dostatečně odlišují. A co je vlastně u omlazeného ASX nového? Zatímco předešlá generace byla poctivým malým SUV, nyní se ASX přesunulo do kategorie vozidel B-SUV. Tím pádem dostanete výhradně pohon přední nápravy, menší tvary karoserie a celkově je znát, že novinka nebude ani po faceliftu vhodným adeptem do náročného terénu.
Video: Představení Mitsubishi ASX po faceliftu
Co se týče designového odlišení od konkurenčního Renaultu, hlavním poznávacím znamením Mitsubishi ASX je odlišný styling masky chladiče s předními světlomety LED Pure Vision. Japonci tomuto řešení říkají dynamický štít, který využívá i jiné zalomení LED denního svícení. Novinka je po faceliftu dostupná v pěti odstínech karoserie, přičemž lze volit mezi celobarevným a dvoubarevným provedením. V druhém případě je vždy střecha vozu černá, ale zákazník musí zaplatit příplatek 18 až 25 tisíc Kč.
Sluší mu to na první dobrou
Při pohledu zezadu je pak vidět typický nápis výrobce, jenž nahrazuje logo diamantů. Ocenil jsem i hezky tvarované zadní LED světlomety s příjemnou grafikou. Škoda jen, že přední LED světla postrádají funkci vykrývání překážek před vozem. Chybí zde taktéž přední mlhovky, které nelze dostat ani za příplatek. Nemile mě pak překvapil samotný dálkový režim, který zlepšil viditelnost jen minimálně a ani v nejvyšším nastavení čočky jsem si nemohl dovolit bezstarostnou jízdu noční a dosti nepřehlednou okreskou.
Facelift ale přidává cenné body v jiných oblastech. Tak například výbava se nově rozrostla o Google Asistenta, kterého můžete aktivovat hlasovým příkazem „Hey/OK Google“. Na palubě mohou být i mapy od stejné společnosti, což společně s online připojením k internetu znamenalo, že vůz vždy a všude dopředu hlásil dopravní situaci a vhodné objížďky. V rámci co nejsnazšího ovládání je na volantu přítomno tlačítko pro rychlou změnu jízdních režimů a technologické fanoušky potěší fakt, že ASX pro rok 2025 umí bezdrátově Apple CarPlay a Android Auto. Tímto posíláme velké díky do Japonska.
Ti, kteří milují poctivá fyzická tlačítka a stará řešení, naopak nepotěší nastavení klimatizace. To nově probíhá skrze středovou dotykovou obrazovku. Systém je ale naštěstí hodně intuitivní a snadný na ovládání. A co se týče výše zmíněných služeb od firmy Google, ty zde bohužel nejsou standardem. Kdo je vyloženě potřebuje ve svém novém ASX, automaticky musí sáhnout po nejvyšší testované výbavě Instyle.
V nižších stupních tento prvek výbavy není a dokonce za něj nelze ani připlatit. Standardem je naopak u všech výbav vertikálně orientovaný 10,4" dotykový displej infotainmentu. S volbou výbavy se pak mění pouze velikost digitálního přístrojového štítu před řidičem. První tři výbavy mají displej o velikosti 7" a nedostaly možnost projekce obrazu z navigace. Vrcholná výbava Instyle se ale chlubí 10" obrazovkou a širokými možnostmi zobrazení.
Konektivitu vozu vylepšuje taktéž mobilní aplikace My Mitsubishi Motors. Díky ní můžete vzdáleně přistupovat k vozu a zjistit, zda je zamčený, kde parkuje nebo jaký je stav paliva. Co se týče prostornosti a řešení odkládacích prostor, zde je to takový menší kompromis. Auto není úplně stvořené pro rodiny, protože na druhé řadě sedadel se pohodlně usadí snad jen malé děti.
Kabina potěší hlavně zpracováním
Úložné kapsy ve dveřích nedokázaly pojmout více jak 1litrovou PET lahev a kdo chce mít svůj mobilní telefon na dohled a současně jej nabíjet na bezdrátové podložce, má prostě smůlu. Mobil sice nabít půjde, avšak odkládací prostor pro něj je ve spodním patře středové konzole, kam není vůbec vidět.
Z pozitiv lze zmínit objem kufru, který v základním uspořádání činí 484 litrů. Testovaný vůz pak dorazil s tím nejsilnějším pohonným ústrojím, jaké lze aktuálně zakoupit. Jedná se o motor 1.3 DI-T s výkonem 140 koní, které jsou na přední nápravu posílány skrze automatickou sedmistupňovou převodovku DCT. Kdo k tomu zvolí výbavu Instyle, automaticky musí počítat s tím, že výrobce si řekne o 746 790 Kč. Za to ale řidič dostane dostatek výkonu, možnost řadit skrze pádla pod volantem a hlavně nízkou spotřebu.
Mild-hybridní technika má zde velký přínos v úspoře paliva, jelikož až do rychlosti 135 km/h umí vůz tzv. plachtit a pokud před ním nic nejede, motor se bez zaváhání deaktivuje. To naznačí ukazatel na palubní desce, když se ukáže autíčko se šipkou kupředu. Po deaktivaci motoru se ještě rozsvítí zelené písmeno „A“ v kroužku. Po dynamické stránce lze počítat se zrychlením z 0 na 100 km/h za 9,3 sekundy a maximem se stane rychlost 180 km/h.
Umí jezdit skoro jako nafťák
Podvozek nemá možnost adaptivního nastavení, ale i tak poskytuje na českých cestách příjemnou tuhost a nezapomíná ani na trošku té plavnosti. Je ale faktem, že hlubší poklopy od kanálů dokáží vůz rozhodit a ani s odhlučněním kabiny od okolí to není zrovna nejlepší. Stačí jet rychlostí 140 km/h, potkat horší asfaltový povrch a rázem bude v kabině nepříjemně rušno. U příštího vydání modelu ASX by tak bylo potřeba přidat více tlumících materiálů. A co spotřeba? Po této stránce je to silně individuální, avšak bude platit, že v jízdním režimu Comfort a s průměrnými požadavky na výslednou dynamiku nebude problém jezdit okolo 5,6 l na 100 km.
Sportovnější jízda dokáže spotřebu vyhnat na 8 l na 100 km, což už velmi snižuje celkový dojezd na plnou 48litrovou nádrž. Na druhou stranu, plug-in hybrid zatím v nabídce není a pokud by nakonec dorazil, dá se očekávat ještě menší objem palivové nádrže. Ve výsledku je tak tento mild-hybrid ideálním kompromisem mezi spotřebou, dojezdem a dynamikou.
Za necelých 750 tisíc Kč je mild-hybridní Mitsubishi ASX po faceliftu ideálním vozem pro méně náročné. Je pravda, že v nejvyšší výbavě nabídne nespočet bezpečnostních asistentů, vyšperkovaný vzhled a i jízdní projev je velmi dobrý, jenže stále se zde najdou větší nedostatky, které je potřeba do budoucna vychytat.
Za mě bych rozhodně vylepšil přední LED světlomety, jejichž světelný výkon je opravdu průměrný. Stejně tak bych lehce přepracoval uspořádání odkládacích prostor v kabině a přidal tlačítko pro přímou deaktivaci vnitřního osvětlení kabiny. Tohle totiž dvojice Captur/ASX neumí. Jinak si ale na omlazené ASX nemohu stěžovat a za jeho volantem jsem se cítil komfortně a celkem i vzdušně.
|+ spotřeba, výbava, služby Google v nejvyšší výbavě, prostor vpředu
|– horší výkon LED světlometů, odkládací prostory, nelze vypnout stropní osvětlení
Zdroj: autorský text