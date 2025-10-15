Test Citroen C3 Aircross: Na velikosti záleží

Původně jsem si říkal, jak takový test pojmout, když jsem o modelu C3 psal relativně nedávno a zpočátku mi nebylo úplně jasné, jak na dvou stránkách popsat, že se rozvor zvětšil o 13 cm a délka o 38 cm. Druhým trumfem modelu C3 Aircross je možnost odvézt až 7 cestujících.
Námi testovaná verze ale příplatkovou třetí řadu neměla, takže šance, že bych na půl stránky sepsal, jak se sedí vzadu, mi byla také upřena. Nakonec si ale myslím, že pro vás mám pěkný test, protože auta překvapivě nejsou tak úplně stejná, respektive liší se tím hlavním – jízdou.
Rozměry, cena a nabídka motorů
Teorie je následující: C3 Aircross je delší sourozenec modelu C3. Zatímco C3 má rozvor 2540 mm a délku 4015 mm, C3 Aircross má rozvor 2670 mm a měří 4395 mm. Co to v praxi znamená, je asi jasné: více místa pro zadní řadu sedadel díky většímu rozvoru a více místa v kufru díky větší délce. Konkrétně oproti 310 litrům v kufru u C3 narostl objem u Aircross na 460 litrů.
A rovnou zjistíme, kolik si za to připlatíte: akční cena za námi testovaný model se základním motorem ve výbavě Plus je 470 tisíc Kč, ta samá konfigurace vás u menší C3 vyjde na 410 tisíc Kč. Takže otázka do tohoto testu zní, jestli má smysl připlatit těch 15 % a hlavně jestli získáte jen větší prostor, nebo i něco jiného.
Na výběr je z několika pohonných jednotek. My máme základní 1.2 Turbo s manuální převodovkou a 100 koňmi (74 kW), alternativně můžete mít verzi 145 Hybrid s automatem nebo dvě čistě elektrické verze. Vybrat by si tedy mohl každý. Jak už bylo uvedeno, my máme základní jednotku se šestistupňovou manuální převodovkou.
Video: Představení C3 Aircross
Těch 100 koní možná na první pohled nevypadá jako moc, ale hmotnost 1300 kg společně s 205 Nm dostupnými od 1750 otáček umí s takovým autem docela hezky hýbat. A i když zrychlení na stovku za 11 vteřin není žádný zázrak, pružnost motoru je příjemná a pro takové auto zcela dostatečná. Elektrická verze zrychlí jen o pár desetin pomaleji.
Komfort a jízdní vlastnosti
Výrobce slibuje, že „Se svou délkou pouhých 4,39 m je toto inovativní SUV naprosto unikátní: v až 7místném uspořádání nabízí maximální flexibilitu, nebývalou funkčnost a dokonalé pohodlí při zachování kompaktnosti a dokonalé ovladatelnosti“, a také že „Zažijte bezkonkurenční komfort a jistotu na cestách s novým SUV Citroën C3 Aircross. Tento moderní vůz nabízí inovativní koncept C-Zen Lounge s kompletně přepracovaným interiérem, inovativní přístrojovou deskou, špičkovým zobrazováním informací a typickými sedadly v kombinaci s odpružením Citroën Advanced Comfort.“
Co se týče toho komfortu, tím asi začneme, protože to je doména vozů Citroën. Je otázka, co je vlastně komfort, ale obecně je to asi něco jako „ticho a pohodlí“. To ticho v nejlevnějším autě prostě čekat nelze. C3 Aircross docela duní od motoru a na nerovnostech je hodně slyšet práce podvozku. Na dálnici pak samozřejmě převládá hluk obtékajícího vzduchu. Pohodlí je často (právě u Citroënu) spojováno s měkkým podvozkem, ale ten je někdy spíše na škodu. Měkký podvozek se houpe v momentech, kdy by nemusel, a když má tlumit, tak už měkké tlumiče nestíhají a kola poskakují.
