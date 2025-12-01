Šidit, svařovat totálky, kitovat a stáčet tachometry aneb v kůži polského autobazaru. Vyzkoušet pochybné praktiky si teď může každý

V automobilovém světě kolují historky o tom, jak zejména v Polsku jsou tamní bazarníci schopní z nabouraných vraků stvořit auto „po doktorovi, v zimě nejeté, ve stavu, kdy stačí sednout a jezdit“. Nakonec se ukáže, že auto vzniklo ze dvou kusů a že to asi s bezpečností nebude tak úplně to pravé. Nejde ale samozřejmě jen o Polsko. I jinde v Evropě se vesele stáčí tachometry a upravuje se historie vozidel. Pokud jste si vždycky chtěli vyzkoušet, jak se takovéto praktiky provádí, brzy přijde vaše šance.
Na trh totiž míří herní simulátor, ve kterém bude vaším úkolem přesně výše popsané. Budete muset šidit zákazníky, nakupovat vraky, opravovat je, kitovat lopatou, svařovat a tak podobně. Však se koukněte na video, kterým se chystaná hra prezentuje:
Video: V kůži polského pochybného bazaru
Jmenuje se Totally Legit Wheeler Seller
Chystanou hru připravilo polské herní studio Sombrero Labs, které ji na oficiálním webu prezentuje následovně: „Veďte vlastní pochybný autobazar! Nakupujte levně, opravujte a prodávejte se ziskem. Smlouvejte o cenách, snižujte počet najetých kilometrů a staňte se králem pochybných obchodů. Pokud jste někdy snili o prodeji zrezivělého pekáče za tisíc dolarů, teď je ta správná chvíle.“
Zatím ještě nebylo oznámeno, kdy přesně tato originální počítačová hra bude k dispozici, ale mělo by to být brzy. Zároveň se zatím nepočítá s tím, že by měla zamířit také na herní konzole.
Mimochodem, příběh, který budete ve svém pochybném autobazaru tvořit, není úplné sci-fi. V minulosti jsme o takových věcech psali. Nebylo to přímo v kontextu Polska, ale šlo o Rusko. Tamní umělci opravovali Amarok po nárazu do stromu, ze tří Octavií udělali jednu „jako novou“ nebo opravili Škodu Yeti po nárazu do návěsu. Minimálně v některých případech ale šlo o opravy, které si přáli samotní majitelé vozu.
