Test: Kodiaq dostal nového soupeře s nízkou cenou a skvělou výbavou. Vyzkoušeli jsme BYD Seal U DM-i Comfort

Čínský výrobce BYD do toho poslední dobou šlape a i v rámci evropského trhu už lze zakoupit celou řadu modelů. Jedním z nich je otestovaný Seal U DM-i, který je vždy plug-in hybridem. Zákazník má možnost vybírat dvě kapacity baterie (18,3 nebo 26,6 kWh) a na výběr je taktéž verze s pohonem předních nebo všech kol. Ale pozor, o všem tady rozhoduje typ výbavy. My jsme otestovali prostřední Comfort, což automaticky znamenalo přední náhon, 26,6kWh baterii a výkon 218 koní.
Ačkoliv není BYD evropským výrobcem, design modelu Seal U vznikl v globálním designerském středisku firmy pod vedením designéra Wolfganga Eggera. Při návrhu karoserie se údajně designéři inspirovali oceánem a mořskými vlnami. Celé to odpovídá designérské filozofii Ocean aesthetic. Osobně se mi tohle auto líbí a odpouštím mu i to, že zezadu vypadá trošku jako Bentley Bentayga a zepředu jako Porsche Cayenne.
Video: BYD Seal U DM-i
Zajímavé je, že bez ohledu na typ výbavy je Seal U vždy vybaven úplně stejně. V překladu to znamená
vždy plná palba a jistým omezením je snad pouze barevné čalounění sedadel. To může být buď černé a nebo černo-hnědé. V interiéru to pak vypadá jako v malém útulném apartmá.
Doslova mě dostala záplava luxusních materiálů, kvalitní slícování jednotlivých dílů a absolutním vrcholem je obří dotyková obrazovka. Ta nabízí velmi jemné rozlišení, přehledné umístění jednotlivých ovládacích prvků a hlavně pak možnost otočit displej vertikálně. K tomu slouží speciální tlačítko nalevo na volantu a ne jednou jsem tímhle kouzlem dostal zrovna vezoucí posádku. Velmi hezké jsou taktéž tapety displeje, kdy nechybí například vesmír a v něm staticky umístěné planety.
Výbava je solidní a pocity z kabiny taktéž
V rámci výbavy jsou ve standardu sedadla vpředu nejen vyhřívaná, ale také odvětrávaná. Nechybí elektrické ovládání, avšak tuhost bederní opěrky si zde nenastavíte. BYD vsadil na integrované opěrky hlavy a při mé výšce 180 cm jsem neměl problém s dostatečnou oporou krku a hlavy. Horší to je s délkou spodního sedáku, jenž je poměrně krátký. Tím trpí opora stehen u vyšších cestujících.
Nemalým překvapením je dvojice bezdrátových nabíječek pro mobilní telefony vpředu. Tohle nenabízí prakticky žádná evropská prémiová konkurence a za tento prvek posíláme značce BYD velký palec nahoru. Okolo voliče automatické převodovky nechybí pár fyzických tlačítek, skrze které se ovládá hlasitost audiosystému a také jízdní režimy.
Zbytek funkcí je potřeba ovládat skrze dotykové plochy, které mají navíc leskle černý povrch. Stačí tak pár ťuknutí a hned máte své otisky prstů a další nečistoty hezky na dohled.
Celkově hodnotím interiér u modelu Seal U jako povedený a prakticky se zde jen těžko hledají chyby. Kabina s přehledem pojme čtveřici vzrostlých dospělých s výškou do 185 cm a snad jen prosklené střešní okno bych si já osobně nezvolil.
Kdo rád převáží větší porci nákladu, měl by vědět, že testovaný vůz má kufr o základním objemu 450 litrů. Sklopením druhé řady sedadel vzroste objem na 1465 litrů, což ale na konkurenci typu Kodiaq/Tiguan rozhodně nestačí.
