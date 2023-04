Praha chce průjezd nábřežím kontrolovat kamerami. Pokuty ale schytají i místní

Vedení pražského magistrátu dál pracuje na možnostech uzavření Smetanova nábřeží a zřejmě i navazující Křížovnické ulice pro auta, která si podle něj místem jen zkracují cestu, místo toho, aby využila tunelový komplex Blanka. O vývoji svědčí i fakt, že náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) prozradil zamýšlený systém kontroly, kterým chce Praha tyto ulice kontrolovat. Na místě mají být kamery.

„Telematický systém by zaznamenával SPZ a spojoval ji s parkovacím oprávněním. Ti, kteří nemají parkovací oprávnění pro Prahu 1, 2 a 5, by nesměli projíždět. Pokud by nábřeží projeli, tak by dostali pokutu. Stejně jako když překročíte rychlost,“ řekl Scheinherr v pořadu Rozstřel na serveru iDnes.cz.

Takové řešení ale postrádá logiku. Scheinherr totiž chybně vychází z předpokladu, že místní obyvatelé parkují svá auta na ulici a tudíž si platí parkovací oprávnění. Přitom nemůže být dál od pravdy. Na Praze 1,2 a 5 je řada nových domů, které jsou vybaveny podzemními garážemi. Velké množství obyvatel také parkuje ve vnitřních dvorech. Nemají tedy důvod k tomu si parkovací oprávnění platit.

A není to jediný problém. Pokud by místní obyvatel využíval třeba služební vozidlo nebo z autopůjčovny, ani tak by místem bez pokuty nemohl projet. Potíže by měly i místní hotely. Ve Veleslavínově ulici, která přímo navazuje na Křížovnickou, je například známý hotel Four Seasons. Problém by měli i řemeslníci, pracovníci sociálních služeb a všichni ti, kteří za klienty do centra dojíždí a musí autem.

Modré zóny zatím bez výhod

Nelogické řešení případného uzavření pražského nábřeží ukazuje i na celkovou nekoncepčnost rezidentního parkování. Řada obyvatel si stěžuje, že jim platba parkovného nepřinesla zatím žádné výhody a už vůbec ne zaručené místo k parkování. Modré zóny se přitom postupně rozšiřují z centra i do okrajových městských částí.

„Je to nutné zlo. Podtrhuji to slovo zlo. Dneska všechna velká evropská města zavádějí formu regulace automobilů ve městě. Pokud lidé, co v Praze bydlí, chtějí mít nějakou šanci zaparkovat, tak ta regulace být musí. Otázka je, jak je to drahé a jaké služby jsou s tím spojené a na jakém území můžete parkovat. Modrá zóna je buď regulace, nebo forma šikany, a trestání někoho za to, že má automobil,“ řekl v pořadu Události, komentáře na ČT1 pražský koaliční zastupitel Jiří Pospíšil (TOP 09).

Jedním z problémů modrých zón je, že lidé s parkovacím oprávněním pro jednu městskou část nemohou parkovat v jiné. Například Praha 2 má rozlohu 4,19 čtverečních kilometrů, Praha 5 pak 27,5 km2. Podle svého bydliště tak lidé dostávají různě velký prostor, kde auto nechat, ale poplatek 1200 korun je přitom stejný. Stačí přejet městskou část o jednu ulici, a už musíte platit za parkování. To je problém i pro lidi, kteří bydlí na hranicích městských částí.

„Chceme, aby Pražané v jiných částech Prahy platili za parkování méně než mimopražští. Nelze přece někoho trestat za to, že má auto. A není normální, aby přejel hranici městské části, a najednou platil 80 korun za hodinu. V naší koalici jde hlavně o ideový spor, protože naši kolegové preferují spíše chůzi a MHD,“ dodal Pospíšil. Do konce letošního roku chce proto od Pirátů slyšet, jaké výhody budou rezidenti za své peníze mít. Sloučit všechny modré zóny do jedné je ale podle něj neprosaditelné. Spíše se tak přiklání ke slevám.