O spalovací motor se v EU bojuje do poslední chvíle. Politici finální hlasování o zákazu nakonec odložili

Mluvčí švédského předsednictví na Twitteru oznámil, že hlasování o zákazu spalovacích motorů, které mělo původně být jen formálním aktem potvrzujícím konec klasických aut v EU, bylo odloženo. Tato zpráva přichází nedlouho poté, co Německo vyjádřilo spolu s Itálií negativní postoj k danému návrhu. Se zákazem nesouhlasí ani Maďarsko nebo Polsko.

Dnes měl být k finálnímu hlasování na půdě Rady EU položen základ v rámci jednání výboru zástupců členských zemí. Jak uvedl mluvčí švédského předsednictví Daniel Holmberg, právě tento výbor rozhodl o odkladu hlasování. Na základě postoje Německa a Itálie hrozilo, že by bylo hlasování zablokováno.

Jak už bylo oznámeno dříve, Itálie odmítá návrh jako takový, Německo chce protlačit možnost používat spalovací motory v kombinaci se syntetickými palivy. Kdy přesně by měla Rada EU zákaz motorů schválit, to se aktuálně neví. Stát by se tak mělo na „pozdějším zasedání“.

Aktuální dění je nestandardní. Za běžných okolností by hlasování v Radě EU poté, co už byl daný zákon schválen Europarlamentem, bylo jen formalitou. Právě souhlas Rady EU je tím posledním, co je po několika letech vyjednávání potřeba k zákazu prodeje spalovacích motorů.