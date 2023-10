Říjen a listopad přináší nejvyšší riziko srážky auta s divočákem. Za odvoz zvířete může řidič dostat až dva roky

Přicházející podzim znamená pro řidiče hned několik výzev. Čím dál chladnější počasí začne čím dál více ovlivňovat chování automobilů na letních pneumatikách, na okreskách se začnou objevovat kluzká místa daná kombinací vlhka a třeba spadaného listí, více se objevují mlhy a viditelnost může být horší. Zároveň také roste riziko střetu se zvěří, zejména s divokými prasaty.

Podle webu srazenazver.cz monitorujícího místa, kde ke střetům se zvířaty dochází, jsou právě říjen a listopad nejrizikovějšími měsíci z pohledu srážky s divokým prasetem. Každý rok však dojde až k 15 tisícům střetům, přičemž nejčastěji autům zkříží cestu srnec obecný.

Pozor na pytláctví

Pokud ke srážce dojde, řidič by měl vždy volat policii. Ta většinou kontaktuje mysliveckou správu, která mrtvé zvíře odklidí. Platí to i tehdy, pokud je zvíře zraněné. Jakkoliv s ním manipulovat může být nebezpečné. Řidiči by každopádně neměli odvážet sraženou zvěř z místa nehody. V takové chvíli lze na jejich jednání pohlížet jako na pytláctví a za to hrozí až dva roky vězení.

Jak upozorňuje pojišťovna Uniqa, srážek se zvěří přibývá a jedním z důvodů je také to, že se zvířata pohybují blíže domům a některá se nebojí ani měst. „Poslední 3 roky srážky našich klientů v autech se zvěří rostou každoročně o zhruba 8 až 12 %. Velké množství srážek je v poslední době poblíž obcí, anebo i přímo v obcích, například na náměstí poblíž centrálních parčíků nebo v udržovaných zelených pruzích u silnic. Nejvíce jich registrujeme ve středních Čechách a na Vysočině. I v Praze máme hodně případů, například z okolí Klánovického lesa,“ uvedla tisková mluvčí skupiny Uniqa Eva Svobodová.

Určitě stojí za připomenutí, že škody způsobené střetem se zvěří jsou kryté havarijním pojištění. Pokud při srážce vznikne i jiná škoda, například na dalším autě nebo na dopravním značení, řeší se událost z povinného ručení auta, které tuto kolizi způsobilo. Nastane-li kolize s domácím zvířetem, odpovídá za jeho pohyb na vozovce podle občanského zákoníku držitel nebo chovatel.