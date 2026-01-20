Stačí deset tisíc a Dacia Bigster bude v terénu ještě lepší. Zvýšený podvozek dodá specialista na okruhy

Dacia Bigster se velmi rychle stala oblíbeným rodinným SUV. Důvodů je několik. Auto je to prostorné, cenově přijatelné, vypadá opravdu dobře a kromě jiného se také nebojí terénu. Je to dáno tím, že má v první řadě vysoký podvozek. Světlá výška je 220 mm. Nově navíc přibyla v nabídce unikátní motorizace kombinující pohon na LPG a hybrid, kdy zadní nápravu pohání samostatný elektromotor. Takže je to čtyřkolka.
Pokud by ale někomu náhodou nestačily základní off-road dovednosti vozu, řešení existuje. A není nijak drahé. Stojí zhruba deset tisíc.
Video: Hlavní přednosti Dacie Bigster
Specialisté na Porsche i F1
Je to trochu paradox, ale sadu na zvýšení podvozku obsahující v první řadě nové pružiny najdete u německé společnosti H&R Spezialfedern. Jde o specialisty na okruhové závodění, a to včetně těch úplně nejvyšších kategorií, jako jsou seriály DTM, Le Mans nebo dokonce F1. Jejich díly používá pro svá auta třeba i Porsche.
Ale ano, přesně tady najdou to, co potřebují, i majitelé relativně obyčejné Dacie. Nové pružiny zvednou Bigster na přední nápravě o třicet a na té zadní o patnáct milimetrů. Cena takovéto úpravy je 426 eur, ale musíte si ještě zajistit montáž.
Pro úplnost, sada je určená pro základní mild-hybridní čtyřkolku s označením mild hybrid 130 4×4. Takové provedení ale už v nejnovějším ceníku Bigsteru nenajdete, protože v rámci změny modelového roku došlo k úpravě nabídky. Základní dvanáctistovka posílila na 140 koní a místo klasické čtyřkolky nastoupila ta nová hybridní. Povedená motorizace hybrid 155 pak zůstala nezměněna.
Mimochodem, zvýšit podvozek se dá stejným způsobem také pro menší Duster.
Zdroj: Dacia, H&R Spezialfedern