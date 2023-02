Škoda chce spolu s Alešem Zbořilem vymýtit mýty o elektromobilitě. Možná to není úplně ideální cesta (komentář)

Škoda odstartovala seriál videí zaměřených na propagaci bateriových vozů. Hlavní tváří se stal Aleš Zbořil, kterého mnozí znají především díky pořadu AZ-kvíz. Právě Aleš Zbořil bude „bořit“ mýty o elektromobilitě. Aktuálně vyšel první díl založený na komentáři, podle kterého „elektromobily nikam nedojedou“. Video najdete pod článkem.

Video zábavnou formou připomíná základní skutečnosti: Moderní elektromobil už má velmi použitelný dojezd a infrastruktura nabíjecích stanic je i v našich končinách mnohem hustší, než si mnozí pořád myslí. Pokud tedy někdo tvrdí, že elektromobily „nikam nedojedou“, možná to snad už není ani mýtus, ale spíše očividný nesmysl.

Škoda tímto navazuje na loni zveřejněné video, ve kterém hrál hlavní roli pro změnu Leoš Mareš. Také on v zásadě vyvracel mýty o elektromobilitě a vysvětloval základní pojmy. Na mýty o elektromobilitě pak měl nedávno zaměřenou svou kampaň také třeba Ford.

Nebylo by lepší raději zdůrazňovat výhody?

Vyvracení mýtů má jednu nevýhodu. Na začátku upozorníte na negativní sdělení, čímž ho vlastně dostáváte do povědomí dalších lidí. Zároveň se také vystavujete riziku, že ono sdělení dostatečně přesvědčivě nevyvrátíte. Vidět je to i na tomto škodováckém videu. Jakkoliv je asi zjevné, co tím Škoda chtěla říci, skeptické zákazníky, případně „hejtry, kteří by měli jít do p…, ehm, do Pekla“, jak se ve videu (s nadsázkou) říká, téměř jistě nepřesvědčí.

Slečna Táňa sice dojela do cíle bez nabíjení, ale jela sama, jak rychle jela, to nevíme, jela v čepici a v kabátu, takže asi moc netopila… Je hezké, že Enyaq zvládl 200 km, ale běžný zákazník si automaticky doplní, že když si natankuje svůj starý diesel, zvládne násobně více.

Strategie bourání mýtů tak nějak podvědomě vybízí ke srovnávání se současnými spalovacími vozy, které dnešní elektromobily prostě vyhrát nemohou. Rozhodně ne v případě dojezdu. A pokud snad ano, ihned nastoupí argument ceny. Táňa měla schopný elektromobil, jenže ten stojí 1,7 milionu. Úsměvné detaily, jako třeba když Škoda na začátku videa ukazuje dojezd 478 km, ale přitom má auto klimatizaci raději vypnutou, ponechme stranou.

Možná je to jen můj osobní pocit, ale v taktice bourání mýtů vidím i určitou osobní rovinu. Spousta lidí z naprosto pochopitelných důvodů elektromobily nechce. Mají pocit, že jim je úřady tlačí, dobíjení je pro ně složité a ta auta jsou prostě drahá. Nevyhovují jim. Pak přijde někdo, kdo ve videu tvrdí, jak je „v komentářích dusno“ a že je „nutné pročistit vzduch“. O „hejtrech“ už řeč byla. Vůbec bych se nedivil, kdyby si to někdo vyložil stylem „když odmítáš elektromobily, jsi něco méně“. Elektromobil není stejné auto, na jaké jsme byli zvyklí. Vyžaduje od zákazníků jiný přístup, změnu chování, jiné zacházení. Podobná videa se ho snaží vykreslit jako auto zcela srovnatelné s auty osazenými spalovacími motory, ale všichni víceméně tuší, že to tak úplně není pravda.

Nabízí se otázka, zda by místo vyvracení mýtů a připomínání jasných nesmyslů nebylo lepší upozorňovat na vrozené výhody elektromobilů, jako je komfort, lepší dynamika, někdy nižší provozní náklady, záchrana při výpadku proudu nebo třeba možnost (po patřičných investicích) dobíjet baterie zdarma ze solárních panelů. Prostě ukázat, že existují oblasti, ve kterých je elektromobil objektivně lepší. Ony tam jsou, jen se neustále mluví o nevýhodách.

Nenadělají podobná videa nakonec více škody než užitku? Kdo alespoň trochu o elektromobilu uvažuje, ten moc dobře ví, že tvrzení „nikam to nedojede“ je dnes naprosto absurdní. Tahle videa vezmou útokem především „hejtři“. A pan Aleš možná nakonec tu atmosféru v komentářích zas tak moc nepročistí.