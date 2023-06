Také Renault má svou X6. Nový model Rafale láká na efektní vzhled, spoustu prostoru uvnitř a dojezd přes 1000 km

Automobilka Renault rozšířila nabídku svých crossoverů o další větší SUV. Po novém Espace přichází model Rafale. Ten chce zákazníky zaujmout velkorysou nabídkou vnitřního prostoru v kombinaci s efektní karoserií tvarovanou ve stylu kupé. Rafale zároveň vychází z nového designového stylu značky. Jeho autorem je designér Gilles Vidal, který dříve pracoval v Peugeotu a na výsledku je to docela dobře patrné. Rafale z některých úhlů dost připomíná Peugeot 408.

Rafale vychází z platformy CMF-CD, stejně jako například Austral nebo sedmimístný Espace. Na délku měří 4,7 m, široký je 1,86 m a vysoký 1,61 m. Rozvor 2,74 m je shodný právě s modelem Espace. Díky tomu automobilka slibuje velkorysý prostor pro kolena zadních cestujících a spoustu místa by měl Rafale nabídnout také pro hlavy cestujících. Zavazadelník disponuje objemem 647 litrů. Palubní deska jako taková pak kopíruje to, co už známe z posledních modelů francouzské značky.

Při uvedení na trh Renault nabídne jen jednu motorizaci. Půjde o hybrid o výkonu 200 koní kombinující přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru a dvojici elektromotorů. Součástí systému je pak také netradičně řešená automatická převodovka disponující dvěma převody pro hlavní elektromotor a čtyřmi pro spalovací jednotku. Uváděná spotřeba je 4,7 l/100 km a dojezd by měl být až 1100 km.

Renault později nabídne i výkonnější plug-in hybrid s pohonem všech kol. Ten obstará samostatný elektromotor umístěný u zadní nápravy. Výkon tohoto systému bude 300 koní a jeho součástí bude také systém řízení zadní nápravy.

Pokud se vám nový Renault Rafale líbí, máme špatnou zprávu. Na vůz si ještě docela dlouho počkáte. Start prodeje je naplánován až na jaro příštího roku.