Menu Zavřít

Škoda Favorit je nejdůležitější české auto, rozhodl britský časopis

Retro
Jan Markovič
10.08.2020
přidejte názor
Všechny fotografie

  • Britský magazín Autocar hledal ta nejdůležitější auta pro státy, které je vyrábějí

  • Zvolil i auto podstatné pro českou motoristickou historii – Škodu Favorit

  • Ta se tak dostala do společnosti Mini Cooperu, Citroënu 2CV nebo Volkswagenu Brouk

Britský magazín Autocar se rozhodl sestavit přehled nejdůležitějších aut historie podle zemí vzniku. Vždy pro jednu zemi jeden model. Podle redakce nebyla nominace aut vůbec jednoduchou záležitostí a výsledný přehled lze pohodlně zpochybnit. I tak je ale zřejmé, že jde o vozy, které byly ve vývoji automobilového průmyslu v dané zemi důležité.

Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images

Za Českou republiku se do výběru dostala Škoda Favorit. Podle Autocaru jde o auto, které pomohlo ukončit od války trvající potíže naší automobilky a posunout ji do nové éry. Zdůraznil design od Bertoneho i pohon předních kol. Favorit byl zkrátka na míle vzdálený tomu, co socialistická automobilka do té doby stavěla.

„Favorit vypadal na pořádný průšvih,“ vzpomíná konstruktér Petr Hrdlička
Přečtěte si také:

„Favorit vypadal na pořádný průšvih,“ vzpomíná konstruktér Petr Hrdlička

Volkswagen převzal vládu nad Škodou v polovině životního cyklu Favoritu. Felicie pak byla jen Favorit s hezčím designem. Byl to začátek něčeho velkého a dnes jsou některé škodovky považované za lepší vozy než Volkswagen, se kterým sdílí techniku,“ napsal Autocar.

Favorit se tak ocitl ve společnosti dalších významných aut. Pro Francii vybral Autocar Citroën 2CV, který pomohl rozhýbat poválečnou generaci, podobně jako Volkswagen Brouk v Německu nebo Fiat 500 v Itálii. Pro Japonce je to zase Toyota Corolla, nejprodávanější auto světa, a pro Číňany Qoros 3 – první model z této země, který při crash testu Euro NCAP získal pět hvězd.

Všechna auta, která Autocar vybral, najdete v přiložené fotogalerii:

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Volvo ES90, první jízdní dojmy: Uklidňující elektromobilita, když si zvyknete na pár drobností

Včera

Katastrofa v Le Mans 1955: Během legendárního závodu vyhaslo 84 životů

6. 3. 2026

V Evropě začíná přísný dohled nad prodejci ojetých vozidel. Něco takového by v Česku neprošlo

6. 3. 2026

Diblíci na československém trhu: Devět nejmenších automobilů nejen pro obyčejné lidi

5. 3. 2026

Policie chtěla jít ekologii naproti. Elektrická auta v jejím vozovém parku ale totálně selhala

4. 3. 2026

Bazarníkům dvě třetiny lidí nevěří. A oprávněně, protože třetina prodejců přiznává, že zákazníky šidí

3. 3. 2026

Nejen český lid vesnický může jásat. V akci je teď k mání výborné SUV s plnou výbavou a silným motorem za cenu litrové Fabie

2. 3. 2026

Tak takovéto „simply clever“ mohou v Boleslavi závidět. Test Volkswagen Caddy Flexicab 2.0 TDI 4Motion

27. 2. 2026

Němci otestovali 16 letních pneumatik. Za pozornost stojí jen tři značky a my vám je prozradíme

27. 2. 2026

Vezeme vám zboží: Příběhy jedenácti poválečných dodávek československých i dovážených typů

Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK