Test Renault Austral: Fakt chcete opět škodovku?

Pokud hledáte středně velké SUV s délkou kolem 4,5 metru, velmi rychle zjistíte, že v tomhle segmentu je skutečně nabito. Můžete sáhnout po Toyotě RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Peugeot 3008 a celé řadě dalších velmi dobrých SUV. Každý výrobce tu má želízko v ohni, každý udělá, co bude v jeho silách, aby si získal vaši přízeň.
Samotný Renault v této délce má dvě SUV – Arkanu a dnes testovaný Austral. Samozřejmě jde o dvě rozdílná auta spadající do dvou různých segmentů, lišících se komfortem, výbavou, ale především cenou.
Video: Uvedení modelu na trh
Na příkladu s Arkanou je vidět, že délka už dávno není to, co určuje segment. Tak jako zmíněná Arkana je protáhlejší Captur, Austral má za sourozence delší Espace a elegantnější a exkluzivnější Rafale. Ale i Austral má hodně co nabídnout – krásný design, zajímavou pohonnou jednotku a další speciality, jako je třeba možnost natáčení zadní nápravy nebo fantastické prostředí infotainmentu. Ale hlavně tichou a komfortní jízdu prakticky na úrovni prémiového segmentu.
Když koukám na fotky „původního“ Australu, který působí tak trochu těžkopádně oproti tomuto elegantnímu modrozelenému krasavci, říkám si, jestli to takhle hezké nešlo udělat rovnou. Nová menší světla, navíc s LED matrix technikou, vzhledu velmi prospěla. Komplikovaná 3D maska s logem je doplněna o nelakovanou spodní část nárazníků a na bocích září světla denního svícení. Facelift přinesl kromě vizuálních změn i vylepšení jízdního zážitku. Podvozek je nyní komfortnější a zlepšila se i akustika interiéru díky instalaci vrstvených skel.
Hybridní tříválec na scéně
Pod kapotou se skrývá další zajímavost, kterou v jiných vozech než trojici Espace, Rafale a Austral mít nemůžete. Pod označením full hybrid E-Tech 200 se ukrývá pohon, který kombinuje tříválcový turbomotor se dvěma elektrickými motory. O součinnost se stará (známá) multimodová převodovka, která má dva rychlostní stupně pro elektromotor a čtyři pro spalovací motor. Jde o stejnou převodovku, jakou najdete v ostatních hybridech značky Renault.
Elektronika se stará o to, že benzínový motor s 96 kW (130 koňmi) a 205 Nm při 1750 otáčkách je, pokud možno, co nejlépe zkombinován s 50kW hlavním elektromotorem a 25kW startér-generátorem. Dohromady tak soustava dává 150 kW, resp. těch 200 koní, které má model v názvu. Zajímavá je dynamika 8,4 vteřiny na sto, ale hlavně spotřeba paliva, kterou výrobce udává 4,7 litru na sto km s dojezdem 1100 km na jednu nádrž. Realita byla do 6 litrů na sto km mimo město a do 7 litrů na dálnici. Konec teorie, jdeme jezdit.
Hbitý jako malé auto
Usedám dovnitř – Renault si dává velmi záležet na vnímané kvalitě a interiér působí velmi hodnotně. Mohutná středová konzole, velké displeje, příjemný volant s alcantarou, stejným materiálem čalouněné dveřní panely a části palubní desky, ambientní osvětlení a skvělá sedadla. To všechno působí až prémiově a na svezení se těším.
Probouzím hybridní jednotku a Austral se neslyšně pohne vpřed. Po pár metrech si všímám jedné technické zajímavosti – řízení zadních kol v závislosti na natočení volantu. To v nízkých rychlostech pomáhá s manévrovatelností tím, že snižuje poloměr otáčení na úroveň malého Clia. Ve vyšších rychlostech se kola natáčejí ve stejném směru jako přední a pomáhají se stabilizací auta.
