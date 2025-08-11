Test Ford Mustang Dark Horse (S650): Návyková a nepříliš drahá droga

Už jen pohled na bílý testovaný exemplář říká snad úplně vše. Osobně jsem nejprve dost váhal nad tím, zda je bílý lak pro edici Dark Horse dostatečně exkluzivní, ale čím déle jsem s vozem jezdil a staral se o jeho čistotu, tím více jsem se utvrdil v tom, že žádná jiná barva by zde nevypadala lépe. Kromě funkčního body kitu totiž tahle speciální verze přidává i nespočet černých akcentů na karoserii.
Dohromady to vypadá naprosto famózně, což není jen můj názor. S vozem jsem se pohyboval v několika českých městech a nebyly výjimkou zdvižené palce motorkářů, obdivuhodné pohledy chodců a taktéž někteří řidiči neváhali a testovaný Mustang si při stání na semaforech fotili. Tohle auto je prostě jako obrovský hlučný billboard, na který se podívá většina lidí se zdravým zrakem a sluchem.
Video: Představení Fordu Mustang Dark Horse
Přitom tohle auto se i s příplatkovými (a naprosto fantastickými) sedadly Recaro vejde do částky dva miliony Kč, což je neskutečně lákavá nabídka. Edice Dark Horse je pak striktně limitovaná, ačkoliv o tom výrobce vlastně mlčí. Stačí se ale podívat do kabiny vozu, kde se před spolujezdcem nacházela plaketka
S01001. Nemohu si pomoci, ale i když například infotainment vozu pracoval mnohdy celkem pomalu a jednou se i na pár sekund zasekl, i tak považuji Mustang Dark Horse za neskutečně povedené auto, kterému budete schopni odpustit vše, co se týká prohřešků v kabině.
Budete se cítit jako ve skutečném závoďáku
Za sportovně tvarovaným volantem s částečně alcantarovým čalouněním jsem si ihned našel ideální pozici. Sedadlo řidiče má totiž hodně široký rozsah nastavení, sedělo se mi v něm výborně a obrovské bočnice podrží snad úplně každý typ postavy. I když pak nepatřím mezi objemově nejmenší, i tak jsem neměl problém ve voze na jeden zátah opakovaně ujet přes 300 km. Ford zde prostě přemýšlel hlavou a vše udělal tak, aby to vyhovovalo co největšímu počtu majitelů.
Cením taktéž velmi snadné nastavení jízdních režimů, samostatné fyzické tlačítko pro deaktivaci systému Start Stop a snad jen klimatizace vyžaduje klasicky více pozornosti. Ovládá se plně dotykově, což během jízdy v Mustangu není zrovna dvakrát bezpečné.
Pod kapotou vozu pak pracoval starý známý poctivý pětilitrový osmiválec s firemním názvem Coyote.
Ten je v Evropě díky emisním regulím seškrcen na stále dostatečných 453 koní při 7250 ot./min. K dispozici je taktéž točivý moment 540 Nm, a to vše skrze manuální převodovku Tremec. Ta je oproti verzi GT odolnější, má kratší dráhy řazení a hlavně pak titanovou hlavici ve fialovém odstínu. A co vám mám povídat…
Zatímco první ujeté kilometry byly za volantem Mustangu Dark Horse ve znamení co největší opatrnosti a zkoušení, jak auto reaguje, na konci týdne jsem sám sebe nepoznával.
Asi nikdo by netipl, že lze za šest dní se sportovním muscle carem ujet 1460 km. Přitom šlo o kombinovaný provoz, kdy byly využívány hlavně okresní silnice. Právě tam často svůj
otisk zanechaly pneumatiky Continental SportContact 7, které jsou pro takto živé a výkonné auto jednou z nejlepších voleb.
Samostatnou kapitolou je zvuk výfukového systému. Ten lze nastavit ve čtyřech režimech, avšak ani v jednom nebude auto úplně potichu. Hlavně ranní starty se mohou stát pro vaše sousedy postrachem, jelikož kdo v palubním menu předem nezvolí položku
Tichý start, automaticky jeho Mustang zafunguje jako bezplatný ranní budíček pro celou ulici. Stejně hutný projev lze mít i během jízdy, kdy stačí v palubním menu zvolit sportovní zvuk výfuků.
Ještě je tu pak i závodní nastavení, ale to není doporučeno pro běžný provoz. Mustang Dark Horse tak z výroby přichází se zvukem, který by dokázal sebrat práci všem tunerským firmám. V rámci jízdy lze vůz nastavit do normálního, sportovního či závodního režimu. Následují pak režimy Drag Strip (pro co nejlepší start) a Kluzký režim. Je to ale hlavně závodní nastavení, které posune omezovač otáček motoru ze 6000 na 7250.
Jen v tomto nastavení lze řadit za doprovodu ohromující dynamiky a hluku, který spolehlivě přeruší i na maximum puštěné audio B&O. Nechci vypadat, že mě snad Ford podplatil, ale už mi rukama prošly stovky vozidel a výjimkou nebyly ani jejich vrcholné sportovní verze. Jenže je to právě Mustang Dark Horse, který je dokáže svým projevem a zábavností lehce strčit do kapsy.
Stačí být profesionál, mít velmi rychlé ruce na volantu, kvalitní obutí a samozřejmě je potřeba mít i trošku posunutý pud sebezáchovy. Kdo tohle dokáže spojit, zažije něco, co neumí nabídnout většina evropské konkurence s výkony přes 500 koní. Hodně zde pomáhá tuhá a velmi dobře naladěná spojka, citlivý pedál plynu a zapomenout nesmím na brutálně dobré brzdy Brembo.
Tohle je silniční zbraň a je jen na řidiči, zda ho taková věc zabije, nebo pobaví na pár let dopředu. Hodně zde pomáhá taktéž adaptivní podvozek MagneRide, který byl ve spojení s 19“ disky kol překvapivě komfortní i v nastavení Normal.
V závodním režimu naopak vůz držel jak přilepený k silnici a ani série horších nerovností jej nedokázala vyvést z míry. Tohle auto jsem si zkrátka zamiloval a mít na účtu zbytečných 1 871 900 Kč, hned do něj jdu. Obyčejně bych takový závěr neudělal, protože už jsem řídil leccos. Jenže v tomto případě je to jiné.
Poctivá pětilitrová atmosféra pod kapotou, dokonalý vzhled, zvuk a pohodlí v kabině, nejen to jsou přednosti nejnovější generace Mustangu. A nevýhody? Ve výbavě překvapivě nenajdete bezdrátovou nabíječku pro váš mobilní telefon. Verze pro USA je pak o něco silnější a má širší a lepší obutí. Jinak ale nejde tomuhle
temnému hřebci nic dalšího vyčíst.
|+ drsná vizáž, obří zábavnost, technika je oproti verzi GT značně odolnější
|- chybí bezdrátová nabíječka, verze pro USA má vyšší výkon
Zdroj: autorský text