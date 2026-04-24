Test: Lynk & Co 08 More nabízí za cenu Kodiaqu luxus, komfort a dojezd přes 1000 km

Kdo se moc nevyzná v nabídce značky Lynk & Co, hodí se připomenout, že aktuálně má v nabídce tři modely (01, 02 a 08). Vrcholem je právě ten s označením 08, který je plnohodnotnou konkurencí evropských SUV z dílen prémiových značek. Však se podívejte sami na přiloženou fotogalerii a hned vám dojde, že třeba Škoda Kodiaq aktuální generace by vedle Lynk & Co 08 vypadala jako chudý příbuzný. Už jen z pohledu rozměrů jde o pořádný kus auta, protože model 08 měří do délky 4,8 metru, do šířky 1,9 metru a jeho rozvor činí 2 848 mm.
Video: Představení Lynk & Co 08
Pohotovostní hmotnost se povedlo udržet kolem 2,1 tuny a nosnost je přesně 500 kg. Vyšší výbava More přitom nabízí tolik prvků navíc, že rozhodně stojí za zvážení. Jen její seznam by vydal na jednu stranu formátu A4, takže z hlavních prvků zmíním výborně hrající audiosystém Harman Kardon s 23 reproduktory, vynikající masážní program pro přední cestující, odvětrávaná a vyhřívaná přední sedadla s kompletně elektrickým ovládáním anebo Matrix LED čelní světlomety.
Světla někomu přidělají vrásky na čele
Standardem jsou i 21“ kol s povedeným designem, přičemž nic většího ale na vůz už nedostanete. V rámci nabídky jsou k dispozici čtyři různé laky karoserie, přičemž ani za jeden se překvapivě nepřiplácí. Lynk & Co 08 má vše v ceně a příplatky zde jsou skoro až sprosté slovo.
Nejen v tomhle ohledu je evropská konkurence hodně pozadu. Výhrady mám snad jen k funkci Matrix LED hlavních světlometů, které v dálkovém režimu svítí až příliš nízko a také ovládání přepínání z automatiky na manuál není úplně nejšťastnější.
Jde totiž o to, že páčku světel je potřeba odtlačit od sebe, aby se spustil automatický režim s vykrýváním. Světelná technika ale občas nezaregistruje vrchní poziční světla protijedoucích kamionů v dáli, a tak je potřeba přepnout zpět na manuální režim. Jenže to chce další dvě kliknutí od sebe, přičemž přitom prvním se spustí plný dálkový režim. Model 08 je ale jinak vyladěný k dokonalosti a popravdě si myslím, že po jeho rozšíření u zákazníků začnou mít evropské automobilky velký problém.
V interiéru je to jako v luxusním pokojíčku
Kabina vypadá naprosto luxusně, všude jsou měkčené materiály, nechybí záplava umělé kůže a u pravé ruky řidiče je nejen rozměrná úložná schránka s roletou, ale také dvojice míst pro odložení mobilního telefonu.
Tady jsem našel další mínus, a to ten, že jen levá polovina má v sobě integrovanou bezdrátovou nabíjecí techniku. Spolujezdec má zkrátka smůlu a možná pro něj dobře, protože nabíječka není chlazená a i po delším cestování ve voze se můj mobil nehezky zahřál, ačkoliv na něm neběžela žádná funkce a pouze se nabíjel.
Po stránce prostoru je v modelu 08 naprostý dostatek, což platí ve všech směrech a na obou řadách sedadel. Někomu by mohlo vadit to, že v kabině je minimum fyzických tlačítek a vše podstatné se ovládá skrze obří dotykovou obrazovku. Dokonce i světlomety je potřeba hledat právě tady, což není úplně nejlepší řešení. Pro co nejrychlejší deaktivaci hlavních bezpečnostních asistentů se hodí lišta úplně nahoře, kterou stačí jednoduše stáhnout dolů a
vyklikat vše, co řidič nechce mít aktivované. Cením ale rychlou možnost stáhnout jas obou displejů, k čemuž slouží dva dostatečně velké ukazatele úplně vlevo na obrazovce.
Pochvalu rozhodně zaslouží 23reproduktorový audiosystém Harman Kardon. Ten hraje velmi kvalitně a reproduktory najdeme dokonce i v předních hlavových opěrkách. To pomáhá většímu klidu na palubě, protože pokud by řidič vezl další cestující a během jízdy chtěl telefonovat, jeho rozhovor přes propojený mobilní telefon uslyší prakticky jen on sám. To samé platí taktéž pro instrukce navigace, které se přehrávají jen k řidičovým uším.
