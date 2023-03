Test Mazda MX-30: Efektní japonský elektromobil čeká, až ho spasí spalovací motor

Je to klišé, ale je to tak. Mazda je značka, která si dělá věci po svém a nebojí se jít proti proudu. Má to své výhody a japonská automobilka je kvůli této strategii pro mnoho lidí sympatická. Jenže přináší to i nevýhody a elektrifikace je toho důkazem. Model CX-60 přijel jako úplně první plug-in hybrid značky a oproti automobilkám, které už nabízí plug-in hybridní systémy delší dobu, prostě nefunguje dobře. To samé do jisté míry platí o MX-30, která se u nás začala prodávat v roce 2020. První elektromobil od Mazdy na konkurenci dost ztrácí v těch nejdůležitějších ohledech, tedy v rychlosti nabíjení a především v dojezdu. Loňská modernizace na tom mnoho nezměnila. Bohužel.

Ať tedy máme to nepříjemné za sebou: Mazda MX-30 stále disponuje poměrně malým lithium-iontovým akumulátorem s kapacitou 35,5 kWh. To by podle výrobce mělo snížit ekologické dopady auta. Malá baterie by měla být také relativně lehká, což hraje do karet jízdním vlastnostem, a nakonec by se tím měly snižovat i výrobní náklady.

Mnoho z této teorie je samozřejmě pravda, jenže faktem také zůstává, že za Mazdu MX-30 dáte zhruba milion a dostanete automobil s papírovým dojezdem 200 km. Fakticky si tak kupujete vůz určený jen na městské popojíždění. Jakmile se vydáte na delší trasy, budete se muset smířit buď s tím, že pojedete hodně pomalu, nebo že budete často nabíjet.

Crossover s prvky kupé a dveřmi ve stylu RX-8 se po stránce design opravdu povedl. Japonská stylovka ale spoustu lidí odradí svým podprůměrným dojezdem Autor: Lukáš Dittrich

V zimě spíše 100 km

Modernizovanou Mazdu MX-30 jsme měli na test v lednu a už od prvních metrů bylo zřejmé, že zimní teploty vůz rád nemá. S plně nabitou baterií auto slibovalo 130 km, v dálničním režimu to bylo spíše 100 km. Tak akorát k tomu, abychom dojeli po okruhu z Říčan na letiště a zpět. Mimochodem, první upozornění na nízký stav baterie přichází při poklesu dojezdu pod 50 km, tedy v době, kdy přístrojový štít ukazuje ještě téměř poloviční nabití baterie. Pro úplnost, v době testu zas až tak strašná zima nebyla. Teploty se pohybovaly těsně pod nulou.

Druhým zimním problémem je topení, které u testovaného exempláře fungovalo zvláštně. Auto buď pocitově topilo velmi málo, nebo naopak topilo zbytečně hodně. Během testu jsme tak jezdili s klimatizací nastavenou na sedmnáct stupňů. Klimatizace nabízí v zájmu zvýšení dojezdu ještě režim Eco, který je ale za chladného počasí nepoužitelný. V tomto režimu auto vůbec netopí a v interiéru je brzy regulérně zima.

Topení se ukázalo jako druhý problém. V praxi se zdálo, že systém funguje v režimu zapnuto/vypnuto. Aby vůz netopil zbytečně moc, bylo nutné klimatizaci nastavit na 17 °C, jenže pak zase systém netopil skoro vůbec a v autě byla časem zima Autor: Lukáš Dittrich

Mazda MX-30 samozřejmě nabízí možnost vyhřát interiér před odjezdem, když je ještě v zásuvce. V případě tohoto elektromobilu je to vzhledem k obecně nízkému dojezdu velice vítaná a užitečná funkce, ačkoliv to ve světě elektromobilů není nic výjimečného.

Japonský elektromobil je na aktuálním trhu autem, které nabízí jeden z vůbec nejhorších dojezdů. To je prostě fakt a je to škoda. Možná by se to dalo akceptovat, kdyby zájemci na oplátku dostali nižší cenu, jenže MX-30 startuje částkou 930 500 Kč a za to lze pořídit po stránce dojezdu mnohem schopnější elektromobily. Třeba základní Kona je levnější a podle WLTP zvládne o polovinu více kilometrů.

Je to stylovka

MX-30 kompenzuje nízký dojezd především silnou image. Je to pohledný crossover, navíc opatřený efektními dveřmi tak, jak to mělo dříve kupé RX-8 (které ale jsou v městském prostředí mimořádně nepraktické). Vzhled po necelých třech letech na trhu nebylo nutné nijak měnit, MX-30 pořád vypadá moderně. V rámci drobných změn z loňského roku pouze přibyly do nabídky nové barvy karoserie.

Interiér nabízí vynikající ergonomii, příjemnou pozici za volantem a spoustu recyklovaných materiálů. Moc hezkým detailem jsou části kabiny obložené korkem. Jednak jde o přírodní materiál, Mazda tímto ale také elegantně připomíná počátky své historie. Vzadu mnoho místa nečekejte a pokud kolem auta nebude dostatek prostoru, poleze se vám tam docela špatně. Daní za efektní design je pak také horší výhled vzad.

Jízdní vlastnosti jsou silnou stránkou všech modelů značky Mazda, MX-30 v tom není výjimkou. I díky relativně nízké hmotnosti (1645 kg) auto zvládá i velmi svižné tempo, vzhledem k dojezdu ovšem více oceníte komfort podvozku. I ten je na vysoké úrovni. Elektromotor se nezměnil, takže má řidič stále k dispozici výkon 145 koní. Maximální rychlost je omezena na 140 km/h, což vás může na tuzemských dálnicích někdy dostat do svízelné situace.

Mazda v rámci modernizace také vylepšila dobíjení. Maximální výkon 50 kW odpovídá tomu, co nabízí některé větší plug-in hybridy a na poměry elektromobilů to věru není žádná sláva. Jenže MX-30 má relativně malou baterku, takže větší výkony vlastně ani nepotřebuje. Do půl hodiny máte nabito. Novinkou je také palubní 11kW AC nabíječka, což může urychlit nabíjení z wallboxů.

S generátorem bude MX-30 rázem dávat mnohem větší smysl. Stejně je ale škoda, že se u nás tohle auto nenabízí také s benzinovým dvoulitrem, jako tomu je v Japonsku Autor: Lukáš Dittrich

Spása je za rohem

Mazda MX-30 jako taková je povedená, jenže je to pořád spalovací auto přestavěné na elektromobil (v Japonsku se prodává MX-30 s benzinovým dvoulitrem) a možná právě odtud plynou všechny zásadní potíže. Nepochybně se najdou nadšenci, kteří si tento elektromobil koupí prostě proto, že se jim líbí, pro spoustu lidí ale bude nepřekonatelným problémem nízký dojezd, který bohužel loňská menší modernizace nijak nezměnila. A to i s výhledem na případný další prodej. Přece jen je rozdíl, když vám během let klesne kapacita baterky o pár procent u auta, které dříve zvládalo 300 km a u auta, které v zimě ujede něco málo přes 100 km.

Začátkem roku ale Mazda představila provedení s malým spalovacím motorem, který bude sloužit jako generátor elektrické energie a který by měl potíže kolem dojezdu definitivně vyřešit. MX-30 díky tomu bude mnohem použitelnější a díky přítomnosti wankelova motoru také dostane ještě větší punc určité exotiky. A pak tento sympatický crossover začne dávat smysl.

+ Stylový design, ergonomie, jízdní vlastnosti - Podprůměrný dojezd, zvláštně fungující topení