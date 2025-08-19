Na Slovensku aktuálně připravují novelu tamního silničního zákona. Ta bude patrně obsahovat více změn, ale novinka, která vzbudila největší pozornost, se týká přechodů pro chodce. Poslanec Ľubomír Vážny za SMER totiž navrhuje zavedení maximální povolené rychlosti pro chodce. Má to zvýšit bezpečnost.
Půjdeš rychle? Dostaneš pokutu
O novince informují slovenská média, jako například web pluska.sk. Poslanec Ľubomír Vážny přišel s návrhem, který definuje, co přesně je to chůze a tato definice je založená na rychlosti. Jako hranice byla určena rychlost 6 km/h.
Šestikilometrová hranice údajně vychází z horní hranice průměrné rychlosti lidské chůze. Zároveň to má být rychlost, při které je ještě energie v případě nárazu do někoho jiného minimální a tudíž nehrozí zranění.
Ľubomír Vážny tímto nápadem míří nikoliv přímo na chodce, ale především na ostatní účastníky provozu, kteří se po chodnících pohybují na různých koloběžkách, jízdních kolech nebo jiných prostředcích takzvané mikromobility využívajících nějaký pomocný motorek. Ty se umí pohybovat relativně rychle a v případě střetu s někým dalším pak opravdu hrozí zranění.
Podle statistik v Bratislavě za první čtvrtletí roku 2023 bylo takovýchto nehod zaznamenáno deset a jedna skončila tragicky.
Pokud se tento návrh skutečně dostane do novely, bude platit od ledna.
Zdroj: pluska.sk
Komentář: Maximální rychlost chodců jako absurdní nesmysl
Slovensko je v poslední době plné různých hloupých nápadů a tahle novinka mezi ně přesně zapadá. Jde o nedomyšlený nápad, který vzbuzuje řadu otázek. Zejména to, zda policie skutečně bude chodit po chodnících s radarem a měřit a zastavovat chodce, kteří někam spěchají.
Plošná definice chůze podle rychlosti pak také znamená, že teoreticky může dostat pokutu i člověk, který si někde na venkově půjde zaběhat a poběží kdesi za vesnicí po chodníku, přestože na tom stejném chodníku široko daleko nikdo další není.
Pokud má být opravdu cílem regulace provozu po chodnících na věcech spadajících do tzv. mikromobility, pak je mnohem jednodušší stanovit pravidla, za kterých se tyto věci mohou na chodníku používat. Například v Česku platí, že člověk na koloběžce je z pohledu zákona to samé co cyklista. A to mimo jiné znamená, že na chodníku musí koloběžku vést vedle sebe a nesmí na ní jezdit. Ačkoliv na to mnozí kašlou.
Jakub Bartek