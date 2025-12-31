Test Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive (2025): Dobře vypadá, skvěle jezdí a chyb má minimum

Zajímavostí je fakt, že v ČR jde o nejprodávanější model Cupry a žádný jiný se počtem prodejů k Formentoru ani nepřibližuje. Upřímně, vůbec se nedivím, protože facelift přináší mnoho změn, které tenhle model podstatně vylepšily. Z novinek lze zmínit například zbrusu nové Matrix LED světlomety s originálním světelným podpisem, nové nárazníky i design zadních světel s podsvětleným logem značky.
Video: Představení Cupry Formentor po faceliftu
Hlavní roli sice hrají kosmetické změny, ale při vracení vozidla se mi povedlo Formentor zaparkovat vedle sesterského modelu Terramar a za mě je Formentor o dost pohlednější. Je pravdou, že třeba tmavě šedý lak karoserie bych si na svoji Cupru nezvolil, ale tohle je čistě má osobní preference.
A zatímco zvenčí je facelift vozu hodně znatelný, v kabině je změn o něco méně. Nejvýraznějším rozdílem oproti původnímu Formentoru je přítomnost palubní obrazovky o velikosti 12,9". Ta dává na obdiv nový palubní systém, jímž jsou vybaveny všechny současně vyráběné Cupry. Zde proto znovu cením rychlost, přehlednost a intuitivní zobrazení systému.
Fyzická tlačítka, vítejte zpět
Naopak hudební systém od firmy Sennheiser, jenž je za příplatek, bych si nepořizoval. Jeho výkon sice stojí za pozornost, ale jak mám vyzkoušeno, i základní audiosystém hraje u koncernu Volkswagen poměrně kvalitně. Velkou radost jsem měl při spatření krásně tvarovaného multifunkčního volantu, na kterém byla umístěna matná fyzická tlačítka. Člověk by nevěřil, jak málo stačí ke štěstí.
Jde totiž o to, že v posledních letech se začínal rozmáhat trend v podobě lesklých dotykových ploch a byl to nejen koncern Volkswagen, který se v tomhle ohledu začínal tzv.
rozjíždět. Vedení koncernu ale včas pochopilo kritiku ze strany zákazníků a právě i Cupra Formentor ukazuje, jak výrobci dokáží naslouchat veřejnosti.
Bod k dobru dávám za skvěle vypadající anatomické skořepinové sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou. Neměl jsem problém v nich sedět i několik hodin v kuse, a to v rámci dálničního přejezdu přes jednu třetinu ČR. A zatímco vpředu je místa dostatek, vzadu je to podstatně horší. Sklon karoserie směrem vzad ubírá místo na hlavu a taktéž kolena zadních cestujících poznají, že tohle není úplně velké SUV.
Umí být autem mnoha tváří
Kdo nemá rád bezpečnostní asistenty, Cupra mu dává rychlou možnost podstatnou část z nich deaktivovat. Stačí na volantu zmáčknout speciální tlačítko s logem systému a rázem lze na digitální palubní desce vypnout systém pro hlídání jízdního pruhu a povolené rychlosti. Druhou možností je deaktivace skrze infotainment, což sice zabere o něco více času, ale současně lze vypnout i funkce, které přes tlačítko na volantu nejsou k vidění.
Cupra Formentor je pak po jízdní stránce vozem mnoha tváří. Silně totiž záleží na tom, jaký motor budete chtít pod její kapotou. K dispozici je například motor 1.5 TSI a pohon přední nápravy, dále pak plug-in hybridní jednotka a dokonce i příznivci nafty si přijdou na své. Já jsem dostal klíče od exempláře, který měl pod kapotou dvoulitrový benzinový motor TSI o výkonu 204 koní. Síla motoru byla přenášena skrze automatickou převodovku DSG se sedmi stupni na všechna čtyři kola a musím uznat, že i s tímhle motorem byl Formentor hodně zábavným vozem.
Dvoulitrové TSI kompaktnímu a relativně lehkému Formentoru poskytuje slušnou dynamiku bez potřeby větší elektrické výpomoci. Má dostatek točivého momentu už od nízkých otáček, výkon lehce přes 200 koní stačí i pro lehce ostřejší jízdu na okresce a navíc, motor je příkladně odhlučněn od zbytku kabiny. Skoro bych až řekl, že lepší pohon u Formentoru nenajdete.
Zábavná a přitom úsporná
S vozem jsem totiž ujel lehce přes 800 km a na konci testovacího týdne jsem měl průměrnou spotřebu 6,8 litru na 100 km. S vozem jsem přitom nejezdil vždy úplně pomalu a málokdy jsem aktivoval jízdní režim Eco. V něm vůz dokáže plachtit a využívat tak svou hmotnost jako výhodu. Ve výbavě nechyběl ani umělý zvuk motoru, který šel aktivovat ve třech různých nastaveních.
Pochvalu si zaslouží již zmíněná sedmistupňová dvouspojková převodovka. Ta motor nechává nadechnout a nedusí ho ve zbytečně nízkých otáčkách. Navíc, její práce je rychlá a intuitivní. Ve sportovním režimu jsem se dočkal i kopanců, které měly simulovat ostrý závodní speciál. Možná se to někomu líbí, ale já nejsem zastáncem takových vychytávek.
Ve sportovním nastavení se změní práce čtyřkolky a výhradně v něm vůz začne vektorovat točivý moment na jednotlivá kola zvlášť. Součástí výbavy byl samozřejmě i adaptivní podvozek DCC+. Ten v individuálním nastavení umožňuje dále změkčit/přitvrdit elektronické tlumiče. Většinu času jsem však stejně jezdil v nejměkčím možném nastavení, protože standardně dodávané 19" disky s nízkoprofilovými pneumatikami (v rámci výbavy VZ) odebírají jistou část plavnosti.
Nevýhod má minimum
Po týdnu ježdění s modelem Formentor se vlastně nedivím tomu, proč je tohle auto nejprodávanější Cuprou. Kromě dravého designu, bohaté výbavy a dostatku místa vpředu totiž nabízí skvělé technologie a dokonalou souhru motoru s podvozkem. Dvoulitrový benzin s výkonem 204 je zde plně dostačující, adaptivní podvozek dělá svou práci na jedničku a i nároční řidiči milující brzké ranní víkendové projížďky si zde přijdou na své.
Mezi nevýhody lze zařadit hromadu příplatkové výbavy, horší odhlučnění podběhů a nebo méně místa pro dospělé cestující vzadu. Jinak ale Formentor nemá chybu a v podstatě je vůči své konkurenci hodně silným hráčem.
|+ motor 2.0 TSI, pohon všech kol, design, podvozek DCC+
|– méně místa vzadu, odhlučnění podběhů
Zdroj: autorský text