Škody i čínské elektromobily ostrouhaly. Oficiálně nejlepším autem Evropy může být Duster nebo laciný Citroën

Anketa Car of the Year 2025 zná své finalisty. Celkově jich je sedm a oproti minulosti převažují auta, která se prodávají se spalovacím motorem. Čistokrevné elektromobily se do finále dostaly pouze dva, auto z čínské produkce se do finále nedostalo ani jedno.

Do aktuálního ročníku této ankety bylo nominováno 42 modelů. Mezi nimi byla i Škoda Superb a Škoda Kodiaq, elektrický Ford Capri, Volvo EX90 nebo čínské modely BYD Seal U a Nio EL8. Do finále ale postoupila spíše levnější auta, která se ve většina pořád vyrábí se spalovacím motorem.

Bude autem roku Dacia?

Konkrétně bude odborná porota ve druhém kole vybírat vítěze z následujících sedmi modelů:





Alfa Romeo Junior

Cupra Terramar

Hyundai Inster

Renault 5/Alpine A290

Citroën C3/ë-C3

Dacia Duster

Kia EV3

Zajímavá na tomto výběru je skutečnost, že pouze Renault 5 a Kia EV3 představují klasické elektromobily postavené na elektrické platformě. Všechno ostatní jsou auta, která se buď v elektrické verzi vůbec nenabízí (Duster, Terramar), nebo se vyrábí se spalovacím motorem i jako elektromobily.

V minulém ročníku bylo ve finále mnohem více klasických elektromobilů a dostal se tam i čínský BYD a v Číně vyráběné Volvo EX30. Autem roku se loni také stal elektromobil, a sice Renault Scénic.

Tři ze sedmi letošních finalistů navíc patří mezi vyloženě levná a jednoduchá auta. Konkrétně je řeč o Hyundai Inster, Citroënu C3 a Dacii Duster.

O vítězi rozhodne odborná porota čítající 60 členů z 23 evropských států. Českou republiku zde zastupuje Jiří Duchoň z časopisu Automobil Revue. Žádného dalšího porotce Česká republika nemá.

Vítěz bude vyhlášen v lednu na Brussels International Motor Show.

Zdroj: Youtube.com

Zdroj: Car of the Year