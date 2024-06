Test deseti žárovek H7: Kterou vybrat, abyste za tmy viděli co nejlépe?

Jak ukázal náš test, výměna zdroje může situaci se špatně svítícími světly do jisté míry skutečně zlepšit. Rozdíly mezi jednotlivými výrobky existují, někdy vskutku dost podstatné. K dobré svítivosti žárovky jsou však neméně důležité i kvalitní reflektory, které světlo na silnici expedují. Pro tento test vybrala zkušebna coby referenční světlomet reflektor z Volkswagenu Golf 2018, což se z hlediska naměřených hodnot ukázalo jako mimořádně dobrá volba.

Určitě jste takovou situaci zažili na vlastní kůži: Jedete v noci po mokré silnici, která polyká světlo z vašeho auta s intenzitou černé díry kdesi v hlubokém vesmíru. A právě tehdy nejspíš zatoužíte po lepší účinnosti světlometů. Proč nezkusit vyměnit žárovky za účinnější, řeknete si. Při pohledu do regálů v obchodě se může zdát, že to nebude žádný problém. Křiklavé nápisy na obalech nešetří sliby, o kolik procent ta která žárovka svítí lépe než konkurence.

Bosch, GE, Osram nebo Philips?

Některé z testovaných žárovek totiž účinkovaly už v dřívějším testu z roku 2014, ve kterém byly namontovány do reflektoru z Fordu Focus. A jak se při srovnání s aktuálními výsledky ukázalo, tehdy nesvítily ani z poloviny tak dobře jako dnes. To však samozřejmě neznamená, že by výměna žárovky za účinnější nepomohla zlepšit svítivost i v reflektorech, které z hlediska účinnosti nejsou vyřešeny zrovna nejlépe.





Vysvětlení pojmů SVĚTELNÝ TOK: Měření probíhá v tzv. Ulbrichtově kouli pro každou žárovku zvlášť a je veličinou jasu. Světlomet na něj nemá žádný vliv. Zkušební napětí žárovky je přesně 13,2 V. Všechny naměřené hodnoty v tabulce platí pro tlumené světlo.

INTENZITA OSVĚTLENÍ: Žárovka se spolu se světlometem upevní na goniometr a napájí napětím 13,2 V. Fotobuňka ve vzdálenosti 25 m zaznamenává rozdělení světla, které počítač převede do diagramu.

MAXIMÁLNÍ JAS: Tato hodnota definuje absolutní jas šest až sedm metrů před autem. V městském provozu jde o relevantní hodnotu, mimo obec význam nemá, proto se tento parametr nezahrnuje do hodnocení.

OSLNĚNÍ (hodnota B 50 L): Tato veličina se měří v levém jízdním pruhu a představuje výsledek pro rozptýlené světlo, geometrii a přesnost vlákna žárovky, jakož i korektní nastavení světlometu.

Nejvíce světla, na pohled i podle měřicích přístrojů, dávají na světelný výkon orientované žárovky od výrobců Bosch, GE, Osram a Philips – proto se umístily i na čelných místech. Své favority však v testu najdou i motoristé, kteří před maximální svítivostí dávají přednost dlouhé životnosti – třeba proto, že výměna žárovky v jejich autě patří mezi činnosti, které nechtějí podstupovat několikrát do roka.

Žárovky, které (někdy i v názvu) akcentují dlouhou životnost, vydrží i čtyřikrát déle než výrobky zaměřené na světelnou účinnost. Je však třeba počítat s tím, že produkují také podstatně méně světla. Protože v případě žárovek platí přímá úměra, že čím vyšší je svítivost, tím horší výdrž. A naopak. I na tuto známou pravdu se však lze spolehnout jen u žárovek zavedených výrobců. V testu najdeme i výrobky anonymních producentů, které špatně svítí a zároveň nic nevydrží.

VIDEO: Test žárovky Osram Night Breaker Led H7

Zdroj: YouTube

Jak jsme testovali?

Podle normy ECE R 112 provedli test experti na světlo ze zkušebny Dekra. Při něm se kompletní světlomet automobilu (v tomto případě od výrobce Hella určený pro Volkswagen Golf 2018) zafixuje na goniometru a nastaví pomocí dvou přesných zkušebních žárovek. Pak se postupně za sebou montují všechny testované žárovky, které se pečlivě nastaví podle předpisu – to je pro naměřené výsledky mimořádně důležité, protože už vertikální odchylka 0,5 stupně může na silnice přinést o 20 luxů světla víc, zároveň však výrazně zvýší oslnění protijedoucích vozidel. Proto nastavení pro každou žárovku pečlivě kontrolují dva technici.

Doporučujeme: Test letních pneumatik 175/65 R14 — Nejlepší jsou Falken a Semperit

Během osmiminutového testu každé žárovky goniometr vychyluje světlomet na 63 výškových liniích o 45 stupňů doleva a doprava v jednostupňových krocích. Přitom světlo dopadá na fotočlánek ve vzdálenosti 25 m. Z takto naměřených 5670 hodnot pro každou žárovku počítač vygeneruje obraz skutečného rozložení světla obou světlometů a zobrazí ho jako světelnou křivku tlumeného světla. Vnější hranice modrou barvou zobrazeného rozdělení světla představuje linii s intenzitou tři luxy – potud se dají rozeznat předměty. Dálková světla se neměří. Napájecí napětí žárovky je při všech testech přesně 13,2 V.

