Používáte aplikace s varováním před radary? V Německu i dalších zemích za to hrozí vysoké pokuty

Německé úřady totiž považují tzv. blitzer apps (aplikace upozorňující na policejní kontroly, což se netýká jen aplikace Waze) za nástroj, který snižuje bezpečnost provozu. A kdo zákaz poruší, riskuje tučnou pokutu i zápis v registru řidičů.
Co říká německý zákon (StVO §23 odst. 1c)
Používání navigací, pokud mají aktivní funkci hlášení radarů, zakazuje přesně § 23 odst. 1c německého zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsordnung – StVO). Podle něj je nelegální nejen samotná aplikace, ale i jakékoli jiné zařízení či software, které upozorňuje na měření rychlosti. Zákon platí už od června 2019, ale řada tuzemských řidičů o tom neví. Právě proto se na to občas objeví nové upozornění.
„Waze je sice v celé Evropské unii legální, ale některé jeho funkce narážejí na místní zákony. Ty se liší stát od státu a vyžadují rozdílný přístup. Zatímco někde stačí vypnout varování před radary, jinde může být problém už samotná přítomnost aplikace v telefonu – bez ohledu na to, zda ji právě používáte. A pozor, nařízení se zpravidla vztahují i na spolujezdce,“ varoval tento týden například Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Jaké pokuty hrozí řidičům
Za aktivní varování před radary hrozí pokuta většinou ve výši 75 eur a jeden trestný bod, uvádí se na německém webu Bussgeldkatalog. Německé soudy ale občas ještě postih zpřísní, jak popsal další německý portál Bussgeldportal. V roce 2023 tak Vrchní zemský soud v Karlsruhe uložil sankci 100 eur muži, který aplikaci s varováním na radary používal.
Policie kontroluje i mobilní telefony
Německá policie provádí namátkové kontroly nejen při velkých dopravních akcích, ale i při běžných silničních zastaveních. V některých případech může dokonce požadovat kontrolu telefonu, aby zjistila, zda je funkce pro varování před radary aktivní. Pokud navíc řidič drží mobil v ruce za jízdy, čeká ho další pokuta za porušení předpisů o používání mobilních zařízení.
Používáte nějakou aplikaci s varováním před radary?
Jak se vyhnout problémům
Odborníci doporučují jednoduché řešení: Waze můžete v Německu používat pouze jako navigaci, nikdy ne s aktivovaným varováním před radary. Před vjezdem do země proto zkontrolujte nastavení a vypněte všechny nelegální funkce. Jen tak se vyhnete nepříjemnostem a možným sankcím, které se mohou vyšplhat až na stovky eur.
Pokuty hrozí i v Rakousku nebo Francii
Martin Thienel zároveň varuje, že pokuty za stejné chování hrozí i v dalších evropských zemích – konkrétně v Rakousku (pokuta až 100 eur), ve Švýcarsku (sankce až 1000 franků a zabavení telefonu) nebo ve Španělsku (trest až 200 eur).
„K nejpřísnějším zemím patří Francie. Jakékoli zařízení detekující radary je tady zakázané a jeho majitelům hrozí pokuta až 1 500 eur. Policie má navíc právo přístroj zabavit – a to se týká i chytrých telefonů s nainstalovanou aplikací. V případě Waze bývá sice policie shovívavější než u klasických detektorů nebo rušiček, rozhodně se ale nevyplácí spoléhat na štěstí. Francouzské úřady dávají jasně najevo, že jakýkoli pokus obejít radarové kontroly berou jako vážné porušení zákona,“ uvádí Thienel.
V Belgii pak podle něj hrozí pokuta až 1000 eur, v nejkrajnějším případě ale také trest odnětí svobody až na tři měsíce.