Proč všechny tak rozčiluje formule na dálnici D4? Policie stejně opět žádný trest neuloží a je to tak správně

Na dálnici D4 se opět po čase objevila červená formule. Ne, není to F1, jak se mnozí domnívají a jak o tom píšou i některá média. Reakce jsou každopádně klasické. Policie rozjíždí pátrání a lidé se v diskuzích mohou přetrhnout rozčilením nad tím, jaký tady máme v této republice nepořádek. Zbohatlíci si mohou dělat, co chtějí! Vládne tady skoro bezpráví!
Dovolím si dvě poznámky. Formule na D4 je věc, která by se dít neměla, ale na druhou stranu reálné ohrožení bezpečnosti to také nebylo kdo ví jaké. Zas tak moc se toho nestalo. A za druhé. To, že policie pravděpodobně ani tentokrát nedá nikomu pokutu nebo nějaký trest, je vlastně dobrá zpráva.
Motorkáři dělají tyhle věci zcela běžně
Policie řešila jízdu formule v provozu už několikrát. Byli vyzýváni občané ke spolupráci, pokud si to dobře pamatuji, při vyšetřování byl používán také dron (nikoliv při jízdě samotné, ale až později, pravděpodobně pro špehování, jestli auto někde viditelně nestojí) a co se stalo? Nestalo se vůbec nic.
Policie sice údajně zná identitu řidiče, který v autě seděl v minulosti (píše to Autosalon), ale není schopná mu nic prokázat. Jednoduše proto, že má na hlavě přilbu. Je to problém?
Jak se to vezme, ale na druhou stranu formule nejezdí po dálnicích každý den. To se nedá říci o motorkářích. Ty člověk potkává denně a velmi často dopravní předpisy porušují vesele také. Princip je přitom stejný.
Pokud policie přestupek zaznamená, je velmi obtížné zjistit, kdo reálně na motorce seděl. Jestli tedy patříte k těm, co se rozčilují v diskuzích, jak si tady zbohatlíci ve formuli dělají, co chtějí, nevím, čemu se divíte. Minimálně pokud jde o dodržování rychlosti si tady dělají, co chtějí, v první řadě motorkáři. Možná, že z pohledu bezpečnosti je to větší problém než nějaká formule, která provoz ohrožuje absencí registrační značky.
Policie pokutu neudělí a je to dobře
Jsem si skoro jistý, že ani tentokrát policie žádný trest neudělí, protože ani tentokrát nebude schopná nic prokázat. Dá se říci, že je to dobře.
Pokud policie není schopná s jistotou identifikovat viníka, pak prostě tresty rozdávat nemá. Mimochodem, chtěl jsem se zeptat, kde bylo to policejní Ferrari? Myslel jsem, že se do služeb policie kupovalo kvůli tomu, aby „honilo ty největší piráty silnici“. Aha, ono vlastně to policejní Ferrari je reálně jenom na parádu.
Nevím, jak vy, ale já osobně budu radši žít ve státě, kde občas beztrestně bude jezdit po dálnicích formule, než ve státě, kde policie dává pokuty lidem, o kterých s jistotou neví, že to jsou skuteční viníci.
Zdroj: autorský text