Řidiči, držte si klobouky. V nadcházejícím roce se změní řada věcí. Víme, které to budou

Rok 2026 se nezadržitelně blíží a s tím pro řidiče přichází také několik důležitých změn. Týkají se řidičských průkazů, lékařských prohlídek, povinného ručení nebo třeba dálničních známek. O co přesně jde?
O 30 % dražší denní sazba za nepojištěné vozidlo
Povinné ručení musí mít sjednáno každý provozovatel motorového vozidla, které není trvale ani dočasně vyřazeno z registru. Tato povinnost se vztahuje jak na vozidla běžně užívaná, tak na ta, která stojí dlouhodobě odstavená. Výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou registrační značky uloženy v depozitu.
Vyhnout se povinnému ručení se nevyplácí: kromě možné pokuty až 50 000 Kč hrozí také povinnost hradit příspěvek do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Jak upozorňuje tisková mluvčí online srovnávací služby rixo.cz Andrea Brádlerová, právě tyto denní sazby za každý den, kdy vozidlo není pojištěné, se od 1. ledna 2026 výrazně zvýší: „V průměru půjde o zhruba 30 %. Konkrétní výše příspěvku se odvíjí od objemu motoru. U osobních automobilů se bude nově pohybovat mezi 81 a 109 Kč za den (oproti současným 30–93 Kč), u motocyklů pak mezi 6 a 32 Kč za den (nyní 4–25 Kč),“ uvádí.
Lékařské prohlídky od 70 let
Od roku 2026 se posouvá hranice pro první povinnou lékařskou prohlídku. Povinné prohlídky řidičů se přesouvají z dnešních 65/68 let na 70 let, následně zůstává dvouletý interval. Systém sankcí za nesplnění povinnosti se nemění. Do konce roku 2025 platí dosavadní režim.
Kromě toho také vstupuje v platnost změna, podle které už tito řidiči nebudou muset mít u sebe potvrzení od lékaře. Pozor, tohle bude platit ale až pro nově provedené posudky od ledna 2026. Posudky provedené dříve v systému policie neuvidí a lidé je proto u sebe budou muset mít do doby, dokud nezískají posudek nový. Více jsme na toto téma psali v článku níže:
Noví řidiči mohou za volant hned i bez řidičáku
Velká změna čeká čerstvé absolventy autoškol. Doposud mohli začínající řidiči vyrazit na první samostatnou jízdu teprve ve chvíli, kdy jim úřad vystavil kartičku řidičského průkazu. Novinkou pro rok 2026 bude možnost řídit bez nutnosti čekání „na řidičák“. Každý úspěšný absolvent závěrečných zkoušek bude moct na cestu vyrazit hned, jak bude zapsán do registru řidičů. O první řidičský průkaz bude navíc možné nyní požádat online prostřednictvím Portálu dopravy nebo Portálu občana.
Dálniční známky zdraží
Roční známka pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t se spalovacím motorem vzroste od roku 2026 z 2440 na 2570 Kč (+130 Kč). Měsíční zdraží z 460 na 480 Kč (+20 Kč), desetidenní z 290 na 300 Kč (+10 Kč) a jednodenní z 210 na 230 Kč (+20 Kč).
Zdražení se mírně dotkne i zvýhodněných kategorií (biometan, CNG/LNG, plug-in hybridy do 50 g CO₂/km). Elektro a vodík zůstávají osvobozeny. Další podrobnosti o dálničních známkách si můžete přečíst v článku níže:
Zdroj: MDČR, Rixo