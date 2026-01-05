Test BMW iX: Kontroverze zůstala, ale luxusu a pohodlí je více. A to se vyplatí

Ještě dnes si pamatuji tu chvíli, kdy se model iX odhalil veřejnosti. Poprask, jaký tento elektromobil vyvolal na veřejnosti, se snad nedá ani popsat. BMW iX by se dalo označit za zjevení, které si pořídí jen ten, kdo miluje obří pozornost a obdiv okolí. Ale víte co?
Mě se tohle auto líbí. Má totiž zvláštní charisma, které se ani u dnešní produkce moc nevidí. Pět let stará první generace tohoto BMW doslova předběhla čas, a proto není divu, že ještě dnes vypadá dostatečně moderně.
Video: Představení omlazeného BMW iX
Nedávný facelift sice přinesl drobné designové retuše, ale pořád tu máme pět metrů dlouhé SUV s váhou 2,5 tuny. Novinářský kus navíc dorazil ve speciální tmavě modré příplatkové barvě za 60 tisíc korun a přítomna byla taktéž 23" kola a M doplňky.
Finální specifikace tak překračovala cenu tři miliony korun a jak je u BMW zvykem, tato cena je výsledkem mnoha příplatků. Model iX pak jako první přinesl nový koncept interiéru s prvky, jako je křišťál či plovoucí displej. V roce 2021 tak tedy byl skutečně unikátem.
A co je vlastně nového? Nedávný facelift změnil tvar předního nárazníku, lehké proměny se dočkala grafika předních LED světlometů s technologií Matrix a nesmím zapomenout na to, že velké přední ledvinky mohou v noci svítit. Tím jsou venkovní změny u konce a pro další novinky je potřeba projít si technické tabulky.
V kabině to vypadá tak nějak stejně, jako u předešlé verze. Hromada luxusních materiálů, fyzická tlačítka je zde nutné hledat lupou a snad každého zaujme netradičně tvarovaný volant a neskutečně široká středová obrazovka táhnoucí se skoro až se spolujezdci. Tohle je doslova kosmický obývák ve vesmírné lodi, kterému dominuje měkoučká, organická palubovka s výrazně v prostoru stojícím horizontálním displejem nebo všudypřítomnými ovládacími prvky s křišťálovým designem.
Interiér připomíná luxusní salon
Ekologicky založené zájemce o tento vůz potěší fakt, že interiér může být výhradně z veganských materiálů. Stačí ale připlatit a rázem se zde objeví lány kůže, která navíc může být v mnoha barevných odstínech. Vzhledem k velikosti modelu iX asi není divu, že na obě řady sedadel se bez problému posadí čtveřice vzrostlých osob s výškou okolo 190 cm. Místa je zde požehnaně ve všech směrech a zadní cestující mají k dispozici svůj vlastní panel klimatizace a nechybí zde výhřev sedadel.
Nejdůležitější změny u BMW iX tedy hledejme v technice. Narostly kapacity baterií, výkony a zlepšila se taktéž efektivita. Současně s tím došlo na nová označení všech tří motorizací a standardem je opět pohon všech kol. Místo stávající verze xDrive40 tu máme výkonnější xDrive45, která si polepšila skoro o sto koní. Tato verze dostala mnohem větší baterii s kapacitou 94,8 kWh místo dosavadních 71 kWh. Náročnější zájemci pak mohou sáhnout po střední linii, které se týká tento test.
Verze s označením xDrive60 přináší výkon 400 kW, zrychlení z 0 na 100 km/h v čase 4,6 sekundy a na rychlonabíjecí stanici se dokáže nabíjet výkonem až 195 kW. Kdo si ale potrpí na velký výkon a menší dojezd, může sáhnout po variantě M70 xDrive. V tomto případě je k dispozici výkon 485 kW, zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy a hlavně baterie s kapacitou 108,9 kWh.
A jak se mi s
prostředním provedením jezdilo? V podstatě jsem jen těžko hledal chyby. Výkonu je zde naprostý dostatek, adaptivní vzduchový podvozek žehlil s přehledem většinu nerovností a do kabiny se i ve vyšších dálničních rychlostech dostávalo jen tiché ševelení větru. Tohle auto zkrátka za utracené peníze nabídne nesporné kvality a přednosti, které často prémiové konkurenci chybí.
V základu je řízení zadní nápravy
V základu má BMW iX dokonce i řiditelnou zadní nápravu, za což jej hodně chválím a trochu to pomáhá manévrování a parkování s pětimetrovým autem.
Natočení zadní nápravy se sice uskuteční jen ve skromném úhlu 3,5 stupně, ale i to stačí k lepšímu zaparkování a manévrování ve městě. S vozem jsem za celý týden ujel 540 km a za tu dobu jsem vlastně nabíjel jen jednou, a to ještě velmi krátce. BMW iX xDrive60 je totiž překvapivě úsporné, což dokazuje i průměrná spotřeba 22,4 kWh na 100 km.
Často jsem se přitom pohyboval na dálnicích, kde by mělo být iX v hlavní nevýhodě. Jenže jak se ukázalo, pokud řidič nepojede úplně na maximum, dokáže v režimu Efficient cestovat za příjemných 22 kWh na 100 km. Kdo by si pak náhodou myslel, že výkon 400 kW zde poslouží k velmi akční jízdě na okresce, ten by se šeredně spletl. Tohle auto sice má po většinu času dostatek síly, gripu a zátahu, jenže sportovní DNA tu zkrátka necítíte.
Nevýhody je potřeba hledat lupou
Řízení je hodně lehké a zadní řízená náprava sice pomáhá obratnosti, ale při rychlých změnách směru vyvolává dojem, že se záď lehce vlní. Celkový „gumový“ dojem tak zůstává a pro vyznavače sportovního charakteru vozů BMW iX opravdu není. Tohle auto tak plní dokonale úlohu luxusního přepravníku, který vás odveze přes půlku republiky a vy na konci jízdy vystoupíte bez bolesti zad a možná i více odpočatí, než na začátku jízdy.
Pokud se ptáte na nevýhody, jednu bych tu přeci jen měl. Zadní stěrač nedoléhal k zadnímu oknu, které má netypicky velké vyboulení. Díky tomu se na zadním okně při setření objevil jen drobný průzor, přes který jsem sotva viděl vůz za mnou. Jinak ale nemám k modelu iX větších výtek a v podstatě bych si jej uměl představit ve své garáži.
|+ v základu pohon všech kol, bohatá výbava, zpracování kabiny, výkon verze 60
|– nedoléhající zadní stěrač, vlnící se záď při hodně ostré jízdě
Zdroj: autorský text