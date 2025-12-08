Test Cupra Terramar VZ 2.0 TSI 4Drive (2025): Jede jak z praku, kreslí na silnici a elektrifikaci odmítá

Asi není potřeba opakovat, že model Terramar stojí na platformě MQB Evo koncernu Volkswagen. Ta je úzce spjatá s modely jako Volkswagen Tiguan nebo Audi Q3, ale oproti nim nabízí tahle Cupra výraznější sportovnější zážitek a lepší naladění podvozku. A jelikož vůz v testu dorazil v edici VZ, automaticky zde lze počítat s novou generaci adaptivních tlumičů DCC.
Po vizuální stránce se mi Cupra Terramar líbí a jedinou výtku mám snad jen k tomu, že čistě benzinová verze by si zasloužila koncovky výfuku, které by byly pořádně vidět.
Video: Představení Cupra Terramar
Aby vše pořádně vypadalo, zde přítomná Cupra Terramar dostala příplatková 20“ kola Vortex Cooper v ceně 28 tisíc Kč. Zdarma není ani lak karoserie Graphen šedá, který vyjde na 32 tisíc Kč. Naopak doslova povinným příplatkem v rámci výbavy VZ by měly být Matrix HD LED světlomety v ceně 25 tisíc Kč. Jejich výkon, osvit silnice a hlavně pak funkce jsou doslova k nezaplacení. Co mám na mysli? Pro jednu z názorných ukázek se stačí podívat do přiložené galerie.
Světla plná kouzel
Shoda náhod tomu chtěla, abych se v jednom z testovacích dnů neplánovaně vracel domů až pozdě v noci. Na Cupře jsem proto aktivoval automatická dálková světla a spokojeně jsem upaloval domů. Jenže už na okresní silnici mi vůz začal kreslit naváděcí čáry před vozem, které se natáčely společně s volantem. V tu chvíli byla teplota kolem pěti stupňů Celsia a já si říkal, že to je hodně šikovná věc.
Po ujetí dalších 50 km ale teplota klesla na 3 stupně Celsia a v ten moment to přišlo. Světla dostala povel z řídící jednotky, bílé čáry zmizely a místo nich se objevil bílý čtverec před vozem. V něm byly naopak černé čáry a vůz mi tím simuloval jízdu po sněhu ve vyjetých kolejích. Ještě předtím, než se tohle stalo, mi pak Terramar doslova nakreslil na silnici obrovskou sněhovou vločku, která signalizovala, že dojde k přepnutí na jiný režim. Tohle prostě nemá chybu.
Co se týče ostatních funkcí a dovedností modelu Terramar, důležitým prvkem zde byl 12,9palcový středový displej, přes který se ovládá většina palubních funkcí. Bohužel se přes něj ovládá i klimatizace, takže během jízdy je potřeba koukat na displej a pečlivě hledat jednotlivé piktogramy. Osobně bych si možná připlatil za paket Immersive v ceně 14 tisíc Kč. V něm dostane zákazník lepší audiosystém Sennheiser a akustická okna vpředu. Jízda je díky tomuto paketu hned příjemnější a hlavně tišší.
Poctivý dvoulitr
Nejdůležitějším aspektem testované Cupry je ale motor. Pod kapotou se tentokrát skrýval benzinový čtyřválec 2.0 TSI s výkonem 265 koní a maximálním točivým momentem 400 Nm. To vše je posíláno na všechna čtyři kola přes sedmistupňovou automatickou převodovku DSG s pádly pod volantem. Tato kombinace znamená, že vůz dokáže sprintovat z 0 na 100 km/h v čase 5,9 sekundy a rozjede se až na 243 km/h. Za mě dostatečně solidní hodnoty a navíc, řidič má na výběr široké množství jízdních režimů.
Já jsem ale většinou jezdil v nastavení Individual, kdy jsem si nastavil nejměkčí možný podvozek, Eco pohon a sportovní zvuk motoru. Bohužel, poslední položka není vtip a skutečně jde u benzinového Terramaru aktivovat. Výrobce si s tím dal tolik práce, že na výběr máte tři nastavení zvuku: Sport, Performance a Cupra. Rozdíly mezi nimi jsou znatelné a režim Cupra nemá daleko k rally speciálu. Škoda jen toho, že nic z toho neuslyší kolemjdoucí a nebo ostatní řidiči na semaforech.
Benzin je k nezaplacení
U verze 2.0 TSI 4Drive nečekejte žádnou formu elektrifikace. Tohle je prostě pořádný benzinový motor, který dokáže vydolovat posledního koně výkonu bez sebemenšího problému. Díky tomu jsem si za volantem užil nadmíru zábavy, k čemuž mi sloužila i možnost upravit si práci pohonu všech kol. V nastavení Individual je totiž i tohle možné a kdo přepne na Performance, v zatáčkách se možná sklouzne i bokem.
Vhod jistě přijde i to, že tato motorizace umožňuje Cupře táhnout brzděný přívěs až do hmotnosti 2,2 tuny. A co spotřeba? Tady to jsou doslova dva světy. Kdo bude jezdit rozvážně a předvídat, tak ten se dočká hodnot okolo 6,5 litru na 100 km. Sportovněji založení řidiči, kteří často využijí potenciál vozu a techniky, pak musí počítat s cifrou 9 litrů +.
Základní cena testovaného vozu přitom činí jen 1 384 900 Kč, a za takto zábavné, prostorné a dobře vypadající auto si myslím, že to není mnoho. Samozřejmě, i zde se najde pár negativ. Ovládání klimatizace je plně dotykové, zvuk motoru zvenčí prakticky neexistuje a vzadu není příliš mnoho místa pro kolena.
Pro opravdu funkční výbavu pak musíte do příplatkového katalogu, takže není divu, že příplatky zvedly cenu o dalších 218 tisíc Kč.
|+ LED světlomety, výkon, pohon všech kol, výbava VZ
|– dotykové ovládání klimatizace, méně místa vzadu
Zdroj: autorský text