Stačí deset tisíc a Dacia Bigster bude v terénu ještě lepší. Zvýšený podvozek dodá specialista na okruhy

FUN
Jakub Bartek
20.01.2026
Dacia Bigster H&R Spezialfedern
Autor: H&R Spezialfedern

Dacia Bigster je hodně povedené auto, které se terénu určitě nebojí. Základem úspěchu je podvozek vysoký 220 mm. Ale kdyby vám to bylo málo, řešení se najde. A není nijak drahé. V přepočtu stojí zhruba deset tisíc. 

Dacia Bigster se velmi rychle stala oblíbeným rodinným SUV. Důvodů je několik. Auto je to prostorné, cenově přijatelné, vypadá opravdu dobře a kromě jiného se také nebojí terénu. Je to dáno tím, že má v první řadě vysoký podvozek. Světlá výška je 220 mm. Nově navíc přibyla v nabídce unikátní motorizace kombinující pohon na LPG a hybrid, kdy zadní nápravu pohání samostatný elektromotor. Takže je to čtyřkolka. 

Pokud by ale někomu náhodou nestačily základní off-road dovednosti vozu, řešení existuje. A není nijak drahé. Stojí zhruba deset tisíc. 

Video: Hlavní přednosti Dacie Bigster

Zdroj: Youtube.com

Specialisté na Porsche i F1

Je to trochu paradox, ale sadu na zvýšení podvozku obsahující v první řadě nové pružiny najdete u německé společnosti H&R Spezialfedern. Jde o specialisty na okruhové závodění, a to včetně těch úplně nejvyšších kategorií, jako jsou seriály DTM, Le Mans nebo dokonce F1. Jejich díly používá pro svá auta třeba i Porsche. 

Ale ano, přesně tady najdou to, co potřebují, i majitelé relativně obyčejné Dacie. Nové pružiny zvednou Bigster na přední nápravě o třicet a na té zadní o patnáct milimetrů. Cena takovéto úpravy je 426 eur, ale musíte si ještě zajistit montáž. 

Pro úplnost, sada je určená pro základní mild-hybridní čtyřkolku s označením mild hybrid 130 4×4. Takové provedení ale už v nejnovějším ceníku Bigsteru nenajdete, protože v rámci změny modelového roku došlo k úpravě nabídky. Základní dvanáctistovka posílila na 140 koní a místo klasické čtyřkolky nastoupila ta nová hybridní. Povedená motorizace hybrid 155 pak zůstala nezměněna. 

Mimochodem, zvýšit podvozek se dá stejným způsobem také pro menší Duster. 

Dacia Bigster H&R SpezialfedernAutor: H&R Spezialfedern

Zdroj: Dacia, H&R Spezialfedern

Témata:

