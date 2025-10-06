Test MGS5 EV Exclusive (64 kWh): Evropští výrobci mají problém

MGS5 EV se vyznačuje futuristickým designem, podvozkem s pětiprvkovým zavěšením zadních kol a zákazník má možnost volby mezi dvěma provedeními. Ty se liší jak výkonem, tak i velikostí baterie. Základem nabídky je verze s výkonem 170 koní a LFP baterií o hrubé kapacitě 49 kWh. S ní vůz ujede podle WLTP až 340 a sprint z 0 na 100 km/h zvládne za 8 sekund.
Druhou volbou je testované provedení, které se chlubí výkonem 231 koní a hlavně pak větší NMC baterií s hrubou kapacitou 64 kWh. Za mě je silnější (a logicky dražší) verze mnohem lepší volbou, a to nejen kvůli lepší dynamice. MG totiž vyrobilo neuvěřitelně úsporné auto, ale o tom bude řeč až o několik odstavců níže.
Video: Představení MGS5 EV
Vůz v testu byl v nejvyšší výbavě Exclusive, která stojí 969 900 Kč. A jelikož MG není evropský či americký výrobce, vlastně zde neexistuje příplatková výbava. Připlatit si můžete pouze za konkrétní lak karoserie, kterých je v nabídce celkem šest. Základem je vždy bílý lak Dover, ostatní vychází na 16 tisíc Kč.
Uhlazený a skoro až UFO design přídě má za následek nízký součinitel čelního odporu vzduchu Cx 0,27. To pomáhá ke snížení průměrné spotřeby a i já jsem si ve vysokých dálničních rychlostech všiml, že obtékání vzduchu kolem karoserie je precizní a do kabiny se dostává jen minimální šumění větru.
Interiér se nese ve znamení jednoduchosti
A zatímco design MGS5 EV se nemusí líbit každému, v kabině si bude jen málokdo stěžovat na nějaké nedostatky. Vyšší výbava přidává bohatou záplavu koženého čalounění, líbivé a na dotek příjemné dekory a nechybělo ani elektricky ovládané sedadlo řidiče s výhřevem. Trošku mě ale zklamalo, že mu chyběla paměť pro uložení pozice. Nastavení tuhosti bederní opěrky taktéž nebylo nejlepší a musel jsem jej provádět
po staru skrze malou páčku na opěradle sedadla.
Na druhou stranu, tohle je jedna z mála chyb, které jsem za celou dobu testu dokázal najít. Ve voze byl dostatek místa ve všech směrech a za volant se pohodlně posadí i 192 cm vysocí řidiči, což není standardem ani u mnohem větších elektromobilů. Při jízdě v noci může leckoho rušit přílišný jas digitální palubní desky, která i v nastavení „nízké“ svítí poměrně hodně. Oceňuji fyzická tlačítka pro ovládání směru, teploty a rychlosti klimatizace.
Středu palubní desky vévodil 12,8“ dotykový displej, který má svůj vlastní operační systém vyvinutý přímo u MG. Ten fungoval na jedničku, měl rychlé reakce a hlavně pak pohyb v něm je dostatečně přehledný. Dokonce je tu i lišta s hlavními zkratkami, skrze které jsem měl možnost okamžitě vypnout různé bezpečnostní asistenty, Doslova příjemný šok mi způsobila mapa navigace, která svým zpracováním a grafikou patří ke špičce současné nabídky.
Navíc, vůz byl připojen k internetu a prostřednictvím 4G sítě a tak jsem mohl využívat i aktuální předpověď počasí v cílové destinaci. Kdo se rozhodne s MGS5 EV jet na dovolenou, měl by mít na paměti, že jeho kufr disponuje objemem 453 litrů. Je zde také dvojité dno, kam se bez problému vejdou nabíjecí kabely.
A jak vlastně takhle britsko-čínská novinka jezdí? Už jsem naznačil, že vyšší výkon a větší kapacita baterie zde mají velký přínos.
Testovaný vůz totiž navzdory bohaté výbavě vážil 1725 kg, což je na takto velký elektromobil málokdy vídaná hodnota. Ve spojení s výkonem 231 koní se jedná hodně rychle jezdící crossover, jehož největším limitem může být špatné obutí a absence čtyřkolky.
Jede jako vystřelený z praku
Během testování jsem vyzkoušel všechny dostupné jízdní režimy (Comfort, Normal, Sport, Snow a Vlastní). V nich se prakticky liší jen reakce elektromotoru na polohu pedálu akcelerátoru a tuhost posilovače řízení. Určitě zde nepočítejte s adaptivním podvozkem, ten není k dispozici. Testovaná specifikace ale dokáže upalovat rychlostí až 190 km/h a bylo pro mě překvapením, s jakou lehkostí dokáže tohle MG takového tempa dosáhnout.
Inženýři v MG navíc přemýšleli hlavou a navzdory přítomnosti 18“ disků není podvozek zbytečně prkenný, ale ani příliš měkký. MG 5S EV má tlumiče a pružiny naladěny přesně tak akorát. Na vyloženě sportovní jízdu to ale nikdy nebude, jelikož na limitu se začnou projevovat citelné náklony karoserie. V rámci úsporné jízdy lze využívat několik úrovní rekuperace. Bohužel zde neexistuje možnost plachtění, takže řidič se musí spokojit nanejvýš s nastavením
Nízká.
O síle rekuperace lze rozhodnout v palubním menu vozu, ale já spíše doporučuji naprogramovat tuto funkci do jedné z hvězdiček na volantu. Po jejím dalším stisknutí se rekuperace okamžitě změní, ale pozor, ani v nastavení
Vysoká vůz nedokáže úplně zastavit na místě. A jak je to tedy se spotřebou?
Nechtěl jsem tomu věřit, ale po zpětném dobití vozu se mi potvrdilo, že s MGS5 EV se dá bez přehnané snahy jezdit za rovných 15 kWh na 100 km. Tato hodnota obsahovala ze 40 % město, z 30 % dálnice a zbytek tvořily okresní silnice.
Bomba za necelý milion
Ačkoliv tedy baterie ve vyšší specifikaci nabízí jen 64 kWh, při této spotřebě je zaručen dojezd 400 km, aniž by se posádka ochudila o tepelný komfort. K testovanému MG mám ale jednu větší výtku. Ačkoliv je dnes v oblibě příjem rádia ve formátu DAB+, často se mi v tomhle voze stávalo, že rádio zkrátka odmítlo hrát.
Ukazatel signálu sítě byl vyplněn do maxima, ale digitální rádio mělo výpadky a často nehrálo ani v místech, kde jsem s tím u jiných vozidel neměl sebemenší problém. Tohle by mě jako uživatele štvalo a je otázkou, co za tím vlastně stálo. Jinak mi ale přijde MGS5 EV jako důstojně vybavený a dospěle jezdící elektromobil pro čtyřčlennou rodinu.
Ve vyšší výbavě Exclusive nechybí nic z podstatných prvků výbavy a třeba obraz 360stupňového parkovacího asistenta je lepší než u německé prémie. Plusem jsou i bohaté odkládací prostory a kvalitní materiály v kabině.
|+ spotřeba, cena, jízdní komfort, kvalita zpracování, obraz parkovací kamery
|- nelze mít pohon obou náprav, špatný příjem DAB rádia, chybí funkce plachtění
Zdroj: autorský text