Přepracovaná Škoda Fabia zažije premiéru na ženevském autosalonu 2018

Mladá Boleslav, 8. února 2018 – ŠKODA FABIA s novým designem a novou technikou na palubě otevírá další kapitolu svého úspěšného příběhu. Mimořádně populární malý vůz z Mladé Boleslavi se brzy pochlubí novou přídí a novou zádí, LED-předními světlomety, LED-zadními skupinovými svítilnami a vylepšeným interiérem. Živé a úsporné motory se zdvihovým objemem 1,0 l zvýrazňují sofistikovaný charakter vozu ŠKODA FABIA, podobně jako nové asistenční systémy. Modernizovaná ŠKODA FABIA se představí na Mezinárodním autosalonu v Ženevě 2018. Uvedení na trh je plánováno v druhé polovině roku 2018.
Nový design uvnitř i vně
Modifikovaný design přední a zadní části podporuje mimořádně hodnotný a současně nezaměnitelný vzhled vozu, který dotvářejí nově tvarované hlavní a mlhové světlomety a výrazně přepracovaná maska chladiče. Poprvé je v modelové řadě FABIA využita účinná diodová světelná technika pro přední světlomety i zadní skupinové svítilny. Nová je také nabídka kol z lehkých slitin, která bude pro model FABIA s karoserií hatchback poprvé obsahovat i na přání dodávaná kola s průměrem 18 palců. Uvnitř byl upraven design přístrojového štítu, změněn je vzhled dekoračních prvků na přístrojové desce a nové jsou i dvoubarevné vzory potahových látek čalounění sedadel.
Úsporné a živé zážehové motory
Škála motorů vozu ŠKODA FABIA zahrnuje čtyři benzinové tříválcové motory o objemu 1,0 l. Motory MPI s nepřímým vstřikováním paliva dávají výkon 44 kW (60 k), resp. 55 kW (75 k). Dva motory TSI disponují pokročilými technologiemi, včetně přeplňování a přímého vstřikování benzinu do válců, což jim umožňuje produkovat nejvyšší výkon 70 kW (95 k), resp. 81 kW (110 k). Oba motory TSI nově dostaly filtr pevných částic. Nejvýkonnější ze čtveřice motorů je v nabídce také se sedmistupňovou převodovkou DSG.
Nabídka motorů v této modelové řadě se nově soustřeďuje na sofistikované zážehové pohonné jednotky, které aktuálně v kategorii malých vozů zákazníci poptávají. Parametry moderních zážehových tříválcových motorů se díky dále zlepšené hospodárnosti a příkladně nízkým emisím pohybují na srovnatelné úrovni jako u vysoce účinných vznětových motorů.
Nové asistenční systémy pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí
Rozšířením nabídky asistenčních systémů v modelové řadě FABIA přiváží ŠKODA opět moderní techniku z vozů vyšších tříd do segmentu malých vozů dostupných široké skupině zákazníků.
Nově dostupná funkce Blind Spot Detection upozorňuje řidiče na přítomnost vozidel v mrtvém úhlu nebo na zezadu rychle se přibližující vozidlo při jízdě po víceproudých dálnicích. Systém Rear Traffic Alert monitoruje, co se děje za vozidlem a varuje před kolizí při couvání. Další nově dostupnou funkcí je Light Assist, která automaticky přepíná z dálkových na potkávací světla, jakmile systém detekuje protijedoucí vozidlo a usnadňuje řidiči jízdu v noci, aniž by hrozilo oslnění ostatních účastníků provozu.
Infotainment Swing nyní se 6,5palcovým displejem a aplikací ŠKODA Connect
Infotainment Swing nyní nabízí 6,5palcový displej a také umožňuje řidičům využívat celou škálu mobilních online služeb ŠKODA Connect. S navigačním systémem ŠKODA FABIA nabízí rovněž službu Online Traffic Information s informacemi o dopravní situaci v reálném čase. Na druhé straně inovativní technologie SmartLink+ umožňuje využívat všechny výhody Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM a SmartGate.
Ještě větší škála prvků Simply Clever
Pro značku typické praktické detaily navržené v duchu filozofie Simply Clever, které vylepšují pohodlí a usnadňují používání vozů ŠKODA v každodenním provozu, odlišují i nadále model ŠKODA FABIA od ostatních malých vozů na trhu.
Škrabka na led, která je vždy po ruce ve víku palivové nádrže, nově umožní měření hloubky dezénu pneumatik. ŠKODA FABIA může být také vybavena USB porty pro elektronická zařízení cestujících na zadních sedadlech. Zákazníci si mohou také zvolit oboustranný koberec do zavazadlového prostoru. Boční přihrádka v zavazadlovém prostoru modelu ŠKODA FABIA COMBI obsahuje nově také přenosnou LED-svítilnu.
Stabilní součást modelové řady značky ŠKODA
ŠKODA FABIA hraje klíčovou roli v současné paletě modelů mladoboleslavské automobilky. Díky svým kvalitám se stala mezinárodním bestsellerem v kategorii malých vozů, zároveň však také poskytla základ pro nejnovější úspěchy značky ŠKODA ve světě rally. Od roku 1999 se prodalo více než čtyři miliony vozů ŠKODA FABIA po celém světě, přičemž sama současná třetí generace modelu již překonala hranici 500 000 vozů dodaných zákazníkům. ŠKODA FABIA je v současnosti třetím nejprodávanějším modelem značky. Hlavními trhy pro model ŠKODA FABIA s karoserií hatchback jsou Německo, Velká Británie a Polsko, pro model ŠKODA FABIA COMBI jsou cílovými zeměmi především Německo, Česká republika a Polsko.