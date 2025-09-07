Škoda představila nový elektrický crossover. Epiq má zaujmout designem i cenou

Automobilka představení Epiqu uvedla s tím, že jde o model, který už plně využívá designový jazyk Škoda Modern Solid, kombinující minimalistický exteriér s funkčním interiérem.
„S modelem Epiq děláme další krok k tomu, aby se elektromobily staly praktickou a atraktivní volbou pro každodenní řidiče,“ uvedl k novince předseda představenstva automobilky Klaus Zellmer.
Vůz, který má délku 4,1 metru, nabízí zavazadlový prostor o objemu 475 litrů a dojezd až 425 kilometrů, se má začít vyrábět v roce 2026. V Česku jeho výroba ale probíhat nebude, koncern uvedl, že stejně jako jiné elektrické vozy ho bude mít na starost závod Navarra ve Španělsku.
Cena základní verze by se měla pohybovat kolem 25 000 eur, což je v přepočtu o něco víc než 600 tisíc korun.
