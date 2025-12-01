Menu Zavřít

Šidit, svařovat totálky, kitovat a stáčet tachometry aneb v kůži polského autobazaru. Vyzkoušet pochybné praktiky si teď může každý

Jakub Bartek
01.12.2025
Naštěstí se v tomto případě tyto praktiky provádí jen virtuálně. Z Polska míří na trh počítačová hra, se kterou by vlastně mohla být celkem legrace. 

V automobilovém světě kolují historky o tom, jak zejména v Polsku jsou tamní bazarníci schopní z nabouraných vraků stvořit auto „po doktorovi, v zimě nejeté, ve stavu, kdy stačí sednout a jezdit“. Nakonec se ukáže, že auto vzniklo ze dvou kusů a že to asi s bezpečností nebude tak úplně to pravé. Nejde ale samozřejmě jen o Polsko. I jinde v Evropě se vesele stáčí tachometry a upravuje se historie vozidel. Pokud jste si vždycky chtěli vyzkoušet, jak se takovéto praktiky provádí, brzy přijde vaše šance. 

Na trh totiž míří herní simulátor, ve kterém bude vaším úkolem přesně výše popsané. Budete muset šidit zákazníky, nakupovat vraky, opravovat je, kitovat lopatou, svařovat a tak podobně. Však se koukněte na video, kterým se chystaná hra prezentuje: 

Video: V kůži polského pochybného bazaru

Zdroj: Youtube.com

Jmenuje se Totally Legit Wheeler Seller 

Chystanou hru připravilo polské herní studio Sombrero Labs, které ji na oficiálním webu prezentuje následovně: „Veďte vlastní pochybný autobazar! Nakupujte levně, opravujte a prodávejte se ziskem. Smlouvejte o cenách, snižujte počet najetých kilometrů a staňte se králem pochybných obchodů. Pokud jste někdy snili o prodeji zrezivělého pekáče za tisíc dolarů, teď je ta správná chvíle.“ 

Zatím ještě nebylo oznámeno, kdy přesně tato originální počítačová hra bude k dispozici, ale mělo by to být brzy. Zároveň se zatím nepočítá s tím, že by měla zamířit také na herní konzole. 

Mimochodem, příběh, který budete ve svém pochybném autobazaru tvořit, není úplné sci-fi. V minulosti jsme o takových věcech psali. Nebylo to přímo v kontextu Polska, ale šlo o Rusko. Tamní umělci opravovali Amarok po nárazu do stromu, ze tří Octavií udělali jednu „jako novou“ nebo opravili Škodu Yeti po nárazu do návěsu. Minimálně v některých případech ale šlo o opravy, které si přáli samotní majitelé vozu. 

Zdroj: Sombrero Labs

