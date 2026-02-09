Stylovka i lidovka. V Česku se oficiálně začal prodávat benzinový prcek s cenou od 409 900 Kč

Fiat formou tiskové zprávy oznámil, že v Česku začal prodávat model 500 Hybrid. Přeloženo to znamená, že automobilka uvedla do prodeje velmi populární „pětistovku“ aktuální generace, která se už delší dobu prodávala jako elektromobil a původní plány vůbec nepočítaly s tím, že by tohle auto mělo dostat spalovací motor. Jenže trh rozhodl jinak. České zastoupení navíc opatřilo svou malou stylovku docela lidovou cenou.
Video: Oficiální reklama na nový Fiat 500 Hybrid
Malý motor, malý výkon
Fiat 500 Hybrid není klasickým full-hybridem, ale je to mild-hybrid. Tedy elektrifikace je v tomto případě spíše symbolická. Vůz je osazen motorem 1.0 FireFly s výkonem 48 kW/65 k, ve spojení se 6stupňovou manuální převodovkou. Na výběr jsou tři karosářské verze: klasický hatchback, stylové cabrio a praktická 3+1. Poslední jmenované provedení má unikátně řešenou karoserii, kdy na jedné straně jsou jedny boční dveře a na druhé straně jsou dveře dvoje.
V nabídce jsou výbavové verze POP, ICON a LA PRIMA, pro uvedení na trh je k dispozici také speciální edice TORINO. Ta je poctou městu, které bylo vždy domovem značky Fiat. Edice TORINO zahrnuje celou paletu exkluzivních detailů a příplatkových prvků. Za zmínku stojí Full LED projektorové přední světlomety, automatická klimatizace, 16” kola z lehkých slitin, zatmavená zadní okna, volant čalouněný eko kůží a palubní deska či vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie.
Za 409 900 Kč
Fiat 500 Hybrid přichází na český trh s benzinovým motorem a akční cenou od 409 900 Kč v případě provedení Hybrid POP. Nejnižší výbava zahrnuje plechová kola, ale jinak má vše potřebné včetně bezklíčového odemykání, manuální klimatizace, zadních parkovacích senzorů nebo tempomatu. Oficiální ceníková cena je vyšší o 90 tisíc.
Automobilka pak nabízí také operativní leasing, kdy je benzinový Fiat 500 dostupný od 4860 Kč měsíčně bez DPH.
Zdroj: Fiat