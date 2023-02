Jezdil s ním prezident, byl to škodovácký vrchol a nabízel vše. Dnes stojí málo jetý Superb 2.8 V6 necelých 120 tisíc a nikdo ho nechce

První novodobá Škoda Superb představovala velký skok tuzemské automobilky vpřed. Do příchodu faceliftu nabídka končila zážehovým šestiválcem o objemu 2,8 litru a výbavou Elegance. Mimochodem, to nejvíc, co bylo v Mladé Boleslavi tehdy k mání, mělo základní cenu 1,1 milionu.

Výbava Elegance a šestiválec posloužil také coby základ pro prezidentský vůz, se kterým jezdil Václav Klaus. Nizozemský magazín Autoweek upozornil, že právě někdejší vrchol nabídky značky Škoda je v současnosti k dispozici ani ne za 120 tisíc a na zájemce čeká už čtyři měsíce.

Autor: Autobedrijf Cheap, převzato se svolením

Vůz je z roku 2004, přičemž první majitel s ním jezdil jen dva roky a ten druhý auto používal až do teď. Nabízený Superb by měl být ve velmi dobrém stavu a také nemá mnoho najeto. Přístrojový štít dnes ukazuje jen necelých 108 tisíc kilometrů. Jediným drobným problémem by tak snad mohl být blížící se konec platnosti STK.

Autoweek připomíná, že zajímavý a velmi zachovalý Superb čeká na svého nového majitele už čtyři měsíce. V dnešní době patrně mnohé odradí poměrně vysoká spotřeba, protože velká benzinová Škoda z počátku 21. století jezdí klidně za 14 l/100 km.

Jinak je ale takto zachovalý Superb velmi lákavým zbožím. Výbava Elegance totiž nabízela úplně všechno, takže auto má kožené čalounění, automatickou klimatizaci, vyhřívaná sedadla včetně těch zadních, tempomat, xenonová světla, dřevěné obložení nebo také nadčasovou libůstku v podobě střešního okna se solárními panely. Vše navíc v robustním zpracování tehdejší doby, na které dnes někteří vzpomínají se slzou v oku.

Šestiválcový Superb komfort mimořádně prostorného interiéru podporoval i plavným nastavením podvozku a ačkoliv z dnešního pohledu není výkon šestiválce nijak oslnivý (193 k), auto se s ním pořád dokáže rozjet na 232 km/h. Za ani 120 tisíc korun je to vskutku zajímavá nabídka, co říkáte?

Automobil, o kterém je řeč, najdete v nabídce společnosti Autobedrijf Cheap, případně si ho můžete prohlédnout v přiložené galerii.

Fotografie jsou převzaty se svolením společnosti Autobedrijf Cheap.