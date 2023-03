Test Honda Civic: české auto roku je „benzinový elektromobil“, který osloví i petrolheady

V pořadí 11. generace Civicu je vítaným oživením v záplavě SUV a crossoverů. Stále to je to „placaté“ auto, které nejen dobře jezdí, ale navíc dokáže ze svého hybridního pohonu vytěžit maximum. A to bez toho, aby nějak výrazněji utrpěla radost z jízdy.