Roky převážel stovky lidí. Narazili jsme na zapomenutý přívěs Karosa B 40, bohužel je v hodně špatném stavu

Přívěsy B 40 se ve Vysokém Mýtě začaly vyrábět v roce 1953 a výroba zde pokračovala minimálně další čtyři roky. Vzniklo zde téměř 600 kusů. Následně byla výroba přesunuta do pražských Letňan do podniku Rudý Letov, kde pokračovala až do roku 1964. Přesný počet dokončených exemplářů není znám.
Byl to každopádně populární model, který byl určený ke zvýšení kapacity autobusu Škoda 706 RO. Používal se ale i u následujícího modelu 706 RTO a v některým městech se zapřahal i za trolejbusy.
Mezi modely z Vysokého Mýta a z Letňan byly rozdíly v kapacitě. Ten z Karosy nabízel 23 míst k sezení a 17 ke stání. „Letňanský“ měl 26 míst k sezení. Míst pro stání ale bylo jen třináct.
Z přívěsu úl
My jsme na torzo B 40 narazili náhodou v jednom z cípů Českého středohoří. Podle vyjádření místních už dlouho slouží jako včelí úl, proto se k němu ale v současné době nedá dostat blíž.
Každopádně je jasné, že se už zřejmě nikdy nerozjede. Je ve stavu, kdy by se víceméně musely vyměnit všechny díly.