Prohlédněte si Škodu Kodiaq nové generace do posledního detailu. Přinášíme velkou galerii a infografiky

Škoda světu poprvé oficiálně ukázala druhou generaci modelu Kodiaq. Velké mladoboleslavské SUV si našlo spoustu spokojených zákazníků. Jak těch soukromých, tak firemních. Proto je tahle premiéra často označována jako „novinka roku“. Potěšitelné je, že Škoda pořád počítá s prodejem zážehových a hlavně populárních naftových verzí. Nově přichází do nabídky také plug-in hybrid.

Nový Kodiaq už někteří diskutéři stačili označit za „pořád to samé“, což samozřejmě není pravda. Jedná se o úplně nové auto a odpovídají tomu i změny co do vnějších rozměrů. Velké SUV je teď ještě větší, protože na délku přibralo přes šest centimetrů. Z toho těží cestující ve druhé řadě, kde je více místa, ale také zavazadelník. Ten v pětimístném uspořádání nabídne 910 litrů.

Úplně se změnila také podoba interiéru. Ten navazuje na koncept Vision 7S. Hlavní dominantou je obrovský displej umístěný na palubní desce o velikosti 12,9". Druhý displej nahradil klasickou kapličku s přístrojovým štítem. V některých ohledech Kodiaq uvnitř připomíná elektrický Enyaq.

Multifunkční ovladače

Šikovnou věcí pak jsou tzv. Smart Dials. Jedná se o multifunkční otočné ovladače na středovém panelu, jejichž funkci lze měnit. Škoda tímto navazuje na řešení, jaké už delší dobu používá automobilka Jaguar Land Rover. Jde o ideální kompromis mezi dotykovým a klasickým ovládáním.

Nabídka motorizací bude zahrnovat všechny aktuálně dostupné možnosti s výjimkou čistě elektrického pohonu. Novinkou je plug-in hybrid založený na moderním čtyřválci 1.5 TSI (starší koncernové plug-in hybridy měly čtyřválec 1.4 TSI). Spalovací alternativou bude mild-hybridní patnáctistovka a benzinový dvoulitr. Pro zájemce o diesel budou připravené dvě verze motoru 2.0 TDI (150 a 193 koní). Další detaily najdete pěkně popsané v oficiálních infografikách níže.

Ceník zatím Škoda nezveřejnila, pokud vás ale nový Kodiaq zaujal, můžete si ho do posledního detailu prohlédnout v galerii v úvodu článku.