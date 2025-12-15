Projeli jsme novou generaci Volkswagenu T-Roc. Jezdí skvěle a základ nestojí moc

Nová generace Volkswagenu T-Roc samozřejmě narostla do všech směrů. Nyní tedy měří na délku 4 373 mm, což je o 122 mm více, než měla předešlá první generace. V podstatě se bavíme o skoro stejně velkém voze, jako je současná Škoda Karoq. A co se týče dalších rozměrů, šířka vč. zpětných zrcátek narostla o 32 mm a rozvor narostl na 2 629 mm, což je o 39 mm více v porovnání s předchůdcem.
Má několik tváří
Už při prvním živém setkání s novým Volkswagenem T-Roc jsem si byl vědom toho, že tohle auto není žádný prcek. V rámci české premiéry jsme dostali možnost vyzkoušet několik různě vybavených exemplářů. Několik vozidel neslo výbavu Life a nechyběly ani vozy v provedení R-Line, které lze poznat nejen podle odznaků
R na bocích vozu, ale dominantou jsou zde i lesklé černé dekory na karoserii a 19" černé disky kol.
Video: Nový Volkswagen T-Roc přichází
Design je však čistě subjektivní věc a každý může německou novinku vidět jinak. Pravdou ale je, že nový T-Roc přináší několik podstatných novinek, které jsou patrné hlavně zvenčí. Tak například poprvé v historii má T-Roc osvětlené zadní a přední logo výrobce. Za mě to vypadá moc fajn a vozu to dodává menší punc luxusu. Nejnáročnější klienti pak mohou zakoupit IQ. Light LED hlavní světlomety, které nabízí špičkový světelný tok, široký kužel světla a mnoho chytrých funkcí.
Pro co největší efekt jsou v nabídce až 20" disky kol a design lze dále okořenit o paket Black Style. A co kabina? Osobně jsem byl moc zvědav na to, jak moc rozdílné budou interiéry u výbav Life a R-Line. Proto jsem si pro krátké jízdní dojmy zvolil právě tato provedení a čím déle jsem v nich seděl, tím více jsem si uvědomil, že tady si dal Volkswagen hodně záležet na tom, aby si každý z majitelů užil co největší porci luxusu a kvality.
Druhá generace vozu přináší nejen kvalitnější materiály a lepší zpracování, ale současně je zde znatelně více místa, a to především na zadních sedadlech. Větší je i zavazadelník, který nyní nabídne 475 litrů, což je o 30 litrů více. Kabina celkově působí dospělejším a hodnotnějším dojmem a hlavní dominantou je zde obří dotyková obrazovka palubního systému. Identický prvek výbavy můžeme vídat u mnohem větších modelů značky, kam se řadí třeba Passat či Tiguan.
Menší problém jsem ale měl s vnitřní klikou dveří. Ta je totiž řešena poměrně netradičně, a to skrze stříbrné malé madlo. Za něj je potřeba zatáhnout zespoda nahoru a jeho velikost navíc není bůhvíjak velká. Na tohle si bude spousta majitelů zvykat, ale není to nic, co by se dalo vozu zásadně vyčítat. Během krátkých jízd jsem si stačil všimnout, že přední sedadla mají dostatečnou podporu stehen a v rámci výbavy R-Line se přední cestující dočkají i celkem dobré opory v bocích.
Benzin v hlavní roli
Cením taktéž možnost mít ve výbavě adaptivní odpružení DCC+, které bylo přítomno v jednom z mnou testovaných vozidel. Ani základní podvozek ale nebyl úplně špatný a výrobce zde dokázal najít ideální kompromis mezi tuhostí a komfortem. V rámci prvních českých jízd jsem se posadil za volant slabší (a současně základní) benzinové verze 1.5 eTSI s výkonem 85 kW. Ve spojení s automatickou převodovkou DSG se sedmi stupni to byla vcelku příjemná jízda.
Nejslabší motor z nabídky nabídl celkem solidní zátah, kabina má solidní odhlučnění a dokud jsem motor nevytočil nad 4 000 ot./min., prakticky jsem o něm neměl šanci vědět. Nechyběly ani tři jízdní režimy, avšak rozdíl mezi nimi byl skoro neznatelný. Mnohem zajímavější bylo svezení ve verzi 1.5 eTSI s výkonem 110 kW.
I čeští zástupci značky se na prezentaci shodli na tom, že tenhle motor má grády a nepostrádá výbušnost. To mohu s klidem potvrdit, ačkoliv pro ty nejnáročnější má Volkswagen připraven úplně jiné varianty. V příštím roce totiž nabídku obohatí motor 2.0 eTSI s výkony 150 a 245 kW. S těmi se pojí pohon všech kol a znalci jistě tuší, že druhá silnější varianta dostane označení
R.
Ta se k prvním zákazníkům dostane na počátku roku 2027 a i sám výrobce říká, že tohle bude hotová raketa na kolech. Komu se líbí nový Volkswagen T-Roc, již nyní ho lze objednávat. Nabídku otevírá provedení Trend s cenou 699 000 Kč. Dále jsou k dispozici výbavy Life (794 900 Kč), Style (894 900 Kč) a R-Line (964 900 Kč).
S nejzákladnější výbavou Trend se přitom pojí výhradně motor 1.5 eTSI s výkonem 85 kW. Ostatní výbavy lze spárovat s výkonnější variantou téhož motoru. Vrcholná výbava R-Line naopak automaticky startuje s motorem 1.5 eTSI 110 kW a od roku 2026 dorazí i motor 2.0 eTSI s výkonem 150 kW. Zde lze počítat s pohonem všech kol, jenž ale bude dostupný pouze u výbav R-Line a R.
Zdroj: autorský text