Škoda Fabia má problém, a to velký. Koncem května se u nás začne prodávat MG3, které nabídne nízkou spotřebu, skvělou dynamiku a sedmiletou záruku

Automobilka MG na ženevském autosalonu představila nový malý hatchback MG3. Celé označení zní MG3 Hybrid Plus. Z toho je zřejmé, že jde o hybridní automobil. Čínsko-britská automobilka rozhodně nemá s tímto vozem malé ambice, protože podle tiskové zprávy vůz míří na nejvyšší příčky co do prodejnosti mezi podobně malými hatchbacky. To v našich končinách znamená, že by se v ohrožení mohla ocitnout i tolik populární Fabia.

MG zatím neoznámilo, kolik bude tahle malá novinka stát. Očekávat bychom měli rozumné částky, ale uvidíme. Pokud jde o ostatní stránky věci, MG3 toho nabízí opravdu hodně.

Hodně rychlý hybrid

Předně je to hybridní pohon kombinující benzinovou patnáctistovku, hnací elektromotor a ještě jeden elektromotor fungující jako generátor elektrické energie. Podobné uspořádání známe z plug-in hybridu MG EHS. Systémový výkon činí 195 koní, což udílí malému hatchbacku zajímavou dynamiku. Sprint na 100 km/h proběhne za osm sekund.

Převodovka je automatická a má jenom tři stupně. To je dáno tím, že v rychlostech do 80 km/h by vůz měl jezdit pouze na elektromotor. Uspořádání celého hybridního systému pak umožňuje nejrůznější režimy fungování, pro uživatele ale bude důležitá spotřeba. Ta kombinovaná by měla být 4,4 l/100 km.

MG3 je hatchback dlouhý 4,1 m, takže to není úplně malé auto. Elektrifikovaný pohon si vybral daň v podobě malého zavazadelníku, který nabízí pouze 293 litrů. Fabia disponuje objemem 380 l. Výbava bude velmi bohatá. Standardem je dvojice displejů, navigace nebo klimatizace, ve vyšších výbavách nebude chybět syntetická kůže, parkovací kamery, asistenční systémy MG Pilot a tak podobně.

Ceník zatím zveřejněn nebyl, prodej na českém trhu odstartuje na přelomu května a června.