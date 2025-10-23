Řidička uvízla na železničním přejezdu, rychlík ji minul jen o kousek

Situaci z jihu Čech zachytilo video, které nyní koluje po sociálních sítích. Řidičku v bílé Dacii ukazuje už ve chvíli, kdy bliká červené výstražné světlo, zatím ale nejsou dole závory.
Ty se spustí až za chvilku. Žena mezitím z auta vystupuje, celkem v klidu se podívá, jak daleko je přijíždějící rychlík a s autem popojede o kus dopředu. Díky tomu ji rychle jedoucí vlak nezachytí.
Podle webu Novinky.cz žena doplatila na to, že se za přejezdem kvůli rekonstrukci vozovky změnilo dopravní značení a proto se tam vytvořila kolona. Žena zřejmě doufala, že se ostatní auta rozjedou a proto na přejezd vjela. Jenže tam uvízla.
Podle webu se už situací zabývají i policisté. „Po uveřejnění videa případ řeší českobudějovičtí policisté,“ potvrdila Novinkám mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.
I na takové riskantní chování některých řidičů upozorňuje kampaň, kterou letos v únoru spustila Správa železnic. Nazvala ji Budeš nám chybět a varuje v ní, že loni zemřelo na železnici zbytečně 204 lidí.