Při rychlém natočení volantu při pomalé jízdě je až neuvěřitelně cítit, jak zadní část vozu jede opačným směrem, přestože to natočení zadních kol je jen do 5 stupňů. Je to velmi zajímavé a je to za příplatek 40 tisíc. Jakožto šetřílek si ale myslím, že bych se bez toho dokázal ve svém případném Australu obejít, protože nabízí spoustu jiných zajímavostí.
Jízdní dojmy a komfort
Hbitě se proplétám Prahou, elektromotor okamžitě reaguje na pokyny plynu a občas se zpod kapoty ozve lehké vrnění. To se vzbudil tříválec a buď pohání kola, nebo generuje elektrickou energii – většinou ale obojí. Při samotném generování jej elektronika drží v relativně nízkých otáčkách a občas je slyšet lehké dunění.
Při normální jízdě si troufám říct, že o lichém počtu válců prakticky nebudete vědět. Ta síla turbomotoru od nízkých otáček prospívá akustice, zrychlila se doba, s jakou rychlostí se motor připojí a dodává svou sílu, ale i rozsah využitelných otáček, protože převodovka má jen čtyři rychlostní stupně pro spalovací motor.
Oddělené řazení rychlostí pro spalovací motor a elektromotor má jednu velkou přednost oproti řešením s umístěním elektromotoru mezi spalovací motor a převodovku. Tou je okamžitá reakce na plyn a řazení bez přerušení tahu. Tím, že elektrický motor je vždy připojen přes jeden ze dvou převodů, má multimodová převodovka čas vyřešit převod pro spalovací motor, případně jej i probudit ze spánku. To má na reakce a plynulost dost podstatný vliv.
Další oblastí, kterou je třeba pochválit, je akustika a komfort. Auto je uvnitř velmi tiché, neproniká dovnitř ani zvuk z motoru, ani od kol, při vysokých rychlostech je slyšet jen lehce vzduch kolem karoserie. I na největších 20palcových kolech se podvozek pere statečně i s těmi nejhoršími silnicemi a běžné nerovnosti se ozvou jen vzdáleným zvukem. Opravdu chválím, jak hezky se Austral chová.
Prostor a praktičnost
Dalším velkým plusem jsou o 16 cm posuvná sedadla, která umí zvětšit objem kufru v rozmezí 527–657 litrů. Za sedadly je ale bohužel z mého pohledu největší neduh tohoto auta. Ten kufr od pohledu na 500 litrů nevypadá. Proč? Protože pod podlahou je spousta místa, ale díky umístění 12V akumulátoru je místo jen stěží využitelné (viz foto). Chápu, že se pod přední kapotu prostě nevešel, ale tohle umístění není úplně praktické.
Austral za milion
Na závěr zmíním fantastický infotainment, který běží na Google Automotive. Vestavěné Google Mapy s možností přihlásit svůj Google účet činí zrcadlení telefonu prakticky zbytečné. K tomu nabízí Austral možnost autorizace řidiče na základě obličeje, skvěle fungující LED matrix světlomety, dobře hrající audio, masážní sedadla, obří panoramatickou střechu s roletou nebo isofix na předním sedadle. Je toho skutečně hodně a Austral potěší vlastně i cenou.
Základní cena je 724 tisíc, nejlevnější verze s 200koňovým hybridem stojí 760 tisíc, což jsou za takhle velké hybridní auto super peníze. Námi testovaná verze Esprit Alpine je v ceníku za 889 tisíc, konkrétně náš kus vybavený prakticky všemi příplatky pak vyšel na cenu kolem milionu korun. I to je pořád hodně zajímavá cena. Fakt chcete ten Karoq, který je citelně menší, nebo Kodiaq, který je o dost dražší?
|+ komfort podvozku, chování hybridu, infotainment, vzhled, celkově povedené auto
|– špatně využitelný prostor pod dnem kufru, tvrdší loketní opěrka
Zdroj: autorský text