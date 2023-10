Sbírka bondovských automobilů, motorek i vrtulníků míří do Prahy. Hračky agenta 007 zde představila bývalá bond girl

Do Prahy míří výstava Bond in Motion nabízející nejrůznější automobily, motocykly a jiné stroje, které sehrály svou roli v populárních bondovkách. Zájemci si na otevření musí ještě chvíli počkat, aktuálně byl ale spuštěn prodej vstupenek a také proběhla úvodní tisková konference. Tu kromě bondovského Astonu Martin V8 doprovodil také britský velvyslanec a herečka Maryam d'Abo, bývalá bond girl.

Výstava Bond in Motion se stěhuje do Prahy z Belgie. Nabízí celkem pětasedmdesát exponátů (téměř polovina budou auta) mapujících šedesátiletou historii těchto kultovních filmů. Fanoušci si budou moci prohlédnout třeba obojživelný Lotus Esprite Turbo, Aston Martin V8, BMW Z8 nebo Aston Martin DB5 či DB10. K vidění pak bude i filmový Aston Martin DBS z Casino Royale, který se při natáčení opravdu proháněl ulicemi Prahy. Samozřejmě nebudou chybět ani auta padouchů, což tradičně znamená přítomnost automobilek Jaguar a Land Rover.

Kromě toho sbírka nabídne také motocykly, lodě, letadla, vrtulníky nebo i violoncello, na kterém jezdil Timothy Dalton a Maryam d'Abo ve filmu Dech života. Bývalá bond girl tuto scénu při tiskové konferenci v Praze zmínila a zavzpomínala, že při natáčení musela upravené filmové violoncello, respektive obal na violoncello, řídit ona a že to bylo dost obtížné, protože se pořád stáčelo na stranu, kde seděl Timothy Dalton. Několik pokusů údajně mále skončilo nehodou.

Začínáme 9. prosince

Výstava Bond In Motion proběhne v pavilonech B a C na pražském výstavišti, přičemž pavilony budou spojeny skleněným tunelem. Exkluzivní otevření výstavy proběhne 007. prosince v rámci exkluzivního galavečera, další den bude vyhrazen pro média. Oficiální otevření pro veřejnost je naplánováno na 9. prosince.

Výstava bude přístupná vždy od úterý do neděle, základní vstupné 445 Kč přes týden a 495 Kč od pátku do neděle. V Křižíkovo pavilonech bude bondovská expozice přístupná do konce března 2024.