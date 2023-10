První stanice začala nabízet benzin Super Eco E20 obsahující až 20 % biosložky. Zatím jde pouze o testovací provoz

Na českých stanicích se běžně setkáváme s benzinem označeným jako E5, zejména pak v Německu lze mnohde narazit také na benzin E10. Číslo na konci označuje množství ethanolu, respektive biosložky, vyjádřené v procentech. Teď přišla zpráva o tom, že první německá stanice začala nabízet palivo pojmenované jako Super Eco E20. Množství ethanolu v tomto případě narostlo na dvacet procent. O novince informovala společnost CropEnergies ve své tiskové zprávě.

Zatím jde o testovací provoz, kdy budou palivo využívat pouze flotily vybraných společností. Konkrétně se jedná o společnosti Südzucker AG, CropEnergies AG, BENEO GmbH a BENEO Palatinit GmbH. Tento postup je dán předpisy. EU totiž musí nejprve schválit palivo obsahující více než 10 % ethanolu a následně může být standardizován na národní úrovni. Palivo Super Eco E20 tankují vozy vybraných společností v Mannheimu.

Přínos takto velkého podílu biosložky v palivu by měl být zejména z pohledu ekologie. Super Eco E20 by mělo znamenat úsporu zhruba patnáct procent na produkovaných emisích oxidu uhličitého a zároveň se snižuje také produkce oxidů dusíku. Motory by měly zároveň produkovat menší množství pevných částic.





Motory VW nemají problém

Přítomnost ethanolu v palivu je trochu diskutabilní, protože zejména starším automobilům může biosložka dělat problémy. Moderní motory jsou už ale připraveny i na palivo typu E10 a podle testů by tyto jednotky měly zvládnout i E20.

Společnost CropEnergies uvádí, že v rámci svých testů palivo zkoušela na mnoha různých automobilech značky Volkswagen a zatím nebyly zaznamenány žádné problémy. Dokonce prý s palivem neměla potíže ani starší auta z flotily zmíněné společnosti, tisková zpráva ale neuvádí, o jak staré vozy šlo. Potíže kolem biosložky se navíc objevují spíše v delším časovém horizontu.

Téměř stooktanové palivo by mělo být poměrně snadnou cestou vedoucí ke snížení emisí v dopravě, protože není potřeba budovat další infrastrukturu a výroba takového paliva je minimálně ve srovnání se syntetickým benzinem jednoduchá.