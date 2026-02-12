Škoda pustila do běžného provozu pestrobarevný elektromobil Epiq. Zákazníci ho vezmou útokem

Pro Škodu Auto jde o klíčový model v nabídce. V té má totiž (kromě spalovacích modelů) aktuálně pouze dvě větší elektrická SUV. Ta nesou jmenovky Elroq a Enyaq, přičemž to bude právě Epiq, jež bude důležitou posilou. Jde o elektrický crossover, který ještě více zpřístupní elektrickou mobilitu a přiláká k značce nové skupiny zákazníků. Epiq se navíc stává základním kamenem plánované strategie Škody Auto, která má za cíl zdvojnásobit do konce letošního roku její plně elektrické portfolio.
K dostání budou tři výkonnostní verze
Škoda Epiq kombinuje kompaktní rozměry s prostorným interiérem a plně využívá novou platformu MEB+. K dispozici bude výhradně s pohonem předních kol, takže zájemci o čtyřkolku zde rozhodně nepochodí. Mezi přednosti se podle výrobce řadí nízká pohotovostní hmotnost (1542 kg) a vysoká energetickou účinnost.
Video: Předpremiéra Škody Epiq
Model Epiq bude dostupný ve třech verzích, které poznáme podle číselných označení 35, 40 a 55. O pohon se postará elektromotor APP290 a základní varianta nabídne skromný výkon 85 kW a LFP baterii s využitelnou kapacitou 37 kWh. Vrchol nabídky naopak přináší solidních 155 kW a hlavně pak baterii typu NMC s využitelnou kapacitou 51,7 kWh. Podle dostupných technických dat vůz nabídne celkem plochou nabíjecí křivku, protože se z 10 na 80 % nabije za 23 minut (platí pro verzi
55).
Palubní nabíječka má u všech verzí výkon 11 kW, ve výbavě se ocitne funkce V2L a nejen na palubě budou přítomny prvky Simply Clever. Mezi ně se řadí například snadno přístupná kompaktní taška pro upevnění nabíjecích kabelů, která se připevňuje k hákům v zavazadlovém prostoru. Chybět nebude ani deštník ve dveřích, držák na parkovací lístky pod čelním sklem a nebo škrabka na led v krytu nabíjecího portu.
Ani po stránce objemu kufru na tom nebude Epiq vůbec zle. Vůz totiž v základním uspořádání pojme až 475 litrů zavazadel a při sklopení druhé řady sedadel se prostor zvětší na 1344 litrů. Velkou změnou je pak to, že Škoda Epiq nabídne na všech čtyřech kolech kotoučové brzdy. Tohle dosud nebylo u elektromobilů na platformě MEB zvykem, protože zadní náprava zde má většinou bubnové brzdy.
A aby byl Epiq ještě bezpečnější, sériově bude vybaven silnou armádou bezpečnostních asistentů. Dá se proto předpokládat, že nejen v této oblasti nastaví nová měřítka, podle kterých se v blízké budoucnosti budou řídit již nějaký čas prodávané modely Elroq a Enyaq. A jak to bude s cenami chystané elektrické novinky?
Na své si přijdou i milovníci sportovního designu
Do prodeje zamíří jako první nejvýkonnější verze s baterií NMC. U té se očekává cenovka kolem 800 tisíc Kč. Naprostý základ nabídky s LFP baterií pak má startovat na částce o sto tisíc nižší. Samozřejmostí bude i katalog příplatků, které Epiqu přidají více stylu a luxusu na palubě. Nabídku obohatí i sportovně laděná verze Sportline, jejíž hlavní dominantou budou 20palcová kola, optický kit karoserie a lehce snížený podvozek.
Zdroj: Škoda Auto