Renault představil armádní speciál. Poslouží jako velitelské středisko pro ovládání dronů

Velitelské vozidlo pro ovládání dronů má označení 4 Troop a jeho poznávacím znamením je matně hnědý lak karoserie, ochranné kryty hlavních LED světlometů, terénní pneumatiky a zakázkový střešní nosič pro upevnění ovládacího hardwaru. Skutečná změna se ale skrývá pod karoserií, kde se angažovala francouzská firma Thales.
Ta se zaměřuje na letecký, zbrojní a obranný průmysl a nainstalovala zde svou platformu Combat Digital Platform. Tím tohle luxusní SUV proměnila v
mateřskou loď pro drony. Elektrifikovaná platforma navíc přináší hybridní pohon s dlouhým dojezdem a diskrétní tichý pohyb vozidla.
Vojenský bude i Trafic
Výhodou elektrifikované platformy je možnost napájet externí zařízení (V2L) a vojenskému Rafale samozřejmě nechybí ani pohon všech kol. V jeho výbavě se nachází pokročilé senzory, zabezpečené taktické připojení, systém disponuje rozsáhlými možnostmi zpracování dat a podporou rozhodování, o kterou se stará AI. Mobilní velitelské centrum může být v kontaktu se všemi zapojenými složkami a koordinovat jejich úkony pomocí integrované techniky právě od společnosti Thales.
Využívaná komunikační platforma Combat Digital Platform a všechna kyberneticky bezpečná digitální řešení fungují na standardech ozbrojených sil. Krom toho Renault současně pracuje na vojenských verzích modelů Trafic a Master, které dostanou stejnou armádní techniku.
Renault uvádí, že civilní platforma snižuje logistickou a údržbářskou zátěž armády, protože flotila se může přímo napojit na stávající servisní a poprodejní sítě.
Zdroj: Renault