Odpor vůči normě Euro 7 roste. Proti návrhu jsou automobilky, čas i český ministr dopravy

Chystaná norma Euro 7 je od počátku problematická. Zveřejnění návrhu bylo několikrát odloženo a ve finále ho Evropská komise dokončila s ročním zpožděním. Teď běží připomínkové řízení, kde budou hrát velkou roli členské státy a zdá se, že odpor proti těmto předpisům roste. Negativní stanovisko nedávno prezentoval během vyhlášení ankety Auto roku ministr dopravy Martin Kupka a proti jsou i velké automobilky.

Problémů je několik a ten hlavní představuje časový rámec. Letos se bude hledat shoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU, následně má být schváleno konečné nařízení a dost možná celý příští rok by se měla tvořit prováděcí nařízení. Jenže pořád se počítá s tím, že pro osobní auta začne norma platit od 1. července 2025, přičemž pořád není jasné, na co se výrobci mají připravit. Dva roky ve vývoji jsou opravdu velmi málo.

Hodnoty limitů se sice zas až tak zásadně nezmění, ale měnit se má způsob jejich měření. Všechno se nově bude měřit v reálném provozu a rozhodující budou především extrémní podmínky. Podle představ úředníků by měla auta plnit emisní limity třeba i s přívěsem, při jízdě se studeným motorem nebo při jízdě se střešním boxem. Právě tyto zdánlivé detaily nakonec rozhodnou o tom, jak moc přísná norma Euro 7 vlastně bude.

Otázkou zůstává, jak by se vlastně takové věc měřily. Například v případě střešního boxu by zřejmě musel výrobce předepisovat nějakou maximální velikost „rakve“, jakou si majitelé mohou dát na střechu. A prozatím se vlastně ani neví, jak se bude měřit další novinka normy Euro 7, což jsou prachové částice z brzd a částice z pneumatik. Jasno by mělo být zřejmě až příští rok.

Na semináři pořádaném při vyhlášení ankety Auto roku 2023 také zaznělo, že je snaha dodržet původní termín. Zatímco těžké vozy dostaly odklad o dva roky, a tedy na ně se mají limity Euro 7 začít vztahovat až od 1.7. 2027, u osobních aut má zůstat v platnosti červenec 2025. Důvodem je skutečnost, že každý odklad by vzhledem k nastupující elektrifikaci dělal z Euro 7 čím dál více nesmyslnou záležitost. Už teď ostatně automobilky poukazují na to, že řada z nich chce s většinou své produkce přejít kolem roku 2030 na elektromobily, takže postrádá smysl vyvíjet spalovací motory podle normy Euro 7, když by v prodeji vydržely jen pár let.

Více škody než užitku

Ministr dopravy Martin Kupka zítra odjede do Bruselu, kde chce tlumočit stanovisko vlády, podle kterého je návrh Euro 7 pro ČR nepřijatelný. Jak uvedl během semináře pořádaného při vyhlašování ankety Auto roku, chystaná norma buď výrazně zdraží cenově nejdostupnější automobily na trhu, nebo kvůli ní z trhu taková auta úplně zmizí. V praxi by to mohlo znamenat zastavení obnovy tuzemského vozového parku. Místo moderních spalovacích motorů tak lidi budou déle využívat staré ojetiny. Podobně na tom jsou i jiné státy střední a východní Evropy.

Podle ministra dopravy ale zastánci normy Euro 7 proti tomu argumentují faktem, že stejně většina prodejů osobních aut se děje prostřednictvím firem, které si kupují dražší auta a právě tato auta pak reálně najezdí nejvíce kilometrů. Něco na tom patrně bude, na toto téma proběhl výzkum také u nás a z něj vyplynulo, že na hlavních trasách jezdí novější automobily, zatímco ty staré používají lidé na krátké vzdálenosti.

Z pohledu celoevropského trhu je ale potřeba dodat, že mezi desítkou nejprodávanějších aut za rok 2022 najdete naprostou většinu modelů, které jsou normou Euro 7 reálně ohroženy. Jsou to Peugeot 208, Dacia Sandero, Fiat 500, Toyota Yaris, Opel Corsa, Dacia Duster a Renault Clio. Některé z nich sice existují jako elektromobily a hybridy, na předních příčkách se ale tato auta pohybují proto, že se stále ve velké míře prodávají se spalovacími motory a alespoň v části Evropy jsou k dostání celkem levně. Cenově srovnatelná náhrada za tato auta dnes neexistuje.

Zdražení o deset procent

Podle magazínu Automobilwoche jsou proti stávající normě Euro 7 i velké automobilky. BMW považuje chystané předpisy za nástroj, jak dosáhnout ještě dřívějšího konce spalovacích motorů, protože se předpokládá, že automobilky půjdou cestou nejmenšího odporu a produkci klasických motorů prostě ukončí, ačkoliv náhrada za cenově dostupnější auta nebude. Tento názor zazněl i na nedávném semináři motoristických novinářů. Euro 7 bude v konečném důsledku znamenat snížení počtu prodaných vozů, což by údajně měl být jeden z cílů ekologických organizací.

Automobilky také poukazují na to, že se normě Euro 7 bude muset věnovat ve vývoji spousta lidí a bude si to žádat velké investice. Podle jejich názoru by bylo efektivnější věnovat toto úsilí nastupujícím elektromobilům a nechat celý průmysl v klidu přejít na elektrickou mobilitu. Také koncern Volkswagen považuje podle Automobilwoche stávající návrh za nereálný. Sdružení ACEA se obává, že by tato novinka mohla v konečném důsledku přinést snížení pracovních míst v automobilovém průmyslu o 330 tisíc.

Podle odhadů Evropské komise nebudou nová opatření nijak drahá. Auta by měla zdražit o zhruba 300 eur, nicméně odhady automobilek hovoří o docela jiných částkách. Reálně by to mělo být spíše 1000 eur, respektive se podle Automobilwoche mohou zvednout ceny o sedm až deset procent.

Ministr dopravy Martin Kupka na semináři také uvedl, že v západní Evropě je chystaný návrh Euro 7 přijímán spíše pozitivně, protože v tom tamní společnost vidí věc, která životnímu prostředí skutečně pomůže. Zároveň ale dodal, že čím více detailů se objevuje, tím více se i na západ od našich hranic objevují hlasy požadující minimálně odklad. Ostatně sám Martin Kupka by byl rád, kdyby se podařilo dosáhnout alespoň kompromisu v podobě odložení účinnost tak, aby i pro osobní vozy začalo Euro 7 platit dva roky poté, co bude k dispozici finální verze normy.

Aktuálně je také dobré si uvědomit, že veškerá debata, která se vede a která je velmi potřebná, je pouze o návrhu a ten zjevně potřebuje ještě spoustu práce. Zatím ještě není nutné se rozčilovat nad tím, co všechno nám „ta zlá EU“ chce zase vnutit, protože vůbec není jasné, jak to celé vlastně dopadne. A jak se zdá, debata to bude dost výživná.