Tohle auto prostě nemá skoro žádné chyby a kdyby stálo o dalšího půl milionu více, nikdo by se asi ani nedivil. Přitom v evropské nabídce je k dostání výhradně verze s pohonem přední nápravy. Ta má výkon 350 koní, avšak na domácím trhu v Číně je k dostání také čtyřkolka, která má přes 500 koní. Právě taková verze by měla letos dorazit i na český trh, ale na oficiální potvrzení se ještě čeká. Testované provedení využívá k pohonu přeplňovaný zážehový čtyřválec a elektromotor. Spalovací motor má výkon 102 kW, elektromotor pak 155 kW, ale i tak se nedá říci, že by měl vůz problém s přenosem síly na silnici.
Na elektrický režim ujedete klidně i 180 km
Ještě působivější je velikost baterie, která má kapacitu 39,6 kWh, díky čemuž se dá ujet klidně i 180 km v čistě elektrickém režimu. K tomu přidejte 60litrovou palivovou nádrž a najednou před vámi stojí plug-in hybrid, jaký u evropské konkurence takřka nenajdete. Samozřejmostí je taktéž možnost DC nabíjení, a to výkonem 85 kW. Teprve tady Lynk & Co 08 ukazuje, že i plug-in hybrid může být zajímavý. Jeho baterie jen tak nedojde a kdyby ano, vše jistí palivová nádrž, na kterou ujedete dalších skoro 700 km.
Během testu jsem jen jednou nabíjel a celkově jsem ujel 810 km. S vozem jsem jezdil většinou po okreskách a dálnicích, takže o nějakém šetření nemůže být řeč. I tak jsem ale dosáhl průměrné spotřeby 2,4 litru na 100 km (s plně nabitou baterií a v hybridním režimu). A když se baterie vybila? I to jsem samozřejmě vyzkoušel a průměr vyskočil na 8,7 litru na 100 km, avšak tady se není čemu divit. Model 08 není malé auto a ve voze jsem vždy cestoval se spolujezdcem.
Hodně z vás by asi očekávalo, že podvozek tohoto SUV bude adaptivní, nebo rovnou vzduchový. Jenže chyba lávky. Výrobce vše vsadil na
pevnou techniku bez možnosti úpravy tuhosti a překvapivě navzdory 21“ diskům to není vůbec zlé. Sice se zde nedočkáte naprosté jízdy na obláčku, ale o vyloženě tuhou a tvrdou jízdu taktéž nepůjde. Je přitom jedno, zda pojedete po zcela novém asfaltu, nebo potkáte rozbitější okresku s vlnami a roletami. Ve všech případech nabídne Lynk & Co 08 ideální kompromis mezi tuhostí a komfortem.
Popravdě vůbec nevím, jak tohle inženýři značky dokázali. A to úplně vynechávám možnost vyměnit 21“ disky za menší 19“, což nabízí sám výrobce, a to zcela zdarma. Jednu z mála nevýhod jsem pak ve výsledku našel tam, kde bych to vůbec nečekal. Tím místem je páčka směrovek, které chybí klasická polohová funkce. Při aktivaci směrovky je potřeba páčku stlačit požadovaným směrem, ale páčka se vrátí hned zpět a nedostaví se ani žádné cvaknutí. Směrovka se pak nevypne do doby, než řidič za páčku opět vezme a zvolí opačný směr.
Za tu cenu je skoro bezkonkurenční
Tím se vyruší strana, kam vůz původně blikal. Řešení? Na páčku musí řidič hodně něžně a nesmí za ní zabrat moc. Teprve pak se aktivuje tzv. trojblik, což stačí pro většinu situací, kdy vůz během jízdy odbočuje po hlavní či do vedlejší ulice. V ostatních ohledech je Lynk & Co 08 naprosto dokonalým vozem, a když bych si představil, že by měl pohon všech čtyř kol, vůbec si neumím představit, že bych našel na evropském trhu lepší plug-in hybrid.
Při výběru nového vozu by ale samozřejmě hrála velkou roli servisní síť a také spolehlivost. A zatímco první faktor bude brzy zajištěn díky nedávno uzavřené kooperaci se švédskou značkou Volvo, druhá věc se ukáže až za pár let, kdy se v bazarech objeví první značně ojeté modely Lynk & Co.
|+ velká nálož luxusu, spotřeba, rychlost DC nabíjení, objem palivové nádrže, cena
|– ovládání směrovek, zatím nelze pořídit s pohonem obou náprav
Zdroj: Autorský text