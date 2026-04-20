Rakousko chce kvůli ropné krizi omezit dálniční rychlost na 100 km/h. Tamní autoklub vysvětluje, proč je to nesmysl

Roman Havlín
20.04.2026
Autor: Tiskový servis Asfinag

Vzhledem k současné debatě o cenách pohonných hmot se v politické i veřejné diskusi opakovaně zmiňují různá opatření, a to včetně snížení obecného rychlostního limitu na dálnicích a rychlostních silnicích ze 130 na 100 km/h. Jedním ze zastánců tohoto nápadu je nově Rakousko, které chce tímto krokem snížit potřebu tankování.

Do celé věci se ale vložil rakouský autoklub (dále ÖAMTC), který vysvětluje, že nápad snížit maximální nejvyšší rychlost je naprostý nesmysl. Dálnice a rychlostní silnice tvoří pouze 1,8 procenta rakouské vnitrostátní silniční sítě. Ani by nevadilo, že se po nich ujede 40 procent celkového počtu kilometrů v rámci vnitrostátních silnic. Pokud se totiž vyloučí těžké nákladní vozy, toto číslo dále klesne na zhruba jednu třetinu celkového počtu kilometrů ujetých osobními automobily.

Na mnoha úsecích navíc již nyní platí rychlostní limit 100 km/h, ačkoliv často za to mohou stavební práce či jiná dopravní omezení. Snížený rychlostní limit na dálnicích a rychlostních silnicích ale i tak vede k maximální úspoře paliva ve výši pouhých 3 %. 

Tento údaj je vypočítán z celkové spotřeby paliva v dopravním sektoru v Rakousku, takže další obecné snížení rychlosti nepřinese tak velký efekt, jak by se mohlo očekávat.

Úspora v řádu jednotek procent

Jenže podle Rakouského spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) by omezení rychlosti na 100 km/h na dálnicích a rychlostních silnicích mohlo ušetřit až 642 000 tun ekvivalentu CO2. Rakouský autoklub ale následně vypočítal, že i přes ohromující hodnotu je to v přepočtu snížení spotřeby paliva o pouhé 4 %, tedy o další jedno procento navíc. 

ÖAMTC je tak silně proti rychlostnímu omezení a raději navrhuje jiné cesty, jak se vypořádat s neutichajícím hladem po benzinu a naftě. Neopomenutelným faktem je taktéž to, že přibližně 34 procent rakouských dálnic a rychlostních silnic (většinou v blízkosti měst) má rychlostní limity 80 a nebo 100 km/h (bez započítání variabilních rychlostních limitů pokrývajících asi 5 procent sítě).

Tyto úseky však představují zhruba 52 procent celkové dopravy v Rakousku. Snížení rychlosti na dálnicích a rychlostních silnicích by se proto dotklo pouze 17 procent silnic v Rakousku, což by nepřineslo takřka žádný užitečný efekt.

Zdroj: ÖAMTC