Elektřina v hlavní roli
Nejdůležitějším aspektem testovaného vozu je ale pohonná jednotka. A ta stojí rozhodně za zmínku. BYD uvádí, že přibližně 90 procent jízd se u tohoto vozu odehrává na elektřinu a popravdě, ani se tomu nedivím. I když by zákazník zvolil menší baterii, hybridní soustava je zde tak dobře naladěna, že benzinový motor a palivová nádrž o objemu 60 litrů přijdou ke slovu jen velmi zřídka. Platí to samozřejmě jen v případě, že budete pravidelně nabíjet, což jde jak skrze AC, tak i DC přípojku.
Základní verze Boost má společně s testovanou výbavou Comfort poháněna pouze přední kola. Základem hybridního systému je atmosférický čtyřválec o objemu 1,5 litru s výkonem 72 kW při 6000 ot./min. Motor pochází z řady Xiaoyun a vyznačuje se velmi vysokou termodynamickou účinností až 43 %. Pracuje v Atkinsonově cyklu a kompresní poměr činí vysokých 15,5:1.
Dalším dílem do skládačky je elektromotor a automatická převodovka, jejíž součástí je generátor a trakční motor. Kombinovaně je zde dostupných 145 kW výkonu a za mě je to tak akorát. Přední kola totiž měla poměrně dost práce s tím, aby se veškerý výkon povedlo přenést na silnici. Hlavně na mokré vozovce tak docházelo k častým prokluzům. Možná i z toho důvodu bych osobně volil čtyřkolku, která je dostupná u výbavy Design.
Nejvýkonnější verze má jedno ale
Ale pozor, vrcholná výbava Design má jednu nevýhodu. S přítomností pohonu všech kol totiž automaticky dostanete menší baterii s kapacitou 18,3 kWh. Ideální volba tak vlastně neexistuje, protože vždy bude muset zákazník řešit drobný kompromis. Větší baterie v testovaném voze nabízela dle palubního počítače dojezd okolo 95 km v mrazivém počasí a jak se později ukázalo, tato hodnota byla zcela reálná.
Přidejte k tomu objemnou palivovou nádrž a najednou zde máte plug-in hybrid, jenž s
prstem v nose ujede skoro 1000 km na jedno tankování/nabíjení. Na tohle prostě evropská konkurence z řad SUV zatím nemá odpověď a je znát, že Číňané si toho jsou plně vědomi. Škoda jen toho, že DC nabíjení lze uskutečnit výkonem pouze 18 kW… To je zoufale málo a je to skoro až úsměvná hodnota.
Kombinovaně se dá s BYD Seal U DM-i jezdit za 21 kWh na 100 km, popřípadě za 5,5 litru na 100 km v čistě hybridním režimu. Škoda jen toho, že rekuperace elektrické energie je tu spíše pro parádu a její dva stupně intenzity fungují prakticky stejně, tj. vůz brzdí málo. Navíc její intenzita se ovládá skrze palubní menu, protože na voliči převodovky žádné písmenko
B nenajdete.
Samostatnou kapitolou je podvozek, který využívá pasivní techniku. Chytré adaptivní tlumiče zde nedostanete ani za příplatek, jenže víte co? To vůbec nevadí. Kdo vynechá ze své mysli sportovní ostrou jízdu na okreskách, ten se zde po většinu času dočká příjemně plavné a komfortní jízdy. Ostřejší nerovnosti nebyly pro podvozek žádný větší problém a snad jen boční náklony karoserie jsou něco, co citelně zaznamená každý z přítomné posádky.
Až na pár zásadních chyb je to silný soupeř
A co si tedy myslet o novém BYD Seal U DM-i? Popravdě, tohle auto představuje zajímavé obohacení trhu v kategorii SUV spadající do segmentu D. Nečekaně bohatá výbava, kvalitně zpracovaná kabina a nebo pohonný systém, který strčí většinu evropské techniky do kapsy. Najdou se zde ale taktéž chyby. Ve výbavě chybí Matrix LED světlomety, DC nabíjení je zoufale pomalé a podvozek je sice měkký, ale při tzv. losím testu bych nechtěl vidět, jak by celá situace dopadla.
|+ bohatá výbava, zpracování kabiny, výkon, silné brzdy, spotřeba
|– nestabilní podvozek, pomalé DC nabíjení, větší baterii nelze mít s pohonem 4×4
Zdroj: autorský text