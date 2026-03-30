Test: Lexus LBX Cool Advanced je malý, luxusní a nemusí být drahý. Ale může

Rovnou ale prozradím, že pokud nemáte do kapsy hluboko, může vámi vyhlídnuté LBX stát klidně dvojnásobnou částku, jako námi testovaná verze, která byla za téměř 1,2 milionu. Je to hlavně kvůli úžasné nabídce výbavy, na takhle malé auto nevídané. To máte elektricky ovládané víko kufru, adaptivní tempomat, pohon všech kol, aktivním potlačování hluku motoru, automatické parkování, prémiové audio a mraky bezpečnostních asistentů. A krásné materiály uvnitř.
Video: Oficiální představení Lexusu LBX
Větší než vypadá
Před námi stojí nejmenší Lexus současné nabídky. S délkou 4190 mm ale nejde úplně o malé auto. Jeho roztomilý výraz přední části a relativně velká kola společně s designem zadních blatníků matou naše smysly, abychom si mysleli, že jde o 4metrové auto. Ale není tomu tak.
Ta velká kola autu moc sluší, protože dotahují horní hranu blatníků k linii oken. Druhý pár dveří zasahující do zadního blatníku ho opticky ještě zmenší a LBX vypadá opravdu skvěle. Mezi zadními světly našla místo svítící linka a vpředu usměvavý výraz. Korunují to typická zrcátka ve tvaru těch nejdražších Lexusů a krásné dílo je na světě.
Uvnitř jako v krásném bytě
Interiér je až nezvykle útulný díky kvalitním materiálům typu broušená kůže nebo skvěle zakomponované obrazovce infotainmentu, která netrčí do prostoru jako televize v obýváku. Navíc ještě nechala místo pro výdechy, které foukají na hlavu, nikoliv na břicho, jak je to dnes obvyklé. Konzervatismus ve formě fyzických tlačítek, žádné lesklé černé plasty, všechno příjemně slícované. A korunují to skvělá sedadla a ve velkém rozsahu nastavitelný volant, který usnadňuje nalezení řidičské pozice.
LBX je plný vyladěných detailů, díky kterým se vám auto dostane pod kůži. Líbí se mi velká páka voliče směru jízdy, která ale rychlosti ovládá elektronicky, takže si auto umí samo vyřadit a případně změnit směr jízdy při automatickém parkování. Elektronická dveřní klika vás nenechá otevřít dveře, pokud vás míjí jiné auto nebo cyklista. Na dálnici překvapí i varování, že se k vám zezadu blíží auto. Je to drobnost, kterou ohleduplní řidiči zcela jistě ocení.
Infotainment je relativně jednoduchý, dobře funguje vestavěná navigace založená na TomTom maps, data jsou aktuální a online. Výborně funguje i bezdrátové Apple CarPlay, navigační pokyny umí být zobrazeny i na head-up displeji. Pod centrálním displejem jsou tlačítka pro změnu teploty nebo aktivaci kamerového systému. Jako řidič si zkrátka nemáte na co stěžovat.
Vzadu je samozřejmě místa o něco méně, vzhledem k rozvoru 2580 mm to tak prostě je. Na druhou stranu si troufám říct, že průměrně vzrostlý člověk tam spíše trpět nebude, protože sedadla mají dlouhý sedák (proto se na fotkách zdá, že tam moc místa není), který podpírá celá stehna a i nad hlavou zbývá nějaké místo. Zavazadlový prostor oproti verzi s pohonem jen předních kol klesl ze 402 na 317 litrů – to je daň za zadní motor.
Pod kapotou je samozřejmě legendární hybridní pohon označený jako Hybrid 4×4 E-FOUR. LBX pohání kombinace 1,5litrového benzínového čtyřválce s výkonem 67 kW (91 k) a točivým momentem 120 Nm, předního elektromotoru s výkonem 94 kW a momentem 185 Nm a přídavného zadního elektromotoru s výkonem 6,4 kW a momentem 52 Nm – ten zajišťuje pohon všech kol bez mechanického spojení mezi nápravami.
Celkový systémový výkon dosahuje 100 kW (136 k), přenos výkonu obstarává převodovka označovaná jako e-CVT, geniální konstrukce planetové převodovky. LBX E-FOUR zvládne stovku za 9,6 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 170 km/h. Kombinovaná spotřeba se dle výrobce pohybuje mezi 4,6 a 5,0 l/100 km.
Za volantem
Začnu rovnou tím, co mi úplně neučarovalo. Během prvních minut odhaluji z mého pohledu dvě slabiny LBX. Kamerový systém není úplně z nejlepších, obraz realitu poněkud zkresluje. A vzhledem k tomu, že je z auta špatně vidět šikmo vzad, je nutné se na kamery spoléhat.
Opatrně tedy vyparkuji a vyrazím. Druhá slabina je úplně typická pro vozy koncernu Toyota/Lexus. Trochu větší hluk od kol v nízkých rychlostech. V městských rychlostech je největším zdrojem hluku právě podvozek, od 70 km/h se zvuky slijí a LBX je očekávaně tiché. Na 18palcových gumách je vůz samozřejmě tužší, tady bych určitě volil menší rozměr, pomůže to i té vnitřní hlučnosti.
Podle očekávání hybrid funguje skvěle, elektromotor má okamžitou sílu na zrychlení, spalovací motor se pak paralelně připojí a pomáhá s pohonem a dobitím malé 1,3kWh baterie. V režimu s vypnutým spalovacím motorem je schopno LBX zvládnout polovinu cest po městě.
Městská i meziměstská spotřeba je bez větší snahy kolem 4,5 litru, když se tam přidá nějaká dálnice, vzroste průměr na 5 litrů, což byla naše konečná průměrná spotřeba. Na dálnici už atmosférickému motoru trochu dochází dech a nějaké velké zrychlování nad 130 km/h už čekat nelze. Ale i na dálnici je vůz klidný a tichý.
Lexus obecně pro komfort na palubě udělal hodně. LBX je vybaveno akustickými skly a výrobce se chlubí i aktivním potlačováním zvuku. Podle všeho má jít především o potlačení zvuků z motoru. Funkce tohoto systému nelze nijak omezit ani zjistit jeho příspěvek k jízdnímu komfortu, ale motor do interiéru samozřejmě slyšet je, tady jsou jiní výrobci s potlačováním zvuku trochu dál (třeba Nissan s X-Trailem).
Pohon všech kol je realizován moderním způsobem pomocí malého elektromotoru, který pomáhá při rozjezdech a v případě prokluzu kol. K testu bych za sucha a na zimních pneumatikách musel vzít LBX na místa, pro která nebyl stvořen, ale z dřívějších testů víme, že rozhodně umí zadní náprava díky svému zpřevodování pomoci více, než by člověk čekal.
Co se týče jízdních vlastností, určitě ani tady LBX nezklame. Asi bych snesl trochu měkčí naladění podvozku, protože ve městě od zadní nápravy při přejezdu příčných prahů trochu auto poskočí a uvnitř se ozve hluk, ale na druhou stranu dodá jistotu při rychlejší jízdě. Kterou si teda nejsem jistý, že zákazník tohoto auta hledá, a rozhodně ji ani v režimu Sport pohonná jednotka úplně neumí nabídnout, takže možná by měkčí naladění kupující ocenili.
Co na závěr? LBX mám už z minulých testů opravdu rád a je mi moc sympatické velikostí, komfortem jízdy i nabídkou výbavy. Zkrátka tím, jak dobře všechno funguje. Dobře vybavené LBX bude za milion a za ty peníze možná bude kupující lákat kouknout po větším autě, na druhou stranu, kdo kupuje takové auto, ten ho zřejmě kupuje jako druhé do rodiny a pak si troufám říct, že v této cenové kategorii už začíná dávat smysl řada elektromobilů, takže to rozhodování může být opravdu těžké.
|+ skvělá spotřeba, výborně fungující hybrid, nabídka výbavy, dobré jízdní vlastnosti
|– tužší podvozek, vyšší cena dobře vybavených vozů, horší kvalita kamer
Zdroj: autorský text