Naměřené hodnoty z testu jednotlivých žárovek najdete v přiložené tabulce. Pro upřesnění, referenční hodnoty dle normy ECE R 112 jsou pro tlumená světla maximálně 58 W (výkon), 1500 lm (±10 %, světelný tok) a maximálně 0,56 luxů (oslnění). Maximální jas ani dosah norma nepředepisuje. Podrobnější hodnocení každé z deseti žárovek následuje pod tabulkou.

Naměřené hodnoty Výkon (W) Světelný tok (lm) Max. jas (lux) Oslnění B 50 L (lux) Dosah (m) Bosch Pure Light 56,56 1456 234 0,57 86 Bosch Plus 120 Gigalight 55,2 1548 250 0,55 88 Osram Ultra Life 56,7 1404 230 0,61 80 Osram Night Breaker 130 % 56,9 1528 252 0,71 92 Philips White Vision 57,2 1395 214 0,80 83 Philips X-treme Vision 130 % 57,0 1409 239 0,64 86 GE Megalight +90 % 56,6 1555 260 0,65 88 Unitec Mega White +30 % 57,4 1488 228 0,69 81 Halogen 100 W Blue 72,6 1125 173 0,60 78 Gread Lights 8500K 56,5 705 115 0,47 72

Bosch Pure Light

Cenově dostupná žárovka v typické kvalitě prvovýroby. Rovnoměrné světlo, ani zvlášť jasné, ani s dlouhým dosahem, s přiměřenou životností 550 hodin. Celkově velmi dobrá žárovka s vyváženým poměrem výkonu, životnosti a ceny.

Cena za pár: Přibližně 250 Kč

Verdikt: Doporučujeme

Bosch Plus 120 Gigalight

Výrazně jasnější než standardní verze ve všech měřených hodnotách. Rozdíly jsou jasně patrné nejen při zkouškách v laboratoři, ale i v praxi na silnici. Odvrácenou stranou intenzivního světla je omezená životnost, která v tomto případě dosahuje pouhých 350 hodin.

Cena za pár: Přibližně 750 Kč

Verdikt: Obzvlášť doporučujeme

Osram Ultra Life

Životnost má v tomto případě prioritu, žárovky vydrží svítit 1100 hodin. Je to zhruba čtyřikrát víc než u exemplářů s nejvyšší svítivostí. Nevýhody jsou však zřetelné: Kratší dosah a menší intenzita světla. Pro použití ve městě dostačující, mimo něj nikoliv.

Cena za pár: Přibližně 250 Kč

Verdikt: Doporučujeme s výhradami

Osram Night Breaker +130 %

Nejjasnější s větlo z nabídky Osramu – vynikající jas i dosah při nejlepším osvětlení o kousek předčí i žárovku Bosch Plus 120. Skvělé parametry svítivosti jsou však v tomto případě zřetelně na úkor životnosti: Osram uvádí pouhých 260 hodin.

Cena za pár: Přibližně 700 Kč

Verdikt: Obzvlášť doporučujeme

Philips White Vision

Kdo preferuje bílou barvu světla, je v případě této žárovky na správné adrese. S teplotou 3540 kelvinů je její světlo viditelně bělejší, než je tomu v případě ostatních testovaných světel. Naměřené hodnoty však nepatří k nejlepším, jsou spíše dobrým průměrem.

Cena za pár: Přibližně 550 Kč

Verdikt: Doporučujeme

Philips X-treme Vision 130 %

Topmodel od Philipsu sice nedosahuje špičkových parametrů žárovek od Bosche nebo Osramu, v reflektorech Golfu VII však přesto přináší velmi dobré osvícení silnice a skvělé rozložení světla. Mezi obdobnými žárovkami má nadprůměrnou životnost 400 hodin.

Cena za pár: Přibližně 650 Kč

Verdikt: Obzvlášť doporučujeme

GE Megalight +90 %

Žárovka GE Megalight je velmi jasná, její bílé světlo sahá velmi daleko. Se svým čistým a rovnoměrným rozdělením světla patří do čtveřice nejlepších, navíc se dá pořídit za velmi dobrou cenu. Chytrá volba s vynikajícím poměrem výkonu a ceny.

Cena za pár: Přibližně 490 Kč

Verdikt: Obzvlášť doporučujeme

Unitec Mega White +30 %

Zas až tak megabílá, jak se nám snaží vsugerovat název, tahle žárovka rozhodně není. Má spíše teplejší barvu žárovek longlife. Naměřené hodnoty ostatně odpovídají žárovkám s dlouhou životností – málo světla a krátký dosvit. Výhodou je jen nízká cena.

Cena za pár: Přibližně 130 Kč

Verdikt: Doporučujeme s výhradami

Halogen 100 W Blue





Na internetu se dají jednoduše koupit také ilegální 100wattové žárovky. Tento produkt však nemá žádné přednosti, světelný tok leží pod požadovanou hranicí, přechod mezi světlem a tmou je rozostřený a žárovka není ani kdovíjak jasná.

Cena za pár: Přibližně 375 Kč

Verdikt: Nedoporučujeme

Gread Lights 8500K

Modrá baňka žárovky pohlcuje takové množství světla, že Gread Lights nesvítí ani z poloviny tak jasně jako žárovky typu longlife. Velmi krátký dosah, mizerné hodnoty pro potkávací i dálková světla. Velmi bílé světlo s teplotou 4597 kelvinů.

Cena za pár: Přibližně 250 Kč

Verdikt: Nedoporučujeme

Převzato z časopisu AUTO7. Foto: archiv