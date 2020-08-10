Škoda Favorit je nejdůležitější české auto, rozhodl britský časopis

Britský magazín Autocar se rozhodl sestavit přehled nejdůležitějších aut historie podle zemí vzniku. Vždy pro jednu zemi jeden model. Podle redakce nebyla nominace aut vůbec jednoduchou záležitostí a výsledný přehled lze pohodlně zpochybnit. I tak je ale zřejmé, že jde o vozy, které byly ve vývoji automobilového průmyslu v dané zemi důležité.Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images
Za Českou republiku se do výběru dostala Škoda Favorit. Podle Autocaru jde o auto, které pomohlo ukončit od války trvající potíže naší automobilky a posunout ji do nové éry. Zdůraznil design od Bertoneho i pohon předních kol. Favorit byl zkrátka na míle vzdálený tomu, co socialistická automobilka do té doby stavěla.
„Volkswagen převzal vládu nad Škodou v polovině životního cyklu Favoritu. Felicie pak byla jen Favorit s hezčím designem. Byl to začátek něčeho velkého a dnes jsou některé škodovky považované za lepší vozy než Volkswagen, se kterým sdílí techniku,“ napsal Autocar.
Favorit se tak ocitl ve společnosti dalších významných aut. Pro Francii vybral Autocar Citroën 2CV, který pomohl rozhýbat poválečnou generaci, podobně jako Volkswagen Brouk v Německu nebo Fiat 500 v Itálii. Pro Japonce je to zase Toyota Corolla, nejprodávanější auto světa, a pro Číňany Qoros 3 – první model z této země, který při crash testu Euro NCAP získal pět hvězd.