Podvozek C3 Aircross je ale poměrně tuhý a komfortu lehkého auta to naopak prospívá. V kombinaci s balónovými pneumatikami Bridgestone (215/60 R17), které poberou hodně drobných nerovností, je auto vlastně docela pohodlné. Od zadní nápravy je to oproti C3 poměrně velký rozdíl. Zásluhu na tom mají pneumatiky s větší výškou bočnice, pomohl i větší zadní převis a rozvor. Výsledkem je, že zezadu nejdou takové rázy. Obě nápravy navíc docela hezky pruží spolu, vyváženosti pomáhá i lehký motor na přední nápravě. „Bezkonkurenční komfort“ a „dokonalé pohodlí“ ale pochopitelně nezažijete.
A jak komfortně se cítí řidič? Sedadla jsou pohodlná, ale posaz není ideální. Potřeboval jsem si více přitáhnout k tělu volant, ale rozsah nastavení to neumožňoval. Extrémně lehké řízení je až nepříjemné, řazení nevyniká přesností, takže v tomto směru C3 Aircross neexceluje. Vadí chybějící loketní opěrka a otravně svítící indikátor zapnutého airbagu spolujezdce (řešitelné náplastí z lékárničky), ale potěší laxněji naladění asistenti, kteří navíc jdou snadno vypnout vyhrazenými tlačítky.
Interiér, spotřeba a konkurence
Dále jsou zmíněny „kompaktnost a 7místné uspořádání“ – s tím bych souhlasil, auto je malé a může být sedmimístné. „Maximální flexibilitu, nebývalou funkčnost a dokonalou ovladatelnost“ bych si ale představil trochu jinak. Když dáme pryč ta přídavná jména, dostaneme „flexibilitu, funkčnost a ovladatelnost“ a pod to bych se podepsal. Poslední zastávku uděláme u „inovativní přístrojové desky“ a „špičkového zobrazování informací“.
Přístrojová deska je jiná než u předchůdce. Ale nové není ani zobrazování informací na malém displeji (to mělo například první Twingo z roku 1993), ani polička, kterou měla třeba původní 2CV. Na palubní desce je vidět snaha o úsporu, nevyhýbají se jí lesklé plasty a tvar je možná až trochu překombinovaný, především na údržbu. Každopádně je ten tvar nezvyklý.
„Špičkové zobrazování informací“ ve chvíli, kdy v autě chybí otáčkoměr a u elektrických variant spotřeba elektrické energie, je možná trochu silné vyjádření. Poslední je zmínka o sedadlech – ta jsou pohodlná, protože obsahují speciální tlumicí pěnu. To potvrdit mohu, ale chybí jim boční vedení nebo delší sedák, takže se na nich sedí dobře, dokud se jede rovně.
Faktem je, že C3 Aircross je běžné auto, které za nízkou cenu odveze 7 cestujících. V rámci takové ceny prostě nejde čekat zázraky. Příplatek za třetí řadu je 30 tisíc Kč. Nejde však o nejlevnější vůz pro sedm cestujících – Dacii Jogger, navíc spalující levné LPG můžete mít se sedmi místy už za 455 tisíc Kč.
Co se týče spotřeby, dlouhodobá byla kolem 6,5 litru na sto km, námi naměřená (bez dálnic) byla ještě o pár desetin vyšší. Tady bych si možná uměl představit o něco nižší žíznivost. Na vině může být i absence otáčkoměru a dunění v nižších otáčkách, kterému jsem se vyhýbal a tím možná motor udržoval ve vyšších otáčkách, než by bylo optimální pro nízkou spotřebu. Když se člověk snažil, viděl na měřiči spotřeby hodnoty kolem 5,5 litru na sto km, na dálnici kolem 7 litrů.
Shrnutí
Příplatek za C3 Aircross oproti C3 se podle mne vyplatí. Jízdně je auto o něco lepší a samozřejmě je i praktičtější. Jízdním komfortem je adekvátní malému SUV, ale co se mi nelíbí, je přeposilované řízení, dunění tříválce a hluk od podvozku při přejezdu nerovností. Co se týče konkurence, pokud netrváte na těch sedmi místech, Hyundai Bayon nebo Škoda Kamiq budou o něco lepší, ale začínají cenově o něco výše. Pokud byste netrvali na SUV, o třídu lepší svezení najdete za tyhle peníze v autech jako Hyundai i30 nebo Kia Ceed.
|
+ vnitřní prostor, cena, objem kufru, výhled ven, možnost 7 sedadel, pohodlná sedadla, rozumný komfort
|
– přeposilované řízení, hluk podvozku na nerovnostech a dunění tříválce, horší řazení,